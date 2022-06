Tendances clés, facteurs de croissance et opportunités du marché de la télévision intelligente 2022-2030

Marché de la télévision intelligente: par type d’écran (plat et incurvé), par type d’affichage (LCD, LED, plasma, diode électroluminescente organique et QLED), par type de résolution (TV UHD, HDTV, Full HD et TV 8K) , par taille d’écran (32 pouces et moins, 32+ à 55 pouces, 55+ à 65 pouces et au-dessus de 65 pouces), par application (résidentielle et commerciale) et par région – taille de l’industrie mondiale, croissance, tendance, opportunité, et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché de la télévision intelligente couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de la télévision intelligente.

Perspectives de l’industrie de la télévision intelligente

La taille du marché mondial de la télévision intelligente était évaluée à 190,2 milliards USD en 2020 et devrait croître à un TCAC de 14,2 % en 2021-2027. La télévision a été la principale source de divertissement. Il y a une préférence croissante pour les bureaux intelligents et les maisons intelligentes avec l’avancement de la technologie, où la télévision intelligente en est une partie importante. La télévision intelligente sert son objectif de divertissement d’origine et fonctionne comme un lecteur DVD, un lecteur de musique et des applications basées sur Internet, c’est-à-dire qu’elle se transforme en un ordinateur tel que la diffusion de vidéos à partir de plateformes de diffusion en ligne telles qu’Amazon TV, Netflix, Hulu et Google Movies. . La taille de l’écran, le type d’affichage et la résolution affectent également la demande et les ventes de téléviseurs intelligents intégrés avec des fonctionnalités intelligentes.

Dynamique du marché de la télévision intelligente :

La grande disponibilité de contenus diversifiés permettant aux consommateurs de constater que la télévision intelligente a été le moteur clinique de la croissance du marché mondial de la télévision intelligente. De plus, la télévision intelligente offre au consommateur un divertissement complet à domicile. Il a tout ce que nous imaginons à la télévision. Cela peut être appelé une version étendue du smartphone ou une version améliorée. Ces applications précédemment développées pour les smartphones cherchent désormais leur marché dans la catégorie des télévisions intelligentes. Android, un acteur majeur de l’industrie des smartphones, gagne désormais une bonne visibilité sur le marché de la télévision intelligente ; la seule différence est qu’un large public sur un individu utilise des smartphones par rapport à une télévision intelligente.

Impact de COVID-19 sur le marché de la télévision intelligente :

Une analyse complète est menée sur la présence de l’industrie de la télévision intelligente dans différentes régions et pays, la principale part de marché des entreprises, le taux de croissance et l’analyse des prix. Les graves perturbations causées par le COVID-19, les mesures de relance, les innovations, les nouvelles technologies et les secteurs émergents sont évalués. La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté les modes de vie et les routines de tous les consommateurs. La consommation de vidéo à domicile a été portée à des niveaux sans précédent par les commandes de refuge sur place et les mandats de travail à domicile.

Cependant, en termes d’approvisionnement, en raison de la fermeture des frontières, le marché est de plus en plus affecté, affectant ainsi l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale de la télévision intelligente. Par exemple, la filiale de fabrication de panneaux de TCL, CSOT, est l’épicentre de l’épidémie de COVID-19 à Wuhan. TCL a du mal à faire fonctionner l’usine de fabrication de panneaux et son approvisionnement à l’unité de fabrication de téléviseurs intelligents.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché de la télévision intelligente en fonction du type d’écran, du type d’affichage, du type de résolution, de la taille de l’écran et de l’application.

Sur la base du type d’écran, le marché de la télévision intelligente est segmenté en –

Appartement

Incurvé

Sur la base du type d’affichage, le marché de la télévision intelligente est segmenté en –

LCD (affichage à cristaux liquides)

DEL (diodes électroluminescentes)

Plasma

Diode électroluminescente organique

QLED (Quantum DotLED)

Sur la base du type de résolution, le marché de la télévision intelligente est segmenté en –

Téléviseur UHD

TVHD

Téléviseur Full HD

Téléviseur 8K

Sur la base de la taille de l’écran, le marché de la télévision intelligente est segmenté en –

32 pouces et moins

32+ à 55 pouces

55+ à 65 pouces

Au-dessus de 65 pouces

Basé sur l’application, le marché de la télévision intelligente est segmenté en –

Résidentiel

Commercial

Marché de la télévision intelligente : perspectives régionales

D’un point de vue géographique, le marché de la télévision intelligente est segmenté en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique (MEA). En 2019, l’Asie-Pacifique devait dominer le marché de la télévision intelligente. Il devrait continuer à dominer au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante des utilisateurs finaux et des économies émergentes de l’Inde, de la Chine et du Japon pour les téléviseurs intelligents. La croissance du revenu disponible net des consommateurs a été un facteur important dans la demande continue de la région. La croissance est également attribuée à la popularité croissante des plates-formes OTT VOD dans cette région, telles qu’Amazon Prime Video, Netflix, HOOQ et autres. La disponibilité de contenu de prise en charge pour ces appareils, tels que les vidéos HD, les décodeurs HD et les jeux, a également agi comme un catalyseur générateur de demande.

Paysage concurrentiel –

Les principaux fabricants de téléviseurs intelligents sur le marché mondial sont Samsung, Sony Corporation, LG Electronics, Google, Panasonic et Sharp Corporation.

Les autres fabricants de téléviseurs intelligents incluent XIAOMI, Kodak, TCL et autres.

Avril 2020 – Sony Electronics Inc. a révélé le prix et la disponibilité des derniers modèles de téléviseurs LED et OLED 2020 annoncés au CES 2020 plus tôt. Les processeurs de Sony alimenteront la gamme de téléviseurs 2020 avec la couleur et la gradation avancées de l’écran TRILUMINOS. Les téléviseurs sont également équipés de Google Assistant pour vous aider à accéder rapidement au divertissement, à contrôler les appareils intelligents, à obtenir des réponses à l’écran et à utiliser davantage votre voix.

Mars 2020 – LG Electronics a annoncé la vente de sa gamme de téléviseurs 2020, composée de 14 modèles OLED, dont la série GX Gallery, les modèles 8 K ZX et les téléviseurs 4 K Ultra HD.

Le rapport sur le marché de la télévision intelligente fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.