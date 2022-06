Tendances de croissance du marché de la communication en champ proche par fabricants, régions, type et prévisions d’application jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des communications en champ proche était évaluée à 17 875,0 millions USD en 2020 et devrait atteindre 46 781,0 millions USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 14,8 % de 2021 à 2027. La communication en champ proche (NFC) est un ensemble de protocoles basés sur une interface sans fil qui permet aux appareils de communication et aux gadgets électroniques d’établir une communication radio à proximité. La technologie de communication en champ proche est principalement utilisée dans les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes pour une courte plage d’échange de données. Cette technologie est utilisée pour les applications de marketing et de paiement ; cependant, de nombreuses autres applications telles que les dispositifs médicaux et la billetterie adoptent le NFC. En outre, les téléphones mobiles compatibles NFC sont utilisés pour diverses applications telles que le marketing mobile à puce, la billetterie, l’identité et l’accès, et les jeux.

Le marché mondial de la communication en champ proche (NFC) devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela est attribué à divers facteurs tels que le besoin croissant de transfert pratique et de sécurité des données et l’augmentation de la prolifération des smartphones. De plus, la demande d’amélioration de l’expérience client et l’augmentation de la demande de paiements sans contact due à la pandémie de COVID-19 alimentent considérablement la croissance du marché. Cependant, la courte portée opérationnelle et les problèmes de sécurité pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. D’autre part, des facteurs tels qu’une recrudescence de l’adoption de la technologie portable compatible NFC et des avancées technologiques dans le NFC créent des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial de la communication en champ proche

La pandémie a provoqué une économie en récession qui a contraint diverses entreprises du monde entier à modifier rapidement leurs opérations. Les industries du monde entier sont gravement touchées par la récession induite par le COVID-19 ; cependant, l’impact sur le secteur technologique pendant la crise a été comparativement moindre que sur le reste de l’économie. Les fermetures ont encouragé une prolifération des technologies sans contact de la nouvelle ère telles que la communication en champ proche.

De plus, l’épidémie de coronavirus a de graves répercussions sur l’économie mondiale, modifiant toutes les industries. Alors que la demande de voyages a considérablement diminué, les entreprises, notamment les services financiers, la fabrication et la vente au détail, sont soumises à une immense pression pour servir leurs clients de manière efficace. Les entreprises comptant des centaines ou des milliers d’employés ont obligé les gouvernements à travailler à domicile. De plus, la pandémie de COVID-19 a poussé les consommateurs et les commerçants à repenser les modes d’achat et de paiement.

Bien que le COVID-19 n’ait pas d’impact négatif majeur sur la croissance du marché, l’épidémie de COVID-19 offrira sûrement de nombreuses opportunités de croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces opportunités incluent une augmentation de la demande de solutions de paiement sans contact, de la technologie NFC dans les emballages intelligents pour les soins de santé et une augmentation de la pénétration de la NFC dans des secteurs tels que l’IdO, la vente au détail, le gouvernement, la médecine et les industries de la sécurité.

Dynamique du marché mondial de la communication en champ proche

Moteurs : Croissance du besoin de transfert pratique et de sécurité des données

NFC offre une meilleure collaboration dans les environnements d’entreprise en garantissant un partage rapide et sécurisé des documents, fichiers et données confidentielles. Étant donné que l’établissement d’une connexion via NFC prend environ 100 millisecondes, il est bien meilleur et plus rapide que d’autres technologies concurrentes telles que Bluetooth, qui prennent quelques secondes pour établir la même chose. Dans le cas des paiements, les coordonnées bancaires des consommateurs sont stockées sur le téléphone mobile dans un élément sécurisé, qui prend la forme d’un module d’identification de l’abonné, de puces sécurisées ou d’une carte numérique sécurisée.

La présence d’un cryptage matériel qui ne peut être utilisé qu’à proximité du point de vente en fait l’un des paiements les plus sécurisés. Outre la sécurité des données des consommateurs, la carte et le lecteur doivent être à proximité l’un de l’autre, ce qui rend le processus plus facile que de glisser ou de choisir les options dans un menu ou de saisir un mot de passe. Ainsi, les consommateurs adoptent de plus en plus cette technologie en raison d’applications variées. Cela crée la demande d’appareils compatibles NFC.

Contraintes : courte portée opérationnelle et problèmes de sécurité

La communication en champ proche (NFC) peut fonctionner sur des distances limitées autour de 10-20 cm. Sa plage de fonctionnement plus courte le rend sujet aux interférences de signal involontaires ou intentionnelles. De plus, les perturbations peuvent entraîner des échecs de communication entre deux appareils NFC. Cela devrait entraver la croissance du marché mondial des communications en champ proche.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/near-field-communication-market

De plus, comme NFC facilite le transfert d’informations sans contact, les utilisateurs sont potentiellement exposés à certains problèmes de sécurité liés à l’écoute clandestine, à la corruption de données, à la manipulation de données et au piratage. Bien que la portée des appareils NFC soit limitée à quelques centimètres, un attaquant peut récupérer des signaux utilisables jusqu’à une distance de 1 à 10 mètres, selon le mode des signaux. Ainsi, la menace de vol de données et de piratage limite la pénétration de ce marché à l’échelle mondiale.

