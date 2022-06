Tendances de développement immenses du marché des puces d’apprentissage en profondeur et croissance potentielle élevée à travers le monde d’ici 2027

Le rapport sur le marché des puces d’apprentissage en profondeur de «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Le marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur représentait 2,04 milliards de dollars américains en 2018 et devrait croître à un TCAC de 30,0 % au cours de la période de prévision 2019-2027, pour atteindre 21,31 milliards de dollars américains d’ici 2027.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003229/

Principaux acteurs du marché des puces d’apprentissage en profondeur: Advanced Micro Devices, Inc., Alphabet Inc. (Google), Amazon.com, Inc., Baidu, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd, Intel Corporation, NVIDIA Corporation, Qualcomm Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd., Xilinx, Inc.

Avec la disponibilité d’une énorme quantité de données et la grande évolutivité de la puissance de calcul basée sur le cloud, la puce est devenue une tendance massive dans tous les secteurs ces dernières années. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, l’information est la clé pour que les entreprises réussissent et maintiennent une croissance durable. La puce d’apprentissage en profondeur est une puce matérielle spécialisée qui agit comme un cerveau pour l’appareil, les puces d’apprentissage en profondeur ont de nombreux cœurs de calcul et sont livrées avec une mémoire à large bande passante. Ces puces sont également connues sous le nom de puces AI et ont leur application dans de nombreux systèmes, notamment les processeurs, les GPU et les ASIC.

Avec la demande croissante de puces d’apprentissage en profondeur basées sur des applications pour des problèmes spécifiques dans une industrie verticale, diverses startups et entreprises établies se concentrent sur de nouvelles innovations matérielles qui prennent en charge un traitement d’apprentissage en profondeur rapide et efficace. L’apprentissage en profondeur fait partie de la gamme d’applications d’IA offertes par les architectures de chipsets d’IA, ainsi que l’apprentissage automatique et le traitement du langage naturel, entre autres, à la fois pour la formation et l’inférence. Pour répondre à la demande croissante et à la variété des charges de travail d’IA, les fournisseurs mélangent désormais une large gamme de technologies de puces dans leurs produits. Il existe différents SoC spécifiques aux applications disponibles pour la robotique intelligente et les applications mobiles. Un grand nombre de start-ups sont apparues dans l’écosystème de l’intelligence artificielle et ont reçu un financement impressionnant de diverses grandes organisations.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00003229

Le rapport sur l’informatique décisionnelle fournit un examen détaillé de la dynamique du marché en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché des puces d’apprentissage en profondeur est également segmenté en fonction du type et de l’application afin de fournir un aperçu systématique aux lecteurs. Cette segmentation a été faite en gardant à l’esprit les précieuses contributions des experts de l’industrie, des dirigeants d’entreprises et des parties prenantes. En outre, le marché a été estimé en utilisant diverses méthodologies de recherche et un modèle statistique interne.

Le rapport segmente le marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur comme suit :

Marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur – Par type de puce

GPU (unité de traitement graphique)

ASIC (circuit intégré spécifique à l’application)

FPGA (matrice de portes programmables par champ)

CPU (unité centrale de traitement)

Autres

Marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur – Par technologie

Système sur puce

Système en

boîtier Module multi-puces

Autres

Marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur – par industrie

Médias verticaux et publicité

BFSI

Informatique et télécommunications Commerce de

détail

Santé

Automobile et transport

Autres

Raisons d’acheter

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial des puces d’apprentissage en profondeur.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Puce d’apprentissage en profondeur, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003229/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876