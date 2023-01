Tendances de développement du marché des services numériques de santé comportementale, fournisseurs de canaux, analyse des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2029

La santé comportementale est la biologie du bien-être, des activités de la vie quotidienne et du comportement d’une personne. Les personnes ayant des problèmes de santé comportementale peuvent souffrir de dépression, d’anxiété, de stress, de dépendances, de troubles d’apprentissage et de troubles de l’humeur. Dans ce cas, les services de santé comportementale peuvent aider au traitement. Les conditions peuvent être causées par des facteurs biologiques tels que la génétique, l’anatomie et les produits chimiques, ou des facteurs psychologiques tels qu’un traumatisme. Comprendre les causes profondes des problèmes de santé comportementaux peut aider à déterminer les meilleures stratégies de traitement.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des services numériques de santé comportementale devrait être évalué à 139,93 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. En raison des mandats gouvernementaux et de l’augmentation des coûts des soins de santé, les « fournisseurs de soins de santé » représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché des services numériques de santé comportementale.

Obtenez un exemple de PDF du rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-digital-behavioral-health-services-market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des services numériques de santé comportementale sont Allscripts Healthcare, LLC, BioTelemetry, Inc., eClinicalWorks, iHealth Labs Inc., McKesson Corporation, Koninklijke Philips NV, AT&T Intellectual Property, Cerner Corporation, Cisco Systems, athenahealth, Inc., Qualcomm Technologies, Inc., NXGN Management, LLC, The Echo Group, Meditab, etc.

Dynamique du marché des services numériques de santé comportementale

conducteur

Adoption accrue de la surveillance numérique de la santé

Se espera que el mercado de dispositivos de monitoreo de salud digital crezca debido al aumento general en la detección y el monitoreo de la salud de los pacientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que impulsará el comportamiento del mercado de services de santé. santé numérique. La familiarité avec le maintien et le suivi de la forme physique et du bien-être grâce à l’utilisation d’appareils de santé numériques devrait également alimenter une croissance massive, bénéficiant ainsi au marché des services de santé comportementale numériques.

Augmente les troubles du sommeil et les cas d’apnée

La croissance de ce marché est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l’essor de la technologie informatique, la révolution numérique, les interfaces graphiques conviviales, les appareils mobiles pour les patients cardiaques, le développement d’appareils de surveillance sans fil, la disponibilité accrue des soins et l’accent mis sur la haute options de traitement de qualité. , qui jouent tous un rôle important dans la croissance du marché mondial et l’expansion commerciale des services numériques de santé comportementale. Cette augmentation de l’activité se poursuivra tout au long du prochain cycle de sept ans de performances de pointe parmi le nombre croissant de patients souffrant de troubles du sommeil et de personnes souffrant d’apnée du sommeil.

Chance

Les budgets des services de santé mentale augmentent. Le gouvernement met en place de nouvelles initiatives pour améliorer le traitement des personnes ayant des problèmes de comportement. Les gens n’utilisent pas de méthodes numériques comme les logiciels pour traiter les problèmes de santé mentale. Tous ces facteurs créeront des opportunités pour le marché des services de santé comportementale.

Pour en savoir plus sur l’analyse de marché, explorez le résumé du rapport de recherche @:- https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-digital-behavioral-health-services-market

Étendue du marché mondial des services numériques de santé comportementale

Le marché des services numériques de santé comportementale est segmenté en fonction de la technologie, de la santé mobile et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés sur le marché.

La technologie

assistance à distance

télémédecine

Sur la base de la technologie, le marché des services numériques de santé comportementale est segmenté en télésoins infirmiers, télémédecine. Le télésoins infirmiers est en outre segmenté en surveillance d’activité et administration de médicaments à distance. La télémédecine est subdivisée en surveillance SLD et consultation vidéo.

Homme en bonne santé

un appareil portable

application

système de santé numérique

Basé sur le marché des services de santé comportementaux numériques, il est segmenté en appareils portables, applications et systèmes de santé numériques. Les appareils portables sont en outre segmentés en tensiomètres, lecteurs de glycémie, oxymètres de pouls, moniteurs d’apnée du sommeil et moniteurs nerveux. Les applications sont ensuite segmentées en médecine et en fitness. Les systèmes de santé numériques sont subdivisés en systèmes de DSE et de prescription électronique.

utilisateur final

fournisseur

clinique communautaire

Hôpital

Clinique privée

payeur

patient

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des services numériques de santé comportementale est segmenté en fournisseurs, cliniques communautaires, hôpitaux, cabinets privés, payeurs et patients.

Analyse régionale / aperçu du marché Services numériques de santé comportementale

Le marché des services numériques de santé comportementale est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, technologie, mHealth et utilisation finale comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des services numériques de santé comportementale comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. ., Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des services de santé comportementaux numériques en raison de la forte prévalence des patients et de l’infrastructure de soins de santé florissante, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître à un taux de 10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de la concentration de plusieurs acteurs établis du marché . .pour étendre leur influence dans la région.

Explorez la table des matières complète : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-digital-behavioral-health-services-market

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées du fait de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs domestiques et des routes commerciales sont pris en compte, tout en fournissant une analyse prédictive des données pays.

Liens clés pour les rapports sur les soins de santé : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-intravascular-ultrasound-ivus-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-prolactinoma-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgery-medical-bandage-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-h5n1-influenza-disease-treatment-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-kearns-sayre-syndrome-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Un moyen sûr de prédire l’avenir est de connaître les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil non conventionnelle avec une résilience inégalée et une approche globale. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver des informations efficaces afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux défis commerciaux complexes et d’initier un processus de prise de décision facile. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes de divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui font confiance à notre service et à notre travail acharné. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de notre honorable taux de satisfaction de la clientèle de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE. États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – corporatesales@databridgemarketresearch.com