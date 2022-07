Tendance, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés du marché des tests d’ADN sans cellules d’ici 2027

Le marché mondial des tests d’ADN sans cellules (cfDNA) devrait valoir 22,41 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Recherche émergente. Le marché mondial des tests d’ADN sans cellule (cfDNA) devrait croître de manière significative au cours de la période de prévision en raison de l’incidence accrue des cancers, de la prévalence croissante des anomalies chromosomiques chez les bébés en raison d’un nombre croissant de grossesses tardives et de la demande croissante de non- procédures de tests invasifs. En outre, les investissements croissants des gouvernements pour mettre en œuvre une technologie thérapeutique avancée dans les hôpitaux devraient également stimuler le marché au cours de la période de prévision.

Les principaux acteurs du marché des tests ADN sans cellules comprennent Sequenom, Inc., Quest Diagnostics, Illumina Inc., Agilent Technologies, Inc., Guardant Health, Inc., Biodesix, Inc., Allenex AB, Roche Holdings AG, Biocept, Inc. et CareDx, Inc., entre autres.

Obtenez une copie gratuite du rapport sur le marché des tests ADN sans cellule 2022 : https://www.emergenresearch.com/request-sample/156

L’Amérique du Nord représente le plus grand marché avec une part de 33,6% en 2019, en raison de l’augmentation des maladies chroniques et des problèmes de grossesse dans cette région en raison des changements de modes de vie de la population. En outre, l’adoption de technologies de pointe dans les hôpitaux devrait également stimuler le marché sous peu.

Méthodologie

de recherche Emergen Research suit une méthodologie cohérente pour réduire les erreurs résiduelles à un niveau minimum en affinant la portée, en validant par des informations primaires et en alimentant régulièrement la base de données interne. Un modèle dynamique est formulé pour capturer les fluctuations régulières du marché et, par conséquent, être mis à jour avec tout changement dans la dynamique du marché. Les paramètres et les variables impliqués dans la recherche varient en fonction des marchés individuels et, plus important encore, les informations sur la demande et l’offre sont incluses dans le modèle pour identifier l’écart du marché.

Principales inclusions du rapport sur le marché des tests ADN sans cellules :

effets du COVID-19 sur les chiffres de croissance.

Analyse statistique relative à la taille du marché, au volume des ventes et aux revenus globaux de l’industrie.

Mentions organisées des principales tendances du marché.

Opportunités de croissance.

Chiffres montrant le taux de croissance du marché.

Avantages et inconvénients des canaux de vente directs et indirects.

Aperçus concernant les commerçants, les distributeurs et les revendeurs présents dans l’industrie.

Quelques faits saillants du rapport :

En août 2019, Agilent Technologies Inc. a annoncé l’acquisition d’un important fabricant d’équipements de santé innovants, BioTek Instruments, Inc. Cette acquisition élargira le portefeuille de produits d’Agilent et sa présence en Amérique du Nord.

L’ADN fœtal acellulaire est une procédure non invasive et ne pose donc pas de risque pour la santé de CVS (prélèvement de villosités choriales) ou d’amniocentèse, comme la douleur et tout léger risque d’infection. En raison de ces avantages, le segment de l’ADN fœtal acellulaire détenait la plus grande part de marché de 48,8 % sur le marché des tests d’ADN acellulaire (cfDNA), en 2019.

Le segment de la technologie MPSS devrait dominer le marché mondial avec un TCAC de 26,7 %, en raison de l’avantage de produire un profil mesurable de l’expression des gènes dans les cellules ou les tissus.

Le segment de la gynécologie devrait dominer le marché au cours de la période de prévision, car l’approche de l’ADN sans cellule est utilisée pour détecter les problèmes génétiques du bébé et pour diagnostiquer les complications de la grossesse telles que la perte de grossesse.

Description du rapport, table des matières, tableau de la figure, graphique, etc. @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/cell-free-dna-market

L’étude de marché sur les tests d’ADN sans cellules contient des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles pour chaque secteur, segment, sous-segment et régions. Le nouveau rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ADN sans cellules. marché des tests.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des tests d’ADN sans cellule (cfDNA) en fonction du type, de la technologie, de l’application et de la région :

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

ADN fœtal sans cellules (NIPT)

ADN tumoral circulant ADN

sans cellule dérivé de donneur

Perspectives de la technologie (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

MPSS

t-MPS

SNP

Autres

Perspectives d’application (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Transplantation

Gynécologie

Oncologie

!!! REMISE à durée limitée disponible !!! Obtenez votre copie à prix réduit @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/156

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste du Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste du Moyen-Orient & Afriqu

Le rapport partage des informations clés sur :

Taille actuelle du marché

Prévisions du marché

Opportunités de marché

Principaux moteurs et contraintes

Scénario réglementaire

Tendance de l’industrie

Approbations/lancement de nouveaux produits

Initiatives de promotion et de marketing

Analyse des prix

Paysage concurrentiel

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelle est la taille du marché global des tests ADN sans cellules et de ses segments ?

Quels sont les segments et sous-segments clés du marché ?

Quels sont les principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché des tests ADN sans cellules et quel impact devraient-ils avoir sur le marché?

Quelles sont les opportunités d’investissement intéressantes sur le marché des tests ADN Cell-Free ?

Quelle est la taille du marché des tests ADN sans cellules aux niveaux régional et national?

Quels sont les principaux acteurs du marché et leurs principaux concurrents?

Quelles sont les stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché Test ADN Cell-Free ?

consulter nos autres blogs @

Marché des services de fertilisation in vitro

https://www.emergenresearch.com/industry-report/in-vitro-fertilization-services-market

Marché des outils électriques

https://www.emergenresearch.com/industry-report-tools-market

intelligence artificielle sur le marché du diagnostic et de la thérapie du cancer

L’

power

//www.emergenresearch.com/industry-report/sulfate-free-shampoo-market

Marché des tondeuses à gazon

https://www.emergenresearch.com/industry-report/remote-lawn-mower-market

sanguin automatisé

https:/ /www.emergenresearch.com/industry-report/automated-blood-collection-market

Marché de la gestion des informations et des événements de sécurité

https://www.emergenresearch.com/industry-report/security-information-and-event-management-market

À propos de nous :

Chez Emergen Research, nous croyons en l’avancement de la technologie. Nous sommes une société d’études de marché et de conseil en stratégie en pleine croissance, dotée d’une base de connaissances exhaustive sur les technologies de pointe et potentiellement perturbatrices du marché qui devraient devenir plus répandues au cours de la prochaine décennie.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation, veuillez nous le faire savoir. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.