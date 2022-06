Tendances clés, facteurs de croissance et opportunités du marché des lasers à haute énergie 2022-2030

Le marché mondial des lasers à haute énergie était évalué à 7,43 milliards de dollars en 2020 et à 16,40 milliards de dollars en 2027 , avec un TCAC de 12,4 % de 2021 à 2027. Les lasers à haute énergie ont joué un rôle crucial dans la société moderne avec un nombre croissant d’applications de fabrication, communication et défense. Avec l’augmentation du budget de la défense et des subventions de recherche, les militaires du monde entier adoptent des équipements à base de laser à haute énergie et investissent massivement dans la recherche et le développement. En mai 2021, l’armée américaine a commencé à tester un prototype d’arme laser pour la défense aérienne à courte portée ; l’arme est un laser à haute énergie de 50 kilowatts attaché à un véhicule Stryker A1 qui peut localiser, verrouiller, suivre et détruire les menaces aériennes.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/high-energy-lasers-market

Une part importante de la R&D et de l’application de la technologie est portée par l’industrie de la défense, les principaux pays désireux de développer et d’introduire la technologie dans le cadre de leurs forces et de leurs opérations. Selon le SIPRI, les dépenses mondiales de défense ont atteint un niveau record de 1 980 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à l’année précédente. De tels développements devraient ouvrir la voie aux nouvelles technologies et à la modernisation. Avec la prolifération des drones dans le secteur de la défense, la demande de solutions pour les suivre et les détruire gagne du terrain. Par exemple, en mars 2021, le fabricant européen de missiles MBDA et la société française CILAS ont convenu de collaborer avec le spécialiste de la guerre électronique et du renseignement SIGN4L pour explorer les opportunités de co-développement dans le domaine des systèmes d’armes laser à haute énergie pour détruire les drones.

L’utilisation croissante des systèmes de drones dans le secteur de la défense a également augmenté la demande de solutions capables de neutraliser efficacement les menaces associées à ceux-ci à grande vitesse, où l’utilisation de lasers à haute énergie a augmenté comme moyen de dissuasion. Par exemple, la marine américaine a travaillé sur un programme Optical Dazzling Interdictor, Navy (ODIN), qui est une arme non létale capable de confondre les drones au lieu de les abattre, et il est devenu une partie du High Energy Laser and Integrated Optical -dazzler and Surveillance (HELIOS) de Lockheed Martin, en développement depuis 2018.

Dynamique du marché mondial des lasers à haute énergie

Moteurs : demande croissante de systèmes d’armes laser dans la marine et croissance des moyens de dissuasion non létaux

La demande de systèmes d’armes laser dans la marine du monde entier augmente à un rythme rapide pour faire face aux menaces aériennes, telles que les missiles et les drones. Les lasers se sont avérés efficaces contre les missiles et sont déployés en tant que premier filet de sécurité. Par exemple, le laser à haute énergie avec éblouissement optique intégré et surveillance, ou HELIOS de Lockheed Martin, devrait être déployé en permanence à bord d’un vol IIA DDG Arleigh Burke destroyer 2021 ; la marine américaine a officiellement accepté le laser dans le système de combat Aegis.

En outre, des armes à base de laser sont testées pour désactiver les drones en intégrant de telles armes à bord de navires de guerre. Par exemple, en mai 2020, l’USS Portland a réussi à désactiver un véhicule aérien sans équipage tout en testant un nouveau système d’arme laser à haute énergie. Northrop Grumman a développé le système ; le test a été effectué après l’incident avec le destroyer chinois, où un laser de qualité militaire a été tiré par un avion de patrouille P-8A Poseidon de l’US Navy.

Contraintes : Conformité réglementaire et coût élevé

Une part importante de ces solutions est encore en cours de développement, d’amélioration et les investissements en R&D impactent significativement le coût de ces solutions. Pour développer de tels systèmes, les vendeurs sont soumis à des réglementations strictes ; de plus, les industries qui adoptent ces systèmes dans le cadre de leurs opérations adhèrent à ces règles. Par exemple, l’American National Standards Institute (ANSI) aux États-Unis et la Commission électrotechnique internationale (CEI) définissent la signification de chaque classe de laser. Lorsqu’il s’agit d’utiliser des lasers à haute énergie, les réglementations de sécurité devraient être au centre des préoccupations de toutes les entreprises.

