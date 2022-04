Tendances actuelles et futures du marché des protéines d’acacia, croissance, demande et prévisions jusqu’en 2027  

Le marché mondial des protéines d’acacia devrait atteindre 982,1 millions de dollars d’ici 2027. Le marché est alimenté par la prise de conscience croissante de la nutrition alimentaire et des améliorations diététiques. En outre, l’augmentation de la consommation de confiserie, de boulangerie, d’aliments et de boissons et de boissons pour sportifs ainsi que la sensibilisation accrue des consommateurs aux problèmes de santé devraient soutenir la croissance du marché. L’acacia contient près de 25% de protéines par rapport aux protéines à base de céréales, ce qui en fait une alternative de choix à ces protéines.

Les données statistiques incluses dans le rapport proviennent de sources fiables et authentiques et ont été vérifiées et soutenues par des experts du secteur pour aider les lecteurs à formuler des plans d’investissement stratégiques. Le rapport étudie les informations financières recueillies par des recherches primaires et secondaires approfondies pour offrir des informations précises sur le marché. Le rapport offre également un aperçu holistique de la part de marché, de la taille du marché, de la croissance des revenus du marché et des segments et sous-segments, ainsi que des recommandations stratégiques aux principaux acteurs du marché et aux nouveaux entrants. Le rapport met également l’accent sur les segments de marché naissants et donne un aperçu des perspectives et des opportunités de croissance.

La section sur le paysage concurrentiel du rapport traite en détail de la présentation de l’entreprise, du portefeuille de produits et services, des plans d’expansion commerciale, de la capacité de production et de fabrication, de la situation financière et de la situation mondiale. positionnement sur le marché. Il met également en lumière les récentes fusions et acquisitions, collaborations, partenariats, accords d’entreprise et gouvernementaux, accords et lancements de produits.

Le rapport de recherche fournit un bref aperçu du paysage concurrentiel et des principaux développements du marché. Il fournit une analyse approfondie des alliances stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits et les promotions de marques, les accords d’entreprise et les partenariats, entre autres. Il offre également un aperçu de la vue d’ensemble de l’entreprise, de sa situation financière, des plans d’expansion commerciale et de la croissance des revenus de chaque entreprise. Il met également en lumière l’avancement des produits, les développements technologiques et les activités de recherche et développement.

Principaux acteurs : Les

principaux participants sont AIDP Inc., Axiom Foods Inc., Bioway (Xi’an) Organic Ingredients Co., Ltd., Golden Grain Group Ltd., AcaciaBran Technologies, Nutrition Resource Inc., Shaanxi Fuheng (FH) Biotechnology Co. Ltd, Shafi Gluco Chem Pvt. Ltd., The Green Labs LLC et Top Health Ingredients Inc., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les ventes globales de compléments alimentaires pour enfants devraient augmenter au cours de la période de prévision. Il a été observé que les parents chinois et indiens étaient disposés à dépenser des sommes relativement importantes pour la santé de leurs enfants par rapport au revenu familial.

Une nouvelle tendance émergeant sur le marché des compléments alimentaires est la nécessité d’utiliser des ingrédients biologiques ou durables. Cette tendance est motivée par deux changements fondamentaux dans cette industrie : la nécessité de consommer des ingrédients « plus sains » et les préoccupations croissantes des consommateurs quant à l’approvisionnement en produits « durables ».

La consommation de protéines d’acacia dans les aliments et les boissons augmente la composition nutritionnelle, la puissance et la masse musculaire du corps humain, ce qui a conduit à l’adoption rapide du produit dans la nutrition sportive et énergétique et dans les aliments et boissons après l’exercice.

Le sous-segment des nutraceutiques et des aliments pour animaux détenait une part de marché de 28,6 % en 2019 en raison de son utilisation remarquable de la formulation à base de protéines d’acacia pour la fabrication de compléments alimentaires et nutritionnels d’utilisation finale.

En décembre 2019, Nexira a lancé une nouvelle marque nutritionnelle premium gomme d’acacia et baobab.

En mars 2020, Nutiva a élargi son portefeuille MCT, après avoir lancé la nouvelle gamme de protéines MCT organiques qui comprend de la fibre d’acacia prébiotique.

Segmentation du marché :

Perspectives du produit (Revenus : Millions USD ; Volume : Kilo Tonnes ; 2017-2027)

Isolats de

protéines Concentrés

Autres

Perspectives du formulaire (Revenus : Millions USD ; Volume : Kilo Tonnes ; 2017-2027)

poudre

pâte

Perspectives verticales d’utilisation finale de

Aliments et boissons

Nutraceutiques et aliments

Soins personnels

Produits pharmaceutiques

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires : millions USD ; volume : kilotonnes ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’APAC

MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA

Amérique latine Brésil Reste de LATAM



Identifier les moteurs commerciaux de base, les défis et les tactiques adoptées :

Le rapport fournit des détails intrinsèques et des aspects fluctuants qui influencent la dynamique commerciale du marché des protéines d’acacia ainsi que des facteurs intégraux de l’augmentation de la demande pour le produit ont été cartographiés dans des régions géographiques vitales.

Un aperçu des applications multiples, des domaines d’activité et des dernières tendances observées dans l’industrie a été présenté par cette étude.

Divers défis surplombant l’entreprise et les nombreuses stratégies employées par les acteurs de l’industrie pour réussir la commercialisation du produit ont également été illustrés.

La recherche inspecte les canaux de vente (indirects, directs, marketing) que les entreprises ont choisis pour les principaux distributeurs de produits et la clientèle supérieure du marché.

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

