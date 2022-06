Tendances de croissance du marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) de l’ASEAN par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché de la résine d’éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE était évalué à 5 078,9 millions USD en 2021 et devrait atteindre 8 532,6 millions USD d’ici 2030 , avec une croissance à un TCAC de 6,7 % de 2022 à 2030. Les principaux facteurs qui stimulent la demande d’automobiles dans les économies émergentes comme l’Indonésie et la Thaïlande sont l’industrialisation rapide et l’augmentation du revenu disponible des particuliers. Cela augmente la demande de résines EVA, qui sont largement utilisées dans la production de pare-chocs automobiles et de pièces moulées. En outre, le développement de l’industrie des films d’emballage dans les pays en développement, tels que Singapour et les Philippines, devrait stimuler la croissance du marché.

Dans des pays comme la Malaisie et Singapour, les initiatives gouvernementales et une coentreprise entre des acteurs nationaux et étrangers devraient attirer de nouveaux investissements. Par exemple, Petroliam Nasional Berhad et Saudi Aramco ont formé une nouvelle coentreprise en 2018. La coentreprise gère les raffineries et produit du gaz naturel, ce qui stimule encore plus la demande de résine EVA.

Cependant, des facteurs tels que la disponibilité de substituts peu coûteux tels que le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique et le polyéthylène basse densité et les problèmes liés à l’utilisation de l’EVA dans les emballages photovoltaïques devraient entraver la croissance du marché. Au contraire, l’introduction de matériaux d’éthylène-acétate de vinyle biosourcés sans effets indésirables devrait offrir des opportunités de croissance lucratives pour la croissance du marché.

Définition du marché mondial des résines d’éthylène-acétate de vinyle

Les résines éthylène-acétate de vinyle (EVA) sont fabriquées par copolymérisation d’éthylène et d’acétate de vinyle. Ils sont utilisés dans la production de films d’emballage, de fils et de câbles, d’encapsulation de cellules solaires, de mousse et d’adhésifs thermofusibles.

Dynamique du marché mondial des résines d’éthylène-acétate de vinyle

Moteurs : Augmentation de la demande de différents secteurs tels que les marchés de la chaussure et de la mousse

La mousse EVA est largement utilisée pour la fabrication de semelles intercalaires de chaussures, car elle offre un meilleur amorti et aide à protéger le pied des objets durs ou pointus. De plus, il offre une stabilité sur les terrains accidentés. Le développement de l’industrie de la chaussure et l’augmentation de la demande de chaussures de sport et de loisirs ont accru le besoin de copolymère EVA. De plus, la mousse EVA est largement utilisée dans la fabrication d’armures de combat, car elle peut être facilement coupée, chauffée et formée, collée, biseautée et peinte. En outre, une augmentation des activités de R&D dans la fabrication d’armures de combat de haute qualité pour les soldats devrait stimuler la croissance du marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle.

Contraintes : Préoccupations associées à l’utilisation de l’EVA dans les emballages photovoltaïques

Les dispositifs photovoltaïques sont encapsulés à l’aide d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) pour offrir un couplage optique, un support mécanique, une protection contre l’exposition environnementale et une isolation électrique. Sous l’exposition de conditions atmosphériques variées et de rayonnement ultraviolet, l’EVA se décompose pour produire de l’acide acétique et abaisse le pH. Cela augmente les taux de corrosion de surface des dispositifs embarqués. Ainsi, ces facteurs combinés devraient limiter l’utilisation de l’EVA dans les emballages photovoltaïques, freinant ainsi la croissance du marché des résines éthylène-vinyle de l’ANASE.

Portée du marché mondial des résines d’acétate de vinyle éthylène

L’étude classe le marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle en fonction du type, de l’application, des utilisateurs finaux et du pays.

