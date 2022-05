Tendances commerciales du marché de la formation en compétences non techniques, analyse régionale et mondiale, principaux acteurs clés, défis, croissance par prévision 2027

Le rapport de classe mondiale sur le marché de la formation en compétences non techniques estime de manière globale les conditions générales du marché, les perspectives de croissance du marché, les restrictions possibles, les tendances importantes de l’industrie, les stratégies de marché, la taille du marché, la part de marché, le volume des ventes et les tendances futures. L’analyse des principaux défis auxquels l’entreprise est actuellement confrontée et les futurs défis auxquels l’entreprise pourrait être confrontée tout en opérant sur ce marché sont également pris en compte. Acquérir des informations précieuses sur le marché grâce aux nouvelles compétences, aux derniers outils et aux programmes innovants aidera certainement les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux. Le rapport d’étude de marché sur la formation en compétences générales comprend une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production.

Analyse et aperçu du marché

Le marché de la formation aux compétences non techniques augmentera à un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le déficit croissant de compétences dans les pays en développement et la disponibilité de la plate-forme de formation en ligne sont un facteur essentiel qui stimule le marché de la formation aux compétences non techniques.

Les compétences non techniques sont le quotient émotionnel (QE) d’une personne qui comprend les habitudes personnelles, la convivialité, l’optimisme et d’autres traits similaires. La formation aux Soft Skills est devenue une nécessité de nos jours car elles jouent un rôle essentiel pour permettre aux individus de gérer les relations, de communiquer efficacement, de résoudre un problème et de diriger une équipe.

L’émergence croissante de modules de formation en ligne rentables est un facteur essentiel pour accélérer la croissance du marché. Les avantages croissants de la formation en compétences non techniques et la disponibilité de plateformes de formation en ligne sont également les principaux facteurs qui stimulent le marché de la formation en compétences non techniques. De plus, l’adoption croissante de l’IoT et l’augmentation de la population créeront de nouvelles opportunités pour le marché de la formation en compétences non techniques au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Segmentation:

Le marché de la formation aux compétences non techniques est segmenté en fonction du mode de prestation, des compétences non techniques, de l’utilisateur final, de l’approvisionnement et du fournisseur de canaux. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du mode de prestation, le marché de la formation en compétences non techniques est segmenté en régulier/hors ligne et en ligne.

Basé sur les compétences non techniques, le marché de la formation en compétences non techniques est segmenté en gestion et leadership, administration et secrétariat, communication et productivité, développement personnel, travail d’équipe et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la formation en compétences non techniques est segmenté en BFSI, fabrication, hôtellerie, énergie et électricité, santé et pharmacie, informatique et télécommunications, vente au détail, médias et divertissement et autres.

Basé sur le sourcing, le marché de la formation soft skills est segmenté en I-house et externalisé.

Le marché de la formation en compétences non techniques est également segmenté sur la base du fournisseur de canaux en entreprise / entreprise, universitaire et gouvernement.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de la formation en compétences non techniques sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la formation en compétences non techniques sont The Ken Blanchard Companies., CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP, Hemsley Fraser, Dale Carnegie & Associates, Inc, CEGOS., CGS, New Horizons Worldwide, LLC., QA Ltd, Articulate Global, Inc., D2L Corporation, Skillsoft, contre MPS Interactive Systems Limited, The Insights Group Limited, NIIT, Pearson India Education Services Pvt. Ltd et edX Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Careful work of skilled forecasters, well-versed analysts and knowledgeable researchers gives outcome of such premium Soft Skills Training Market research report. The report offers wide-ranging statistical analysis of the market’s continuous developments, market strategies, capacity, production, production value, cost/profit, supply/demand and import/export. This report identifies and analyses the emerging trends along with major drivers, challenges and opportunities in the market for Soft Skills Training industry. A numerous markets, marketing strategies, trends, future products and rising opportunities are taken into consideration while studying market and preparing Soft Skills Training market report.

Attractions du rapport sur le marché de la formation en compétences non techniques: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données prévisionnelles du marché de la formation en compétences générales aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet qui micro surveille tous les marchés vitaux de la formation en compétences non techniques

Une vue concise du marché facilitera la compréhension.

Une vue concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à faire le bon choix

Analyse au niveau du pays

Le marché de la formation en compétences non techniques est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la formation en compétences générales sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie -Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

