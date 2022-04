Tendances clés du marché de la reconnaissance faciale et analyse des opportunités jusqu’en 2028  

La taille du marché mondial de la reconnaissance faciale devrait atteindre 13,87 milliards USD à un TCAC stable de 15,7 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Cette croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée au besoin croissant de sécurité physique, au déploiement et à l’utilisation croissants d’appareils biométriques et au déploiement croissant de la technologie 5G. La demande croissante d’appareils électroniques tels que les téléphones mobiles, les appareils portables, les appareils intelligents et l’augmentation de l’adoption de technologies telles que la technologie basée sur le cloud et l’IoT devraient continuer à alimenter la croissance du marché mondial de la reconnaissance faciale.

Le rapport étudie l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché Reconnaissance faciale et ses segments cruciaux. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’instabilité économique ont eu un impact négatif sur la croissance du marché dans plusieurs régions clés. Le rapport propose une analyse approfondie de la taille, de la part de marché et de la croissance du marché et son estimation au cours des années de prévision sur la base de la crise du COVID-19. Le rapport examine la récente crise du COVID-19 et son impact sur le marché mondial. Le rapport explore l’impact actuel et futur de la pandémie et donne un aperçu du scénario de marché post-pandémique.

Principaux faits saillants du rapport

En mars 2021, NEC Corporation, qui est un leader du marché de l’intégration des technologies informatiques et de réseau, a annoncé le début de l’essai pour Face Express, qui est une nouvelle procédure d’embarquement pour les vols de départ internationaux utilisant la technologie de reconnaissance faciale à l’aéroport international de Narita (NRT), à la Narita International Airport Corporation (NAA), à l’aéroport international de Tokyo (Haneda Airport, HND) et à la Tokyo International Air Terminal Corporation (TIAT). L’utilisation de la reconnaissance faciale consiste en des technologies avancées d’authentification biométrique, Bio-Idiom.

Le segment des logiciels représentait la plus grande part des revenus du marché de la reconnaissance faciale en 2020, qui devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. Le besoin croissant de développement technologique tel que la technologie basée sur le cloud, les systèmes d’intelligence artificielle et l’Internet de la technologie de connectivité stimule la croissance du marché mondial de la reconnaissance faciale.

Le taux de croissance des revenus du segment de reconnaissance faciale 3D devrait augmenter rapidement au cours de la période de prévision. La demande croissante de technologies nouvelles et plus innovantes pour obtenir des correspondances biométriques plus précises et exactes pour identifier les utilisateurs sont des facteurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Le rapport propose une analyse complète du marché mondial de la reconnaissance faciale à l’échelle mondiale et régionale et propose une prévision du marché sur 8 ans. Le rapport fournit une couverture étendue des moteurs du marché, des contraintes, des limites, des perspectives de croissance, des menaces, des opportunités et des tendances actuelles et émergentes du marché. Le rapport propose également une analyse approfondie des acteurs du marché ainsi que leur aperçu des activités, leur portefeuille de produits, leurs avancées technologiques, leurs plans d’expansion, leur situation financière et leur position mondiale. Il met également en lumière les collaborations dans le paysage concurrentiel, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques, les accords d’entreprise et gouvernementaux, les accords de licence, etc.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur la reconnaissance faciale sont :

NEC Corporation, Cognitec Systems, Aware Inc., FaceFirst Inc., Safran SA, Panasonic Corporation, Gemalto NV, Key Lemon Ltd., Ayonix Corporation et Face++.

Le rapport couvre en outre une analyse SWOT complète et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une compréhension complète du paysage concurrentiel et du scénario de chaque acteur du marché. Le rapport fournit également une analyse approfondie des applications et des types de produits proposés sur le marché.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la reconnaissance faciale sur la base des composants, de la technologie, de l’application, de la fin utilisation et région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Matériel

o Logiciel

Perspectives technologiques (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Reconnaissance faciale 2D

o faciale 3D

o Analyse faciale

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

o Sécurité physique

o Gestion de l’identité

o Enquête criminelle

o Intelligence économique

o Indexation et tri de photos

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

o BFSI

o Informatique et télécommunications

o Santé

o Gouvernement

Analyse

régionale : l’analyse régionale comprend une étude approfondie des régions géographiques clés pour mieux comprendre le marché et fournir une analyse précise. L’analyse régionale couvre l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L’analyse régionale couvre l’analyse des segments de marché clés, y compris les revenus, le TCAC, l’importation / exportation, le rapport de l’offre et de la demande, le rapport de production et de consommation, l’analyse de la chaîne industrielle et la dynamique du marché dans chaque région des zones géographiques.

Table des matières du rapport :

Chapitre 1 : Aperçu et portée

du marché Chapitre 2 : Perspectives du marché

Chapitre 3 : Analyse d’impact de la pandémie de COVID-19

Chapitre 4 : Concurrence Paysage

Chapitre 5 : Moteurs, contraintes, opportunités, limites

Chapitre 6 : Principaux fabricants de l’industrie

Chapitre 7 : Analyse régionale

Chapitre 8 : Segmentation du marché en fonction du type et des applications

Chapitre 9 : Tendances actuelles et futures

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour toute autre question concernant le rapport et notre équipe vous assistera en fonction de vos besoins.

À propos de nous :

Emergen Research est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les types et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Emergen Research dispose d’une base solide d’analystes expérimentés issus de domaines d’expertise variés. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

