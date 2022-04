Tendances de croissance du marché de la sardine, taille, part, opportunités, prévisions de la demande de l’industrie jusqu’en 2027

Le marché mondial de la sardine devrait atteindre 19,50 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La sardine, également appelée hareng ou sardine, appartient à la famille des Clupéidés . La sardine est un petit poisson allongé à la peau argentée et se trouve généralement dans la mer Méditerranée et les océans Pacifique et Atlantique.

Les sardines sont consommées dans le monde entier car elles sont riches en vitamines B12 et B2, en phosphore, en calcium, en niacine, en sélénium, en potassium et en acides gras oméga-3. De plus, ils sont également utilisés comme aliments pour animaux et également utilisés commercialement pour la peinture et le vernis. La consommation de sardine aide à améliorer les fonctions cardiaques, renforce le système immunitaire et régule le taux de cholestérol. Il aide également à perdre du poids et à maintenir le niveau de sel dans le corps. Ces avantages stimulent la demande mondiale de sardines. L’Asie-Pacifique détenait le plus grand marché pour les sardines. La région est l’une des plus grandes et des plus dynamiques du monde. Les changements dans le mode de vie des gens et la hausse du revenu disponible affectent le marché. La Chine a une forte croissance du marché et elle a également la capacité de payer plus pour des fruits de mer de qualité supérieure, ce qui à son tour propulse la croissance du marché.

Paysage concurrentiel :

Le rapport de recherche fournit des détails sur les principales entreprises du marché mondial de la sardine, ainsi que sur la position mondiale, la situation financière, le contrat de licence, le portefeuille de produits et services et la contribution aux revenus de chaque acteur du marché. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’adoption de diverses stratégies telles que les fusions et acquisitions, les plans d’expansion commerciale, les lancements de nouveaux produits, les partenariats, les collaborations, les coentreprises pour améliorer leur base de produits et acquérir une assise solide sur le marché.

Certains des principaux acteurs du marché sont répertoriés ci-dessous :

Roi Oscar,

Marque de saison,

Prince héritier, Inc.,

Falaise de la plage,

Emilia Foods International,

Sea Gold SRL,

DSI Foods Limited,

Aliments pour bourdons,

Century Pacific Food,

Poisson Litoral .

Segmentation du marché :

Segmentation du marché de la sardine basée sur les perspectives de type

Sardines en Conserve

Sardines fraîches

Sardines surgelées

Segmentation du marché de la sardine basée sur les perspectives des espèces

Sardine Pilchardus

Sardinelle longiceps

Sardinelle Gibbosa

Sarnigouttes Céruleus

Sardinelle Aurita

Autres

Segmentation du marché de la sardine basée sur les perspectives du canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Marchés de proximité

En ligne

Segmentation du marché de la sardine basée sur les régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Benelux, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique)

Principales caractéristiques du marché mondial de la sardine :

Le rapport propose des estimations détaillées au niveau régional avec les fabricants, la consommation, les ventes et la dynamique des importations/exportations.

Le rapport fournit des détails précis sur les fabricants/fournisseurs du marché, un aperçu de la société, une analyse des prix, la situation financière, le portefeuille de produits et le bénéfice brut des principales entreprises.

Profilage de l’entreprise avec les stratégies d’expansion courantes, la génération de revenus et les développements récents.

Initiatives stratégiques optimales pour les nouveaux acteurs du marché.

Processus de fabrication, fournisseurs, coût, cadences de production et de consommation, mode de transport et structuration des coûts, et analyse de la chaîne de valeur.

L’étude comprend également les tendances de la chaîne d’approvisionnement, y compris des descriptions élaborées des derniers développements technologiques

Merci d’avoir lu notre rapport de recherche. Nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le plan de personnalisation et notre équipe vous proposera le rapport le mieux adapté dans les meilleurs délais.

