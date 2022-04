Tendances actuelles, segmentation, acteurs clés et analyse du marché des fonds de pension 2021-2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché des fonds de pension. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur les fonds de pension présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le secteur indien des retraites est un système complexe et fragmenté. Cependant, la structure démographique actuelle en fait l’un des marchés les plus intéressants pour les prestataires de fonds de pension. Le taux de fécondité dans le pays a considérablement diminué, passant de 2,50 en 2011 à 2,22 en 2018. En outre, le riche dividende démographique du pays nécessite un cadre de sécurité sociale solide. Les trois éléments les plus cruciaux de l’industrie sont la Caisse de prévoyance des employés (EPF), le Régime national de retraite (NPS) et la Caisse publique de prévoyance (PPF) qui répondent aux besoins des différents segments de la population.

Le corpus des fonds de retraite valait ~ 25 078 milliards INR en 2018 et devrait atteindre 62 353 milliards INR d’ici 2025, augmentant à un taux de croissance annuel composé d’environ 14.33 % au cours de la période 2020-2025.

Le gouvernement indien est en train de restructurer le système de retraite actuel en promouvant la couverture des retraites parmi les travailleurs du secteur informel. Le corpus du fonds de retraite collecté est investi dans des projets de croissance à long terme, ce qui accélère le rythme de développement économique du pays.

Le secteur des retraites du pays est fortement sous-pénétré, car environ 88 % de la population ne possède aucun régime de sécurité sociale, ce qui indique que le marché a un énorme potentiel de croissance.

Informations sur les segments de marché :

Le corpus du fonds de retraite comprend les cotisations du fonds de prévoyance des employés et des régimes connexes, des régimes d’assurance-vie et de rente, du fonds de pension privé, du fonds public de prévoyance et du régime national de pension.

Plus de 40 % du corpus actuel est cotisé par la Caisse de prévoyance des employés, le segment le plus développé de la planification de la retraite pour la main-d’œuvre du secteur organisé. Cependant, les contributions des régimes d’assurance-vie et de rentes devraient augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Avec l’augmentation de l’inclusion financière, le marché du Fonds public de prévoyance et du Régime national de retraite connaîtrait une expansion exponentielle, en particulier parmi les personnes employées dans le secteur non organisé.

Impact du COVID-19 :

L’impact de la pandémie sur le marché indien des fonds de pension devrait s’intensifier à long terme. Le gouvernement a repensé le taux d’intérêt, ce qui devrait réduire l’épargne privée et les actifs des fonds de pension. En outre, plusieurs décisions politiques visant à soutenir les souscripteurs des fonds de pension pendant la période de crise devraient aggraver le problème de comptabilité et de rendement pour les acteurs du secteur.

Entreprises couvertes :

HDFC Life Insurance Company Limited

Aviva Life Insurance Company India Limited

Aditya Birla Sun Life Pension Management Limited

HDFC Pension Management Company Limited

ICICI Prudential Pension Funds Management Company Limited

LIC Pension Fund Limited

Reliance Nippon Life Insurance Company Limited

SBI Pension Funds Private Limited

Tata AIA Life Insurance Company Limitée

UTI Retirement Solutions Limited

