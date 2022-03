Tendances de croissance émergentes du marché mondial des aliments végétaliens pour chiens et principaux acteurs clés | Soopa Animaux.; Vegan4dogs ; Compassion Circle, Inc.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des aliments végétaliens pour chiens fournit des données précises et une analyse d’entreprise innovante, aidant les organisations de toutes tailles à prendre les décisions appropriées. Le rapport Vegan Dog Food Market intègre également les perspectives actuelles et futures du marché mondial sur les marchés émergents et développés. En outre, le rapport étudie également les régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments végétaliens pour chiens devrait croître à un taux de croissance de 12,0 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. La demande croissante du produit de qualité supérieure qui agira comme un facteur pour le marché des aliments végétaliens pour chiens au cours de la période de prévision 2021-2028 .

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les aliments végétaliens pour chiens sont Wild Earth; V-chien ; Suis de la nourriture pour animaux de compagnie ; Benevo.; Animaux Halo ; 4Legs Pet Food Company ; Isoropimene Zootrofe Georgios Tsappis Ltd.; Approuvé par Augustin ; Yarrah Organic Petfood BV ; Antos BV ; Soopa Animaux.; Vegan4dogs ; Compassion Circle, Inc. ; PETGUARD HOLDINGS, LLC ; Bond Pet Foods, Inc. ; Natural Balance Pet Foods, Inc. ; Nourriture végétalienne pour animaux de compagnie ; Végéco Ltd ; Pedigree; V-Planète ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

Marché mondial des aliments végétaliens pour chiens, par nature (biologique, conventionnel), produit (nourriture humide, nourriture sèche, friandises et produits à mâcher, autres), canal de vente (commerce moderne, magasins d’aliments pour animaux de compagnie, cliniques vétérinaires, vente au détail en ligne, autres formats de vente au détail), Type (foncé, légumes-feuilles (épinards), lentilles, riz, brocoli, carottes, quinoa, haricots), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Analyse régionale :

This section covers regional segmentation which accentuates on current and future demand for Global Vegan Dog Food Market across This section covers regional segmentation which accentuates on current and future demand for COVID-19 Global Vegan Dog Food Market across North America, Europe, Asia-Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Further, the report focuses on demand for individual application segment across all the prominent regions. Further, the report focuses on demand for individual application segment across all the prominent regions.