Opportunités : Augmentation de l’adoption de la technologie portable compatible NFC

Il y a une recrudescence de l’adoption d’anneaux, de montres intelligentes, de bracelets, de trackers de fitness, de bracelets et de porte-clés compatibles NFC à travers le monde. Les appareils de paiement portables offrent différents avantages, tels que l’anticipation des besoins du client, l’amélioration de l’engagement des clients et l’amélioration de la capacité du détaillant à suivre les paiements des clients, ce qui stimule considérablement l’adoption des appareils portables compatibles NFC. En outre, l’augmentation de l’adoption d’anneaux compatibles avec le cloud pour les transactions de faible valeur parmi les utilisateurs finaux du monde entier devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

En outre, une augmentation de l’adoption des technologies portables compatibles NFC pour les soins de santé devrait faciliter et améliorer les services de santé publique. Il y a une recrudescence de l’adoption de telles technologies portables car elles permettent de suivre l’état de santé des patients et aident à mettre à jour le processus de traitement. Par conséquent, la recrudescence de l’adoption de ces technologies portables compatibles NFC crée des opportunités de croissance lucratives pour le marché.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/near-field-communication-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché de la communication en champ proche en fonction du type de produit, du mode de fonctionnement et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par type de produit ( milliers d’unités, chiffre d’affaires, 2017 – 2027, millions USD )

Balises NFC

SCI NFC

Cartes SIM

Lecteurs NFC

Les autres

Par perspectives de mode de fonctionnement ( milliers d’unités, revenus, 2017 – 2027, millions USD )

Mode lecture/écriture

Mode pair à pair

Mode d’émulation de carte

Par perspectives des utilisateurs finaux ( milliers d’unités, revenus, 2017 – 2027, millions USD )

Détail

Transport

Automobile

Résidence commerciale

Médical & Santé

Électronique grand public

Banque et Finance

Hospitalité

Les autres

Perspectives par région ( milliers d’unités, revenus, 2017 – 2027, millions USD )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Les lecteurs NFC, par type de produit, devraient représenter la plus grande part de marché

Sur la base du type de produit, le marché de la communication en champ proche est divisé en étiquettes NFC, CI NFC, cartes SIM, lecteurs NFC et autres. En 2020, les lecteurs NFC détenaient le plus grand marché et représentaient 36,3% de part de marché. Les lecteurs NFC sont des composants actifs essentiels dans les transactions NFC. Ils lisent et écrivent des cartes et des étiquettes, permettent la communication d’un appareil à l’autre et interagissent avec les téléphones NFC. En outre, un lecteur NFC est idéal pour le contrôle d’accès sécurisé, le paiement électronique, la billetterie électronique pour les événements et les transports en commun, la perception des tarifs des péages, l’authentification du réseau et les transactions électroniques.

L’augmentation de l’adoption des lecteurs NFC pour créer de meilleures expériences dans les entreprises stimule principalement la croissance de ce segment. Les lecteurs NFC permettent aux entreprises de rationaliser les options de paiement pour accroître l’efficacité et la productivité. Par exemple, en facilitant les paiements, les entreprises peuvent se concentrer sur d’autres responsabilités essentielles qui contribueront à leur succès et à leur croissance, telles que la formation des employés ou le marketing. De plus, avec les avancées technologiques croissantes, les fabricants ont intégré différentes fonctionnalités uniques dans un lecteur NFC. Ces fonctionnalités avancées incluent un module d’accès sécurisé, un micrologiciel évolutif et la prise en charge de toutes les balises et périphériques NFC.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières , au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/near-field-communication-market

Au niveau régional, le marché mondial de la communication en champ proche est analysé en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. La région Asie-Pacifique devrait détenir le TCAC le plus élevé de 16,5 % sur le marché mondial des communications en champ proche au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption et de la sensibilisation accrues à la technologie NFC dans les secteurs du transport et de la vente au détail. En outre, la forte pénétration des smartphones dans des pays tels que l’Inde et la Chine stimule la croissance du marché de la communication en champ proche dans la région.

De plus, une recrudescence de la demande de paiements mobiles et d’applications sans fil NFC alimente de manière significative la croissance du marché dans la région. En outre, les initiatives gouvernementales visant à promouvoir le NFC dans le secteur bancaire de la région stimulent la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2018, le ministère des Finances de l’Inde a demandé aux banques du pays de commencer à émettre des cartes de crédit et de débit compatibles avec la communication en champ proche (NFC) à leurs clients.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/near-field-communication-market

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Identive, Infineon Technologies, MagTek, NXP Semiconductors, Broadcom Inc., Qualcomm Technologies, Inc., Sony Corporation, Texas Instruments Incorporated, Samsung Electronics et Thales Group sont les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des communications en champ proche. Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en étudiant de manière approfondie les principaux acteurs du marché de la communication en champ proche