Tendances de croissance du marché des contrôleurs de micro-réseaux par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

Marché des contrôleurs de micro-réseau : type de connectivité (connecté au réseau, hors réseau/à distance/isolé, hybride), par offre (matériel, logiciel, services), par secteur de l’utilisateur final (gouvernement, services publics, commercial, industriel, établissements d’enseignement, militaire et défense, soins de santé, petites communautés résidentielles, cantons et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché du contrôleur de micro-réseau couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des contrôleurs de micro-réseaux.

Perspectives de l’industrie du contrôleur de micro-réseau

La taille du marché mondial des contrôleurs de micro-réseaux devrait passer de 6,7 milliards USD en 2020 à 15,6 milliards USD d’ici 2027, à un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision. La croissance et le développement du segment des logiciels sont attribués à son rôle crucial dans le suivi, la surveillance, la prévision, la gestion, le contrôle et la maximisation de l’offre et de la demande d’énergie pour un réseau de micro-réseaux. L’infrastructure de micro-réseaux a été largement adoptée dans le secteur militaire et de la défense, permettant aux bâtiments ou aux bases de continuer à fonctionner par eux-mêmes pendant que le réseau tombe en panne. De plus, l’avantage d’être une alternative rentable a conduit la plupart des ménages et des petites entreprises à préférer les réseaux de micro-réseaux pour satisfaire leurs besoins en électricité.

Facteurs affectant le marché du contrôleur de microgrid au cours de la période de prévision :

La demande mondiale croissante de micro-réseaux pour une alimentation électrique stable, fiable et protégée est le principal moteur du marché des contrôleurs de micro-réseaux. En outre, l’incorporation de contrôleurs de micro-réseaux vise principalement à optimiser la production d’énergie et à augmenter les performances des micro-réseaux, ce qui devrait en outre stimuler la croissance du marché. La croissance de l’industrie est alimentée par les investissements gouvernementaux pour répondre à la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle.

Les demandes de micro-réseaux augmentent dans le monde entier pour les secteurs des services publics, militaires et gouvernementaux, offrant de nombreuses possibilités d’expansion du marché. De plus, les projets émergents de villes intelligentes dans les régions en développement et la mise à niveau et la modernisation des infrastructures de réseau vieillissantes créent des opportunités de croissance pour le marché.

Les problèmes d’interopérabilité et de compatibilité posent des défis majeurs pour le marché des contrôleurs de micro-réseau :

Le coût d’installation élevé et l’exigence constante de maintenance du système de contrôleur Microgrid constituent la principale contrainte pour le marché mondial des contrôleurs Microgrid.

Le besoin de main-d’œuvre qualifiée et professionnelle entrave également la croissance du marché.

En raison d’un grand nombre de composants et d’appareils, les problèmes d’interopérabilité et de compatibilité posent de nombreux défis pour le marché mondial des contrôleurs Microgrid.

De nombreux problèmes opérationnels, techniques et de sécurité associés à Microgrid posent de multiples obstacles au marché mondial des contrôleurs Microgrid.

Impact de COVID-19 sur le marché des contrôleurs de microgrid :

La pandémie de COVID-19 a perturbé le marché mondial du marché Microgrid Controller. Plusieurs entreprises et entreprises ont été contraintes de reconstruire leurs politiques et leurs plans en raison de la pandémie de COVID-19. Mais en raison des disparités de production et des problèmes économiques mondiaux, les entreprises reportent leurs plans. La prolifération de COVID-19 à travers le monde a contribué à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans les écosystèmes, y compris le marché des contrôleurs Microgrid.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des contrôleurs de micro-réseaux en fonction du type de connectivité, de l’offre et de l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du type de connectivité, le marché des contrôleurs de micro-réseaux a été segmenté en –

Réseau connecté

Hors réseau/à distance/isolé

Hybride

Sur la base de l’offre, le marché des contrôleurs de micro-réseaux a été segmenté en –

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Basé sur l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des contrôleurs de micro-réseaux a été segmenté en –

Gouvernement

Utilitaires

Commercial

Industriel

Instituts d’enseignement

Militaire & Défense

Soins de santé

Petites Communautés Résidentielles, Cantons

Les autres

Marché des contrôleurs de micro-réseaux : perspectives régionales

Le marché mondial des contrôleurs de micro-réseaux a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2020, l’Amérique du Nord devait représenter la part de marché la plus élevée sur le marché mondial, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Nord domine le marché mondial en raison de la forte concentration d’entreprises leaders sur le marché et de l’expertise technologique abondante. De plus, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide et, au cours de la période de prévision, elle devrait afficher le TCAC le plus élevé du marché mondial.

Les principaux concurrents du marché mondial des contrôleurs de micro-réseaux comprennent –

Le contrôleur mondial des micro-réseaux est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des contrôleurs Microgrid comprennent –

Schneider Electric

Compagnie générale d’électricité

ABB limitée

Siemens

Laboratoires d’ingénierie Schweitzer

Société Eaton

Honeywell International Incorporé

Société Lockheed Martin

S&C Électrique

Analyse de puissance

Société d’électricité S&C

Compagnie d’électricité d’Emerson

GE Puissance

Systèmes d’alimentation de Princeton

Advanced Micro-Grid Solutions Incorporated.

Le rapport sur le marché des contrôleurs de micro-réseaux fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs.