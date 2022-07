Tendances croissantes du marché des appareils de santé / médicaux portables, modernisation de l’industrie jusqu’en 2030  

mondial des dispositifs médicaux/de soins de santé portables devrait atteindre 52,35 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 13,9 % sur la période de prévision. Le besoin croissant de surveillance de la santé en temps réel et de détection précoce des maladies devrait stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’introduction croissante d’appareils portables connectés à la pointe de la technologie pour les applications de soins de santé devrait également stimuler la croissance des revenus du marché mondial à l’avenir. L’industrie de la santé, en collaboration avec des entreprises technologiques, fabrique des produits pour diagnostiquer, surveiller et traiter les patients, ainsi que pour aider les organisations de santé à réduire les coûts de santé et à fonctionner plus efficacement.

La disponibilité croissante d’appareils portables avancés transformera l’accès aux soins de santé et améliorera la qualité des soins. Ces dispositifs ont déjà conduit à des avancées exceptionnelles, telles que les alarmes améliorées des unités de soins intensifs (USI) et la détection continue des battements cardiaques dans des environnements non cliniques, ainsi que la surveillance à distance de la température néonatale. Il est également prévu que les appareils de santé portables permettront une utilisation efficace des données de santé ainsi qu’une aide aux services et aux interventions de santé dans les années à venir.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les dispositifs médicaux/de soins de santé portables fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des développements clés du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Les principaux acteurs couverts par ce rapport sont :

Apple, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Xiaomi Corporation, Garmin, Ltd., Fitbit, Inc. , LifeWatch GmbH, Omron Healthcare, Inc., Misfit, Inc., Vital Connect, Inc. et Biobeat Technologies, Ltd.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique et de la santé est à la croisée des chemins. Les patients bénéficient de la promesse des thérapies cellulaires et géniques ; des maladies rares que l’on croyait incurables sont sur le point de trouver de vrais traitements. L’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage automatique créent l’espoir que la découverte et le développement de thérapies seraient plus innovants, plus rapides et moins chers. La fabrication, la chaîne d’approvisionnement et l’ensemble de l’écosystème de la santé ont tous le potentiel de bénéficier d’initiatives axées sur les données. Les attitudes et les comportements des consommateurs évoluent de diverses manières, allant de l’utilisation croissante de la technologie et de la volonté de partager des données à un intérêt pour l’utilisation d’outils pour prendre des décisions en matière de prescription et de traitement. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché pharmaceutique et des soins de santé dans les années à venir.

Dans le cadre de notre analyse quantitative, nous avons fourni des prévisions du marché régional par type et application, des prévisions et des estimations des ventes du marché par type, application et région d’ici 2030, ainsi que des prévisions et des estimations des ventes et de la production mondiales pour les soins de santé portables ou les dispositifs médicaux d’ici 2030. l’analyse qualitative, nous nous sommes concentrés sur les scénarios politiques et réglementaires, l’analyse comparative des composants, le paysage technologique, les sujets de marché importants ainsi que le paysage et les tendances de l’industrie.

Quelques faits saillants clés du rapport

Le segment des appareils de diagnostic et de surveillance devrait représenter une part de marché substantielle sur le marché mondial des appareils de santé/médicaux portables au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’attention croissante portée à la surveillance et aux soins de santé personnalisés ainsi qu’à l’incidence croissante de maladies telles que l’obésité, le diabète, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’hypertension, la douleur chronique et les troubles cardiaques.

Le segment des trackers de fitness devrait représenter une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des appareils de santé basés sur les smartphones.

Le marché des dispositifs médicaux/de soins de santé portables en Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. La forte présence des principaux fabricants d’appareils de santé portables et l’augmentation des dépenses publiques dans les technologies intelligentes pour détecter les maladies chroniques de manière précoce et les traiter de manière appropriée devraient stimuler la croissance des revenus du marché.

En juillet 2021, Omron Healthcare, Inc. a lancé Omron Complete, le premier moniteur d’électrocardiogramme (ECG) et de tension artérielle (TA) à dérivation unique à usage domestique. Le lancement de l’appareil réduira le temps de consultation et les rendez-vous inutiles.

Segments de marché :

Segment géographique couvert dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et le reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Perspectives des types d’appareils (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030) Appareils

de diagnostic et de surveillance Dispositifs

thérapeutiques

Perspectives des produits (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2030) Bracelets d’activité

Capteurs

corporels

Vêtements

intelligents Lunettes intelligentes

Appareil photo portable

D’autres

Points clés abordés dans le rapport :

Une analyse détaillée du marché mondial de Wearable Healthcare/Medical Devices grâce à une évaluation des principaux aspects du marché tels que la technologie, le type de produit, l’application, l’utilisation finale et la dynamique globale de l’industrie.

Analyse qualitative et quantitative de l’estimation du marché et calcul du TCAC pour la période de prévision.

Évaluation globale de la dynamique du marché en mettant l’accent sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les limites.

Profilage détaillé des entreprises clés opérant sur le marché, y compris aperçu de l’entreprise, situation financière, offres de produits, portefeuille de produits, progrès récents en matière de produits et de technologies et plans d’expansion commerciale.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

