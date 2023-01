Tendances à venir du marché des cultures de spécialité en Europe , moteurs de croissance, opportunités et défis jusqu’en 2029

Définition du marché

Les fruits et légumes, les noix, les fruits secs, l’horticulture et les cultures de pépinière sont des exemples de cultures spécialisées (y compris la floriculture). Ils contiennent également des plantes exotiques cultivées dans une zone particulière en raison de caractéristiques topographiques et climatiques. Un changement de paradigme dans les comportements alimentaires des consommateurs a été documenté en raison de la croissance démographique et d’une augmentation du revenu disponible par habitant, affectant directement la demande d’aliments sains. Parmi les autres facteurs qui stimulent le marché des cultures spécialisées, citons l’urbanisation accrue, la diversité ethnique, les problèmes de santé et l’évolution des caractéristiques démographiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des cultures spécialisées devrait atteindre la valeur de 250 359,29 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,3 % au cours de la période de prévision.

Pour produire le rapport d’analyse du marché des cultures spéciales en Europe , certaines étapes ont été suivies pour la collecte, l’enregistrement et l’analyse des données du marché. Ce document de marché permet de connaître les conditions et tendances générales du marché. Le rapport donne une enquête approfondie sur le scénario actuel du marché universel, qui prend en compte plusieurs dynamiques de marché. Les données statistiques et numériques du rapport de l’industrie sont interprétées à l’aide d’outils établis et avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les tableaux, graphiques et graphiques utilisés dans l’ensemble du rapport sur la commercialisation des cultures spéciales en Europe permettent de mieux comprendre les faits et les chiffres.

Obtenez un exemple de copie PDF (y compris la table des matières complète, les figures et les tableaux) de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-specialty-crops-market



Analyse et taille du marché des cultures de spécialité en Europe

Les fruits et légumes, les noix, les fruits secs, l’horticulture et les cultures de pépinière sont des exemples de cultures spécialisées (y compris la floriculture). Ils contiennent également des plantes exotiques cultivées dans une zone particulière en raison de caractéristiques topographiques et climatiques. Un changement de paradigme dans les comportements alimentaires des consommateurs a été documenté en raison de la croissance démographique et d’une augmentation du revenu disponible par habitant, affectant directement la demande d’aliments sains. Parmi les autres facteurs qui stimulent le marché des cultures spécialisées, citons l’urbanisation accrue, la diversité ethnique, les problèmes de santé et l’évolution des caractéristiques démographiques. Les principaux moteurs de l’industrie des cultures spécialisées comprennent l’élargissement de la gamme d’applications des cultures spécialisées, l’encouragement des initiatives gouvernementales et les politiques de libre-échange. Cependant, l’expansion est limitée par des contraintes commerciales et environnementales.

La mission de produire et de gérer la commercialisation des biens et services est simplifiée et rendue efficace grâce au rapport d’étude de marché sur les cultures spécialisées en Europe. Une étude de marché de ce rapport traite également de l’état du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Les méthodes supérieures d’analyse SWOT et d’analyse des cinq forces de Porter, qui sont hautement préférées par les entreprises, sont exploitées de manière approfondie dans ce rapport d’étude de marché. Ces méthodes analysent et évaluent toutes les données de recherche primaires et secondaires de ce rapport. Le meilleur rapport sur le marché des cultures spécialisées en Europe aide également les entreprises à prendre de meilleures décisions, à gérer la commercialisation de biens ou de services et à atteindre une meilleure rentabilité en priorisant les objectifs du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Cultures spécialisées

Le paysage concurrentiel du marché Cultures spécialisées fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Europe, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que les entreprises qui se concentrent sur le marché des cultures spécialisées.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des cultures spécialisées sont Olam Group, AGT Food and Ingredients, Lamex Food Group Limited, Herbs N Spices International, Bababay, Fisher Nut Company, SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients, Golden Peanut and Tree Nuts, Barnes Williams, Fruit+ Veg, FARMER DIRECT ORGANIC et Natural Specialty Crops, ULC entre autres

Visitez le rapport de recherche complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-specialty-crops-market

Impact post-COVID-19 sur le marché européen des cultures spécialisées

Après la pandémie, la demande de cultures spécialisées a augmenté car il n’y aura aucune restriction de mouvement ; par conséquent, l’approvisionnement en produits serait facile. La persistance du COVID-19 pendant une période plus longue a affecté la chaîne d’approvisionnement car elle a été perturbée et il est devenu difficile de fournir des produits alimentaires aux consommateurs, augmentant initialement la demande de produits. Cependant, après la COVID, la demande de cultures spécialisées a considérablement augmenté en raison de la bonne teneur en protéines et des autres nutriments disponibles.

