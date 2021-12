Tendances de croissance du marché de la gestion immobilière, acteurs clés, stratégies concurrentielles et prévisions jusqu’en 2027

Property Management Market Research Report 2021 est la dernière étude de recherche publiée par Data Bridge Market Research évaluant le marché, mettant en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuyant sur une aide à la prise de décision stratégique et tactique.

Le rapport sur le marché de la gestion immobilière est une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché et une forte croissance des entreprises. Il est devenu nécessaire pour ce marché en évolution rapide de prendre en charge un tel rapport de marqueur qui met au courant des conditions du marché autour. Ce rapport sur le marché comprend un éventail de facteurs qui ont une influence sur le marché et l’industrie, à savoir la connaissance de l’industrie et les facteurs critiques de succès (CSF), la segmentation du marché et l’analyse de la chaîne de valeur, la dynamique de l’industrie, les moteurs, les contraintes, les opportunités clés, la technologie et l’application perspectives, analyse au niveau national et régional, paysage concurrentiel, analyse de la part de marché des entreprises et profils clés des entreprises

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la gestion immobilière afficherait un TCAC de 8,50 % pour la période de prévision. Le besoin croissant de conserver des documents importants pour le bon fonctionnement, la croissance et l’expansion du secteur immobilier et l’adoption croissante du modèle de logiciel en tant que service (SaaS) pour la gestion immobilière sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché de la gestion immobilière.

Différents marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en compte lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport de gestion immobilière. Le fait que l’analyse concurrentielle est l’aspect majeur de tout rapport d’étude de marché est soigneusement exploré dans ce rapport de gestion immobilière et, par conséquent, de nombreux points sont traités dans ce rapport, notamment le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse des compétences de base des principaux acteurs et l’établissement d’un paysage concurrentiel du marché. Le rapport propose des programmes de croissance prospective et durable, pour assurer le succès commercial qui est impératif pour les organisations.

Certains acteurs bien établis sur le marché de la gestion immobilière sont –

AppFolio, Inc., Buildium, SAP SE, CORELOGIC, Entrata, Inc, ResMan, MAINTENANCE CONNECTION, AN ACCRUENT COMPANY, Property Boulevard, Chetu Inc., PropertyBoss Solutions, Rockend Pty Ltd., Oracle, Alibaba Cloud, eCommunity, Abacus Business Solutions , PropertyMe, DJUBO, HIRUM (AUSTRALASIA) PTY LTD, REI Master, IBM Corporation, Hitachi Vantara Corporation, Jones Lang LaSalle IP, Inc. et Archidata Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Segmentation clé du marché :

Par Composant (Solutions et Services),

Mode de déploiement (basé sur le cloud et sur site),

Application (Résidentiel et Commercial),

Utilisateur final (gestionnaires de biens, associations de logement, agents immobiliers et autres),

Les analystes de DBMR mettent en lumière les données du marché de la gestion immobilière par pays

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée du Sud, Thaïlande, Inde, Indonésie, Australie et autres)

Europe (Allemagne, Russie, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Suisse, pays nordiques, reste de l’Europe)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (pays du CCG, Turquie, Israël, Afrique du Sud, Égypte et reste de la MEA)

Plus d’information:

Le rapport comprend six parties traitant de :

1.) Informations de base ;

2.) Le marché de la gestion immobilière en Asie ;

3.) Le marché nord-américain de la gestion immobilière ;

4.) Le marché européen de la gestion immobilière ;

5.) Entrée sur le marché et faisabilité des investissements ;

6.) La conclusion du rapport.

> Quel impact COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de la gestion immobilière ?

> Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial de la gestion immobilière ?

> Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de la gestion immobilière ?

> Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial de la gestion immobilière ?

> Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux fournisseurs ?

