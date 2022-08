Tendances à venir du marché du nitrure de gallium, développement de stratégies et prévisions 2027

Le marché mondial du nitrure de gallium devrait valoir 320,4 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché du nitrure de gallium observe une forte demande attribuée à la demande croissante de dispositifs au nitrure de gallium dans l’électronique grand public. Le nitrure de gallium gagne du terrain sur le marché et remplace le silicium pour une utilisation dans les chargeurs rapides pour ordinateurs portables et appareils intelligents. Au cours des deux dernières années, la taille de l’écran et de la batterie des smartphones a connu une augmentation significative, ce qui, à son tour, est à l’origine d’une augmentation de la consommation d’énergie des smartphones, poussant ainsi le marché des chargeurs rapides.

Suivant les traces d’entreprises du marché secondaire telles qu’Anker, Belkin, AUKEY et RAVpower, des équipementiers tels que Samsung, Lenovo et Oppo ont commencé à utiliser le nitrure de gallium pour la production de masse de chargeurs rapides. Le nitrure de gallium offre mille fois plus de vitesse que le silicium, offrant l’avantage d’une charge trois fois plus rapide en poids et en taille, soit environ la moitié des chargeurs à base de silicium.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

DOWA Electronics Materials Co. Ltd., Cree Inc., American Elements, Furukawa Co. Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, Kyma Technologies Inc., Soitec, IQE PLC, Infineon Technologies, Nitride Semiconductors Co. Ltd., autres

Quelques faits saillants du rapport

En septembre 2019, Mitsubishi Electric Corporation a déclaré le développement de GaN-HEMT dans une structure multicellulaire en partenariat avec le Institut national des sciences et technologies industrielles avancées (AIST) et Centre de recherche sur les MEMS omniprésents et la micro-ingénierie. Le transistor est fixé directement à un substrat en diamant monocristallin à haute conductivité thermique et dissipateur de chaleur.

Le nitrure de gallium trouve une application dans les petits appareils électroniques et les véhicules électriques hautes performances et constitue le matériau principal des solutions d’éclairage LED modernes.

Le nitrure de gallium est d’une immense importance dans les cellules photovoltaïques en leur permettant de réaliser une densité de puissance beaucoup plus élevée que la cellule photovoltaïque à base de silicium.

L’Amérique du Nord, menée par les États-Unis, détenait une part de marché importante en 2019, attribuée aux progrès rapides des secteurs de l’automobile et de l’aérospatiale et à la demande croissante de dispositifs à semi-conducteurs dans plusieurs applications, notamment militaires et médicales.

Emergen Research a segmenté le marché mondial du nitrure de gallium en fonction du type de substrat, du canal de distribution, de l’application et de la région :

Substrate Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2017- 2027)

GaN-on-SiC

GaN-on-Si

GaN-on-Sapphire

Others

Distribution Channel Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Online

Offline

Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027)

Radio Frequency Devices Wireless Infrastructure Communication par satellite Militaire et défense Autres

Électronique de puissance Alimentation électrique Véhicule électrique LiDAR Serveurs et centres de données Énergie sans fil Solaire Technologie photovoltaïque Suivi d’enveloppe Autres

Optoélectronique LED LASER Autres



(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine erica Brésil Reste de LATAM

MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste de MEA