DEVELOPPEMENTS récents

En juillet 2022, SVZ Industrial Fruit & Vegetable Ingredients a annoncé un plan d’investissement pour son usine de transformation belge à Rijkevorsel. Cette expansion aidera l’entreprise à répondre à la demande croissante de produits de fruits et légumes des consommateurs en augmentant la capacité de l’installation.

En septembre 2020, The Fisher Nut Company a introduit une nouvelle ligne d’emballage de caisses en raison de l’augmentation de la demande de produits pendant le COVID-19.

Portée du marché des cultures spécialisées en Europe

Le marché européen des cultures spéciales est segmenté en fonction du type de culture, de la nature et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les principaux segments de croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de culture

Des légumes

Fruits

Noix

Herbes

Épices

Autres

Sur la base du type de culture, le marché européen des cultures spécialisées est segmenté en fruits, légumes, noix, herbes, épices et autres.

La nature

Conventionnel

Biologique

Sur la base du type de produit, le marché européen des cultures spécialisées est segmenté en biologique et conventionnel.

Application

Les produits laitiers

Pâtisserie

Jus

Nectars et boissons à base de fruits

Confiserie

Soupes

Sauces & Vinaigrettes

Autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché européen des cultures spécialisées est segmenté en produits laitiers, boulangerie, jus, nectars et boissons à base de fruits, confiserie, soupes, sauces et vinaigrettes, etc.

Analyse / aperçus régionaux du marché des cultures de spécialité en Europe

Le marché européen des cultures spécialisées est analysé, et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de culture, nature et application.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des cultures spéciales en Europe sont l’Allemagne, l’Italie, la France, le Royaume-Uni, l’Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Turquie et le reste de l’Europe.

En 2022, l’Allemagne devrait dominer le marché européen des cultures spéciales avec un TCAC d’environ 4,3 %. L’Allemagne est le plus grand marché pour les cultures spéciales. La demande croissante pour un mode de vie sain et la consommation croissante de cultures sont les principales raisons de la croissance du marché des cultures spéciales en Europe. De plus, le marché des boissons se développe progressivement dans la région Europe. La croissance de ce marché aura un impact direct sur la croissance du marché des cultures spécialisées.

Enquête avant d’acheter ce rapport : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=europe-specialty-crops-market

À propos de Data Bridge Market Research :

Data Bridge Market Research est une société multinationale de conseil en gestion avec des bureaux en Inde et au Canada. En tant que société d’analyse de marché et de conseil innovante et néotérique avec des niveaux de durabilité inégalés et des approches avancées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures perspectives de consommation et à favoriser les connaissances utiles pour que votre entreprise réussisse sur le marché.

Data Bridge Market Research est le résultat d’une sagesse et d’une pratique pures qui ont été conçues et intégrées à Pune en 2015. La société a vu le jour à partir du département de la santé avec beaucoup moins d’employés ayant l’intention de couvrir l’ensemble du marché tout en fournissant la meilleure analyse de classe. . Plus tard, l’entreprise a élargi ses départements et élargi sa portée en ouvrant un nouveau bureau à Gurugram en 2018, où une équipe de personnel hautement qualifié se joint à la croissance de l’entreprise. « Même dans les moments difficiles de COVID-19 où le virus a tout ralenti dans le monde, l’équipe dédiée de Data Bridge Market Research a travaillé 24 heures sur 24 pour fournir qualité et assistance à notre clientèle, ce qui témoigne également de l’excellence de notre manche. »

Nous fournissons une variété de services tels que des rapports de l’industrie vérifiés sur le marché, des analyses de tendances technologiques, des études de marché formatives, des conseils stratégiques, des analyses de fournisseurs, des analyses de production et de demande et des études d’impact sur les consommateurs, entre autres.

Contactez-nous

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com