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Polypropylène (PP) Polyéthylène modifié à l’acétate de vinyle

Polyéthylène (PE) Thermoplastique Éthylène Vinyle Acétate

Caoutchouc d’acétate de vinyle d’éthylène

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Film

Mousse

Adhésifs thermofusibles

Fil et Câble

Revêtement par extrusion

Encapsulation de cellules solaires

Les autres

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Automobile

Emballage & Papier

Peintures, revêtements et adhésifs

Électronique et électrique

Pharmaceutique

Chaussure

Panneaux photovoltaïques

Les autres

Perspectives par pays ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Viêt Nam

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Singapour

Reste de l’ANASE

Le segment Thermoplastique Ethylène VA devrait représenter la plus grande part de marché, par type

Le marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE est classé en polyéthylène modifié à l’acétate de vinyle, en éthylène-acétate de vinyle thermoplastique et en caoutchouc éthylène-acétate de vinyle . En 2021, l’éthylène thermoplastique VA détenait la part de marché la plus élevée de 68,5 % sur le marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE. L’éthylène-acétate de vinyle basé sur une teneur moyenne en acétate de vinyle (> 4% à 30%) est connu sous le nom d’éthylène-acétate de vinyle thermoplastique. De tels matériaux sont facilement moulables et capables de supporter des poids lourds dans l’emballage.

Une augmentation de l’application de l’EVA dans les matériaux d’étanchéité et les adhésifs industriels devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L’EVA est souvent préféré au polyéthylène basse densité (LDPE) en raison de sa flexibilité supérieure et de ses meilleures contraintes environnementales. En outre, un grand nombre d’alternatives pour le traitement de l’EVA, telles que l’extrusion, l’injection et le moulage par soufflage, ont remplacé les produits en caoutchouc et en vinyle dans diverses applications électriques. En outre, les investissements robustes des acteurs de l’industrie dans les développements de nouvelles technologies devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, sur la base du processus d’autoclave Lupotech, il existe 44 réacteurs et 1,4 million de tonnes de capacité installée à travers le monde.

L’ Inde représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des pays, le marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle de l’ASEAN a été segmenté en Chine, en Inde, au Vietnam, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour et dans le reste de l’ASEAN . L’Inde est le pays à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 9,6 % sur le marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE. L’Inde, l’un des pays en développement les plus rapides au monde, a concentré son attention sur le fait de devenir un chef de file de pôle économique industriel. Par conséquent, pour atteindre cet objectif, le gouvernement a commencé à mettre à niveau diverses infrastructures nécessaires à cet effet, telles que les infrastructures de transport, les villes intelligentes, l’énergie propre et d’autres projets. Dans ces projets, EVA est utilisé dans divers endroits tels que l’énergie solaire, les villes intelligentes et diverses infrastructures.

En Inde, seules les industries Reliance sont les principaux producteurs d’EVA. La majeure partie de l’EVA est importée des pays de l’ANASE. Le gouvernement indien vise 280 gigawatts d’énergie solaire d’ici 2030, pour atteindre cet objectif, il doit installer environ 25 GW de capacité chaque année. Comme la plupart des modules solaires et des dispositifs de stockage d’énergie sont principalement importés d’autres pays, cela devrait stimuler la croissance du marché des EVA en Inde au cours de la période de prévision. La population croissante et l’augmentation des revenus des particuliers devraient en outre stimuler la demande de divers biens de consommation et de mode.

Principaux acteurs du marché des résines d’éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE

Les principaux acteurs du marché des résines d’acétate de vinyle d’éthylène de l’ASEAN sont:

Adtek Consolidated Sdn. BHD

Braskem

Celanese Corporation

Arkema SA

Dow Inc.

Compagnie chimique d’Eastman

Polymères Entec

ExxonMobil Corporation

Formosa Plastics Corporation

Société pétrochimique de Chine

Dairen Chemical Corporation

Hanwha Chemical Corporation

Lotte Chemical Corporation

Lyondellbasell Industries Holding BV

Sipchem

Thai Asia Polymer Co., Ltd.

The Polyolefin Company (Singapour) Pte Ltd

Innospec inc.

Chimie LG

Total SA

TPI Polene Public Company Limited

Le marché des résines éthylène-acétate de vinyle de l’ANASE est très concurrentiel. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur la croissance de leurs opérations dans tous les domaines, l’amélioration de leurs capacités et l’entretien de solides relations de partenariat.

