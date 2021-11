Tendances de croissance du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique avec les opportunités à venir d’ici 2028 | App4Legal, Beveron Technologies

« Le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques en Europe » devrait passer de 221,38 millions de dollars US en 2021 à 512,60 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 12,7 % de 2021 à 2028.

La région européenne comprend la France, l’Allemagne, la Russie, l’Italie, le Royaume-Uni et le reste de l’Europe. Le marché européen est un marché diversifié avec un groupe de plus de 40 pays. Les pays d’Europe occidentale sont plus avancés que les pays du Nord et d’autres pays d’Europe de l’Est. Par conséquent, il y a une adoption croissante de solutions technologiques dans toutes les industries, y compris le secteur juridique dans la partie occidentale de l’Europe.

Marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA – Profils des entreprises

App4Legal

Beveron Technologies

Suite Juridique

Solutions Thémis inc. (Clio)

Thomson Reuters Corporation

Marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA – Par déploiement

Sur site

Nuage

Marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA – Par utilisateur final

Petite et moyenne entreprise

Grande entreprise

Raisons d’acheter le rapport

Comprendre le paysage du marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA et identifier les segments de marché les plus susceptibles de garantir un rendement élevé

Gardez une longueur d’avance en comprenant le paysage concurrentiel en constante évolution du marché des logiciels de gestion des cas juridiques de la région EMEA

Planifiez efficacement les fusions et acquisitions et les accords de partenariat sur le marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA en identifiant les segments de marché avec les ventes probables les plus prometteuses

Aide à prendre des décisions commerciales éclairées à partir d’une analyse perspicace et complète des performances du marché de divers segments du marché des logiciels de gestion des cas juridiques EMEA

Obtenez les prévisions de revenus du marché pour le marché par divers segments de 2021 à 2028 dans la région EMEA.