Le département américain de la Défense (DoD) utilise l’énergie dirigée comme terme générique couvrant les technologies liées à la production d’un faisceau d’énergie électromagnétique concentrée, et celles-ci sont classées sous quatre types différents de systèmes d’armes lasers, micro-ondes haute puissance (HPM) , faisceau de particules et sonique haute puissance. Comme les DEW ne font pas autorité dans le cadre du droit international, elles sont classées comme armes « non létales » ou « moins létales ».

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/high-energy-lasers-market?opt=2950

Portée du rapport

L’étude classe le marché des lasers à haute énergie en fonction de l’application, du produit et des régions.

Par application (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Couper, souder et percer

Militaire et Défense

Communication

Autres applications

Par type de produit (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Laser à gaz

Laser chimique

Laser excimère

Laser à semi-conducteurs

Laser à fibre

Par région (ventes/revenus, millions USD, 2017-2027)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/high-energy-lasers-market

La coupe, le soudage et le perçage, par application, représentent la plus grande part de marché en 2020

Sur la base de l’application, le marché mondial des lasers à haute énergie a été segmenté en découpe, soudage et forage, militaire et défense, communications et autres applications. La découpe, le soudage et le perçage représentent la plus grande part des revenus du marché en 2020 et ont enregistré un TCAC de 13,4 % sur le marché mondial des lasers à haute énergie au cours de la période de prévision. La technologie de système d’application de soudage ou de découpe laser haute puissance est destinée au processus à grande vitesse et de haute précision, en se concentrant sur les problèmes clés, tels que l’élargissement de la gamme de processus de numérisation, la précision, la légèreté et la stabilité de traitement à long terme élevée . La machine de découpe laser haute puissance peut étendre la plage d’épaisseur de traitement des plaques. Dans le même temps, le taux d’utilisation de la machine est augmenté. Par exemple, une machine de découpe laser haute puissance peut faire le travail d’une machine de découpe de petite et moyenne puissance. Pour le soudage laser haute puissance, les applications ont augmenté régulièrement ces dernières années car, comme la découpe laser, les nombreux avantages du traitement laser sont reconnus et exploités pour produire de meilleurs produits à une plus grande productivité et à moindre coût. Le soudage au laser est polyvalent et s’applique à l’assemblage de composants électroniques miniatures ou au soudage de structures en acier de plus de 1 pouce (25 millimètres) d’épaisseur.

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché des lasers à haute énergie

En fonction de la région, le marché mondial des lasers à haute énergie a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Asie-Pacifique a un taux de croissance de 12,8% au cours de la période de prévision 2021-2027. La région Asie-Pacifique est l’un des principaux adopteurs de lasers à haute énergie dans divers domaines avec la croissance du marché, tirée par de grands pays, comme la Chine, l’Inde et le Japon. Les tensions américano-chinoises, les conflits interfrontaliers et l’accent mis sur l’énergie nucléaire ont favorisé l’adoption de lasers à haute énergie dans les systèmes de défense et militaires de divers pays de la région, comme l’Inde.

De plus, l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense a annoncé son intention en septembre 2020 de former un programme national sur les armes à énergie dirigée, y compris les lasers à haute énergie, entre autres. Le DRDO travaille actuellement sur les lasers chimiques à oxygène-iode et les lasers à fibre de haute puissance et envisage un budget de 100 millions de dollars du ministère de la Défense pour le budget 2021-2022, qui vise la production d’armes laser de haute puissance. Ces dépenses pour les lasers à haute énergie devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché dans le pays.

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/high-energy-lasers-market

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du marché des lasers à haute énergie comprennent TRUMPF Pvt. Ltd, IPG Photonics, Coherent Inc., nLight Inc., Bae Systems PLC, Alltec Gmbh, Lockheed Martin Corporation, Applied Companies Inc., The Boeing Company, Lumentum Holdings, Bystronic Laser AG, Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd, Raytheon Company, Northrop Grumman Corporation et Han’s Laser Technology Co. Ltd.

DEVELOPPEMENTS récents