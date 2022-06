Tendances de croissance du marché des emballages aseptiques par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

Marché de l’emballage aseptique : par matériau (plastique, papier et carton, métal, verre et bois), par type (cartons, sacs et sachets, bouteilles et canettes, ampoules et autres), par application (alimentaire, boisson, pharmaceutique et Autres), et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des emballages aseptiques couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. Les études du rapport présenteront l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de l’emballage aseptique.

Perspectives de l’industrie de l’emballage aseptique

La taille du marché de l’emballage aseptique est de 49,77 milliards USD en 2020 et atteint 74,32 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 7,12 % prévu pour la période de prévision 2021-2027. En raison de l’augmentation de la demande de produits alimentaires prêts à consommer, le marché des emballages aseptiques connaît une forte croissance. L’urbanisation et le développement accrus de l’industrie de l’emballage, en particulier dans les économies émergentes d’Asie-Pacifique et d’Amérique du Sud, ont entraîné une augmentation de la demande d’emballages aseptiques.

Facteurs affectant le marché de l’emballage aseptique au cours de la période de prévision

Les emballages aseptiques sont influencés par des facteurs tels que l’augmentation de la demande de produits alimentaires pratiques et de qualité et le marché des boissons lactées.

Il existe une demande croissante pour des produits alimentaires prêts à l’emploi à longue durée de conservation qui sont soit exempts de contamination bactérienne soit retardés. Dans la production alimentaire, les conservateurs alimentaires sont largement utilisés pour augmenter la durée de conservation et préserver la qualité des produits. Cependant, les gens sont de plus en plus conscients des effets néfastes de la consommation d’aliments transformés contenant des additifs.

L’emballage aseptique dépend de plus en plus du suivi électronique et de la logistique, et dans ce processus, il trouve des opportunités de croissance. Les emballages aseptiques sont également compatibles avec le suivi électronique car ils permettent une imprimabilité de haute qualité, ce qui facilite l’utilisation de codes et prend en charge la RFID. Par conséquent, à mesure que les systèmes logistiques électroniques se développent, le marché des emballages aseptiques devrait croître.

Le rapport coût-bénéfice pour les petits producteurs et les investissements élevés en recherche et développement sont les facteurs contraignants pour le marché des emballages aseptiques.

Impact du COVID-19 sur le marché Emballage aseptique :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide de la demande d’emballages aseptiques dans plusieurs secteurs, principalement les secteurs de la santé et de l’industrie. L’arrêt des opérations de fabrication a entraîné un affaiblissement de la demande de polymères spéciaux dans diverses industries d’utilisation finale. Le macro-environnement qui prévaut en raison de la pandémie enregistrera des indications de reprise suite à la prévalence du COVID-19 et à la reprise ultérieure des activités de production. En tant que contributeur essentiel du marché, le rapport tiendra compte de Covid-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial de l’emballage aseptique en fonction du matériau, du type et de l’application.

Sur la base du matériau, le marché de l’emballage aseptique a été segmenté en –

Plastique

Papier et carton

Métal

Verre

Bois

Sur la base du type, le marché de l’emballage aseptique a été segmenté en –

Cartons

Sacs & pochettes

Bouteilles & canettes

Ampoules

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’emballage aseptique a été segmenté en –

Aliments

Boisson

Pharmaceutique

Les autres

Marché de l’emballage aseptique: perspectives régionales

Le marché mondial des emballages aseptiques a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique devait représenter la plus grande part de marché sur le marché mondial, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe. La demande croissante d’aliments et de boissons emballés devrait avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie en raison de l’évolution des modes de vie des consommateurs et de l’augmentation de la capacité de dépense des consommateurs asiatiques. Pour faire face à la demande croissante des utilisateurs finaux, les fabricants des économies développées sont susceptibles de déplacer leurs installations de production dans la région.

Au cours de la période de prévision, l’Inde devrait être un marché clé avec une forte demande pour le secteur de l’alimentation et des boissons. L’augmentation de la demande dans la région pour les produits naturels non additifs tels que l’alcool, les jus et le lait aromatisé devrait avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages aseptiques comprennent –

Le marché mondial de l’emballage aseptique est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux fabricants d’emballages aseptiques opérant sur le marché mondial sont –

Robert Bosch GmbH

du Pont de Nemours et compagnie

Tetra Laval International

Amcor Limitée

Becton, Dickinson et compagnie

Reynolds Group Holdings Limite

ted

Bemis Company, Inc.

Superbe vue Aseptic Packaging Co., Ltd.

IMA S.P.A.

Schott SA

Le rapport sur le marché des emballages aseptiques fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages aseptiques couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionale

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

