Tendances clés du marché de l’authentification et de la protection des marques en Amérique du Nord Popularité croissante et tendances émergentes par les principaux acteurs clés AlpVision SA, Applied DNA Sciences, Authentic Vision

Le marché de l’authentification et de la protection des marques en Amérique du Nord devrait passer de 920,4 millions de dollars US en 2019 à 1 608,8 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 7,6 % de 2020 à 2027.

Selon le rapport 2027 de The Business Market Insights North America Authentication and Brand Protection Market, traite de divers facteurs qui stimulent ou freinent le marché, ce qui aidera le futur marché à se développer avec un TCAC prometteur. Les rapports d’étude de marché sur l’authentification et la protection de la marque en Amérique du Nord offrent une vaste collection de rapports sur différents marchés couvrant des détails cruciaux. Le rapport étudie l’environnement concurrentiel du marché de l’authentification et de la protection de la marque en Amérique du Nord en se basant sur les profils des entreprises et leurs efforts pour augmenter la valeur et la production des produits.

Le marché connaît une demande croissante pour des solutions holistiques de bout en bout, offrant une combinaison de systèmes qui peuvent efficacement authentifier, suivre et tracer et servir de bout en bout. L’utilisation croissante des applications mobiles pour le suivi des produits en scannant les codes crée également d’immenses opportunités de croissance sur l’ensemble du marché. En outre, les entreprises fournissent également des solutions en ligne de bout en bout afin de surveiller les violations de la propriété intellectuelle, y compris les violations de brevets et de conceptions et les violations de marques ou de marques.

Certaines des entreprises en concurrence sur le marché nord-américain de l’authentification et de la protection des marques sont

• AlpVision SA

• Sciences appliquées de l’ADN

• Vision authentique

• Avery Dennison Corporation

• Société Eastman Kodak

• De La Rue PLC

• 3M

Le rapport examine les différentes approches et cadres commerciaux qui ouvrent la voie au succès des entreprises. Le rapport a utilisé des techniques expertes pour analyser le marché de l’authentification et de la protection de la marque en Amérique du Nord; il propose également un examen du marché régional. Pour rendre le rapport plus puissant et facile à comprendre, il se compose d’infographies et de diagrammes. En outre, il a différentes politiques et plans de développement qui sont présentés en résumé. Il analyse les obstacles techniques, les autres problèmes et la rentabilité affectant le marché.

