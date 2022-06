Tendances de croissance du marché du silicium sur isolant par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial du silicium sur isolant devrait passer de 1 110,1 millions de dollars en 2021 à 5 946,2 millions de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 20,5 % de 2022 à 2030 solution multi-industrielle qui aide à réduire puissance et chaleur tout en augmentant la vitesse et les performances d’un appareil. L’utilisation du SOI permet d’obtenir une vitesse de traitement 30 % plus rapide que les semi-conducteurs à oxyde métallique conventionnels, ainsi qu’une consommation d’énergie réduite de 80 %. Il est largement reconnu comme une nouvelle solution pour les composants haute tension et RF et offre une large gamme d’applications dans les MEMS, les dispositifs d’alimentation, les capteurs de pression et la fabrication de circuits intégrés CMOS.

L’augmentation de la pénétration des smartphones et la demande croissante d’appareils hautes performances et basse consommation sont les facteurs clés de la croissance du marché du silicium sur isolants. Le marché du silicium sur isolant devrait croître en raison des divers avantages offerts par la technologie, tels que la miniaturisation continue, une meilleure tolérance aux rayonnements, l’amélioration de la technologie en vrac et la capacité de densités de courant plus élevées.

En outre, la demande croissante de silicium dans les isolateurs des industries manufacturières telles que l’automobile, l’électronique grand public, l’armée et la défense stimule la croissance du marché. Les principaux acteurs investissent principalement dans l’innovation de produits et la R&D, ce qui stimule la demande de silicium par rapport aux isolants au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial du silicium sur isolants

Le silicium sur isolant (SOI) consiste en une seule couche de silicium cristallin séparée du substrat massif par une fine couche isolante. Ils sont couramment utilisés dans les semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaires avancés et les systèmes microélectromécaniques (MEMS).

Facteurs de dynamique du marché mondial des silicium sur isolants

: les divers avantages offerts par l’écosystème FD-SOI augmentent l’adoption de la technologie pour un large éventail d’applications

Le silicium sur isolant entièrement appauvri (FD-SOI) est une technologie de procédé planaire qui offre les avantages de géométries de silicium réduites tout en simplifiant le processus de fabrication. Cette technologie offre un compromis supérieur entre puissance et performances. Le FD-SOI a le potentiel de combiner des composants à faible perte, à faible diaphonie et à haute linéarité avec des capacités de fréquence de commutation élevée, car ils sont associés à un substrat de base à haute résistivité. Cela permet de nouveaux dispositifs RF de système sur puce (SoC) pour la prochaine génération de communication sans fil en intégrant des composants frontaux tels que des commutateurs, des amplificateurs de puissance et des amplificateurs à faible bruit avec des émetteurs-récepteurs mmWave hautes performances et des blocs numériques. En outre, la possibilité de réduire la tension d’alimentation, bien que pas nécessairement aussi basse que 0,4 V, peut être difficile dans les applications où la puissance est plus un défi que les performances. Étant donné que la puissance dynamique évolue avec Vdd², la capacité du FD-SOI à utiliser une tension d’alimentation beaucoup plus faible présente un avantage unique. Tous ces attributs font du FD-SOI une technologie vitale pour un large éventail d’applications.

Contraintes : le coût élevé des plaquettes SOI freine la croissance du marché du silicium dans les isolateurs

Bien que le SOI améliore considérablement les performances des puces produites, une plaquette SOI coûte environ quatre à cinq fois entre 400 et 500 $ US, plus cher qu’une plaquette en vrac, aux États-Unis 100 $. Les techniques de production complexes telles que le double motif et les outils de production plus sophistiqués et coûteux sont les principales raisons du coût élevé des plaques SOI. Le coût plus élevé de la plaquette SOI par rapport à une plaquette de silicium est l’une des principales raisons pour lesquelles Intel et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) ont rejeté l’approche FD-SOI en faveur de FinFET. Par conséquent, le coût élevé des plaques SOI freine la croissance du marché. Néanmoins,

Portée du marché mondial du silicium sur isolant

L’étude classe le marché du silicium sur isolant en fonction de la taille de la tranche, du type de tranche, de la technologie, du produit, de l’application et de la région.

