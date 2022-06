Tendances de croissance du marché des logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD) par fabricants, régions, types et prévisions d’application jusqu’en 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD) devrait passer de 117,46 millions USD en 2021 à 429,64 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 15 . 6 % de 2022 à 2030 . Un logiciel en tant que dispositif médical est une solution logicielle utilisée à une ou plusieurs fins médicales. Ces solutions peuvent être utilisées sur une vaste gamme de plates-formes technologiques, y compris des plates-formes commerciales prêtes à l’emploi, des dispositifs médicaux, des réseaux virtuels, etc. La croissance du marché est augmentée en raison de l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) et des appareils connectés dans les soins de santé et des avantages du logiciel en tant qu’appareil médical, entre autres. Cependant, la menace de violation de données entrave la croissance du marché dans une mesure particulière. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des infrastructures de santé et du nombre croissant de startups basées sur les technologies de la santé dans la région.

COVID – 19 Impact sur le marché mondial des logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie massive de lits vides dans le monde. Les patients souffrant de la maladie chronique ont été déconseillés de se rendre physiquement dans les hôpitaux pour se faire soigner en raison de la panique d’être infectés. Cette tendance renforce l’utilisation agressive du logiciel en tant que dispositif médical à travers le monde pour s’assurer qu’aucun patient ne souffre en raison d’un manque d’infrastructure de soins de santé. Ainsi, la pandémie a fortement accéléré la croissance du marché des logiciels en tant que dispositifs médicaux.

Dynamique du marché mondial du logiciel en tant que dispositif médical (SaMD)

L’adoption croissante de l’IdO dans le secteur de la santé et les initiatives gouvernementales croissantes dans ce sens devraient stimuler de manière significative la croissance du logiciel en tant que marché des dispositifs médicaux au cours des années à venir. Certaines des opérations de l’IdO dans les soins de santé incluent la surveillance de la pression artérielle, du rythme cardiaque, de la température corporelle, de la fréquence respiratoire, la collecte constante de certains paramètres en cas de maladies chroniques et la fourniture d’une assistance à distance, entre autres applications. Par conséquent, l’adoption de l’IoT à l’échelle mondiale dans le secteur de la santé propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision. La confidentialité des données de santé des patients, telles que leurs détails, leurs antécédents familiaux, leurs antécédents médicaux sensibles, leurs informations confidentielles et autres, peut être en jeu car une violation de données est très répandue dans l’industrie. Il n’y a pas de lois strictes en matière de confidentialité des données, ce qui peut inquiéter les utilisateurs quant à l’adoption du Logiciel en tant que technologie de dispositif médical ; cela peut, à son tour, limiter la croissance globale du marché au cours de la période de prévision.

Portée du marché mondial du logiciel en tant que dispositif médical (SaMD)

Par type d’appareil Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

PC/ordinateur portable

Smartphones/tablettes

Appareil portable

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Diagnostique

Gestion clinique

Par perspectives de déploiement ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Sur site

Nuage

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

L’Asie Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment PC/ordinateur portable devrait représenter la plus grande part de marché par type d’appareil

Par type d’appareil, les PC et les ordinateurs portables dominent le marché en raison de leur intégration avancée avec des technologies de capteurs avancées et des capacités informatiques pour fournir une efficacité plus élevée et de meilleures performances. Le nombre croissant de lancements de produits, conjugué à des politiques réglementaires favorables, accroît la concurrence sur le marché, ce qui devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base de la région, l’Amérique du Nord détient la plus grande part de la part de marché mondiale des logiciels en tant que dispositifs médicaux. Les États-Unis ont dominé le marché nord-américain du SaMD en raison du grand nombre de populations vieillissantes et de maladies chroniques chez les personnes, de la prolifération de l’utilisation d’appareils portables et de l’escalade des dépenses de santé.

Au contraire, la région APAC connaît une croissance substantielle dans les années à venir en raison des changements réglementaires rapides dans les dispositifs médicaux et des pays peuplés comme la Chine et l’Inde. De plus, une réglementation appropriée par le gouvernement pour les développeurs concernant la conception de diagnostics et de dispositifs médicaux, y compris le logiciel en tant que dispositif médical (SaMD), devrait promulguer la croissance du marché du logiciel en tant que dispositif médical dans la période à venir.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial du logiciel en tant que dispositif médical (SaMD)