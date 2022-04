Tendances commerciales du marché de l’emballage pharmaceutique, analyse régionale et mondiale, principaux acteurs clés, défis, croissance par prévision 2030

Le marché mondial des emballages pharmaceutiques représentait 88 880 millions de dollars en 2019, et devrait atteindre 144 233 millions de dollars d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 6,1 % de 2020 à 2027.

L’emballage pharmaceutique est un procédé de conditionnement des préparations pharmaceutiques. Il est fait pour protéger les médicaments contre les changements environnementaux et pour maintenir la stabilité physique et chimique des produits (médicaments et biologiques). De plus, l’emballage pharmaceutique contribue à garantir la sécurité des médicaments pendant le transport, la distribution et le stockage des produits emballés. L’industrie pharmaceutique se développe rapidement; impactant ainsi positivement la croissance du marché de l’emballage pharmaceutique. En outre, la demande d’emballages pharmaceutiques devrait augmenter, car de plus en plus d’entreprises s’appuient davantage sur l’emballage, l’étiquetage et les supports pour protéger et promouvoir leurs produits.

Le marché devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance peut être attribuée aux processus de fabrication avancés pour développer des solutions d’emballage durables et respectueuses de l’environnement, à l’augmentation des innovations de produits et aux fusions et acquisitions pour répondre aux nouvelles demandes. En outre, le suivi et la traçabilité sérialisés des médicaments, le marché émergent des médicaments génériques, le marché de la livraison de médicaments en croissance rapide, l’augmentation des activités de R&D et l’utilisation d’emballages innovants stimulent la croissance du marché des emballages pharmaceutiques.

Cependant, la volatilité des prix des matières premières, les réglementations gouvernementales strictes et les normes peuvent également freiner la croissance du marché des emballages pharmaceutiques. Au contraire, les progrès dans le secteur de la biotechnologie se traduisent par l’introduction de nouvelles thérapies parentérales, l’augmentation de la demande de produits d’emballage innovants, la croissance de l’utilisation des emballages intelligents pour l’engagement et l’identification des patients, tels que les emballages ActiveGuard Connect et les ICS intelligents et ultra-minces. emballage. En outre, l’augmentation des médicaments destinés aux patients, y compris les produits biologiques, devrait stimuler la croissance du marché des emballages pharmaceutiques au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des emballages pharmaceutiques est segmenté en fonction du produit, du matériau et de la région. Par produit, il est divisé en contenants parentéraux, bouteilles en plastique, emballages sous blister, fermetures, sacs spécialisés, étiquettes et autres. Sur la base des matériaux, le marché est divisé en verre, feuilles d’aluminium, plastiques et polymères, papiers et cartons, etc. Au niveau régional, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en LAMEA.

Principaux avantages pour les parties prenantes

– L’étude fournit une analyse approfondie du marché mondial xx ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour élucider les poches d’investissement imminentes.

– Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie dans le rapport.

– Une analyse quantitative complète de l’industrie de 2019 à 2027 est fournie pour permettre aux parties prenantes de capitaliser sur les opportunités de marché existantes.

– Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre xx du marché xx utilisé à travers le monde.

– Les principaux acteurs du marché et leurs stratégies ont été analysés pour comprendre les perspectives concurrentielles du marché.

Segments de marché clés

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé/TIC/chimie.

Analyse du segment de marché : Le document fournit un examen primaire de l’industrie ainsi que des définitions, des classifications et la forme de la chaîne d’entreprise. L’analyse de marché est fournie pour les marchés mondiaux qui incluent les tendances d’amélioration, l’évaluation de panorama agressive et la réputation de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés en plus des stratégies de fabrication et les systèmes de redevances sont également analysés. Ce fichier indique en outre la consommation d’import/export, l’offre et la demande, les charges, les ventes et les marges brutes.

La segmentation du marché mondial des emballages pharmaceutiques est illustrée comme suit :

Par produit

– Bouteille en plastique

– Conteneur parentéral

– Emballage sous blister

– Sacs spécialisés

– Fermetures

– Étiquettes

– Autres

Par région

Amérique du Nord

– États-Unis

– Canada

– Mexique

Europe

– Royaume-Uni

– Allemagne

– France

– Italie

– Espagne

– Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

– Chine

– Japon

– Inde

– Australie

– Corée du Sud

– Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

– Brésil

– Sud Afrique

– Arabie Saoudite

– Reste du LAMEA

Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

– Amcor Ltd

– Aptar Group, Inc.

– Catalent Inc.

– CCL Industries Inc.

– Becton, Dickinson and Company

– Gerresheimer AG

– West Pharmaceutical Services, Inc.

– Nipro Corporation

– Berry Global Group, Inc.

– SCHOTT Pharmaceutical Packaging

LISTE DES AUTRES ACTEURS DE LA CHAÎNE DE VALEUR (Ces acteurs ne sont pas présentés dans le rapport. Les mêmes seront inclus sur demande.)

– Huhtamaki PPL Ltd

– SGD Pharma India Ltd

– Uflex Limited

Table des matières:

CHAPITRE 1 INTRODUCTION

1.1.Description du rapport

1.2.Principaux avantages pour les parties prenantes

1.3.Principaux segments de marché

1.3.1.Liste des acteurs clés présentés dans le rapport

1.4.Méthodologie de la recherche

1.4.1.Recherche

secondaire 1.4.2.Recherche primaire

1.4.3.Outils et modèles d’analyse

CHAPITRE 2 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

2.1. Principaux résultats de l’étude

2.1.1.Perspective CXO

CHAPITRE 3 : APERÇU DU MARCHÉ

3.1.Définition et périmètre

du marché 3.2.Principales conclusions

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché

• Quel impact la pandémie de COVID-19 a-t-elle eu sur l’adoption de par diverses entreprises pharmaceutiques et des sciences de la vie ?

• Quelles sont les perspectives du marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quelles sont les principales tendances influençant le marché de l’impact ? Comment vont-ils influencer le marché à court, moyen et long terme ?

• Quelle est la perception de l’utilisateur final ?

• Comment est le paysage des brevets pour la qualité pharmaceutique ? Quel pays/cluster a enregistré le plus grand nombre de dépôts de brevets entre janvier 2014 et juin 2021 ?

• Quels sont les principaux facteurs impactant le marché de l’impact ? Quel sera leur impact à court, moyen et long terme ?

• Quels sont les principaux domaines d’opportunités sur le marché de l’impact ? Quel est leur potentiel à court, moyen et long terme ?

• Quelles sont les principales stratégies adoptées par les entreprises sur le marché de l’impact ?

• Quels sont les principaux domaines d’application du marché de l’impact ? Quelle application devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quel est le modèle de déploiement préféré pour l’impact ? Quel est le potentiel de croissance des différents modèles de déploiement présents sur le marché ?

• Qui sont les principaux utilisateurs finaux de la qualité pharmaceutique ? Quelle est leur part respective sur le marché de l’impact ?

• Quel marché régional devrait détenir le potentiel de croissance le plus élevé sur le marché de l’impact au cours de la période de prévision 2021-2030 ?

• Quels sont les acteurs clés du marché de l’impact ?