Perspectives par taille de tranche (ventes/revenus, M$, 2017-2030) Perspectives

200 mm

300 mm

par type de tranche (ventes/revenus, M$, 2017-2030)

RF-SOI

FD-SOI

PD- SOI

Power-

SOI Emerging SOI

Par technologie Perspectives (ventes/revenus, USDM, 2017-2030) Smart

Cut Bonding SOI

Layer

Transfer SOI

Perspectives par produit (ventes/revenus, USDM ,

2017-2030 ) Chiffre d’affaires, USDM, 2017-2030) Electronique Grand Public Automobile Télécoms et Datacoms Industriel

Perspectives militaires, de défense et aérospatiales

par région (ventes/revenus, USDM, 2017-2030)

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France

Royaume-Uni

Espagne

Pologne

Russie

Pays-Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

M

alaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis Afrique du

Sud

Afrique du Nord

Reste de la MEA

Le segment 200 mm représente la plus grande part de marché, par taille de plaquette

En termes de taille de plaquette, le marché mondial du silicium dans les isolants est segmenté en 200 mm et 300 mm. Le segment de 200 mm entre la taille des tranches a généré le chiffre d’affaires le plus élevé du marché mondial du silicium sur isolant. En 2021, le 200 mm avait une part de marché de 60,9 %. Plus de tranches de 200 mm sont produites que tout autre diamètre dans le monde. Aujourd’hui, plus de 70 % des circuits intégrés des appareils des utilisateurs finaux sont fabriqués sur une plaquette de 200 mm. Les technologies de mémoire centrale et de microprocesseur sont passées à 300 mm, tandis que les technologies de dispositifs auxiliaires sont restées sur le nœud de tranche de 200 mm.

Les tranches de cette taille sont utilisées pour diverses applications, notamment les équipements de test et d’étalonnage et les appareils utilisés dans les téléphones portables ou les téléviseurs à écran plat. Les industries d’utilisation finale croissantes de la plaquette de silicium de 200 mm sont le principal moteur du segment de taille de plaquette de 200 mm sur le marché mondial du silicium dans les isolants. Selon GSMA Intelligence, il y avait environ 5,19 milliards d’utilisateurs uniques de téléphones mobiles dans le monde en janvier 2020. Le nombre d’utilisateurs uniques de téléphones mobiles dans le monde a augmenté de 124 millions au cours des 12 derniers mois. Cette croissance de l’industrie de la téléphonie mobile contribue à la croissance du segment de taille de plaquette de 200 mm du marché.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Dans toutes les zones géographiques, le marché du silicium sur isolant est segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé de 21,5% sur le marché mondial du silicium dans l’isolant au cours de la période de prévision. L’initiative du gouvernement chinois comme « Made In China 2025 » est sur le point d’investir la somme vertigineuse de 150 milliards de dollars. Il s’agit d’une décision stratégique visant à développer des capacités de fabrication de précision haut de gamme, les semi-conducteurs étant les segments prioritaires. Une telle décision stimulerait le marché du silicium dans les isolants de manière positive.

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide, après l’Asie-Pacifique au cours de la période d’étude. Les États-Unis possèdent l’un des plus grands marchés automobiles au monde. L’industrie automobile est également à la pointe de l’innovation. Selon Auto Alliance, sur les 105 milliards de dollars dépensés en R&D dans le monde, près de 18 milliards de dollars sont dépensés aux États-Unis. La croissance de l’industrie automobile aux États-Unis est enfin le moteur du marché du silicium dans les isolants.

Acteurs clés du

marché mondial des semi-conducteurs au silicium sur isolant NXP

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

Soitec

Global Wafers Co., Ltd.

tower semiconductors ltd.

Magnachip Semiconductor Corporation

Murata Manufacturing Company, Ltd.

Shanghai Simgui Technology Co., Ltd.

STMicroelectronics NV

Sumco Corporation