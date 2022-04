Tendance future du marché du stockage de gaz naturel 2022, stratégies commerciales, valeur des revenus, analyse complète et prévisions d’ici 2030

La taille du marché mondial du stockage du gaz naturel était de 790 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial du stockage du gaz naturel devrait atteindre 1274 milliards de dollars américains d’ici 2030, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7.6 % au cours de la période de prévision à partir de 2022. à 2030.

Le stockage du gaz naturel est essentiel pour assurer la fiabilité de l’approvisionnement et répondre aux demandes des consommateurs. Le gaz est stocké pendant les périodes de faible demande et il est retiré du stockage pendant les saisons de forte demande. Les deux types de stockage de gaz naturel sont le stockage de gaz naturel souterrain et le stockage de gaz naturel en surface.

Facteurs influençant la croissance du marché

En raison de l’importance croissante du stockage dans des réservoirs épuisés, la demande de stockage de gaz naturel augmente aux États-Unis. Ainsi, il est susceptible de stimuler la croissance du marché.

L’augmentation de la demande saisonnière d’une variété d’applications d’utilisation finale et de secteurs industriels, combinée à l’augmentation de la production de gaz naturel, devrait stimuler l’expansion du marché dans les années à venir.

Les politiques gouvernementales qui favorisent les combustibles à faible émission de carbone par rapport aux autres combustibles fossiles devraient continuer à stimuler la demande de gaz naturel. De plus, les progrès technologiques combinés à une prise de conscience croissante du gaz naturel en tant que carburant propre entraîneront une demande encore plus élevée.

Les problèmes technologiques associés aux systèmes de stockage peuvent entraver la croissance du marché mondial du stockage du gaz naturel.

Les stockages souterrains de gaz naturel sont devenus un élément essentiel de l’approvisionnement énergétique pendant les saisons de pointe, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. De plus, l’énorme demande de gaz naturel souterrain pourrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse régionale

Selon les régions, l’Amérique du Nord devrait détenir la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision. Le marché devrait rester en tête en raison de la croissance des activités d’exploration et de production dans la région. L’Asie-Pacifique devrait se développer au rythme le plus rapide de 2022 à 2030, en raison de la demande croissante des industries d’utilisation finale. Les marchés chinois et indien du stockage de gaz naturel connaissent une croissance significative, en raison de l’augmentation rapide des applications des utilisateurs finaux. Plusieurs économies à faible production de gaz naturel utilisent le stockage de gaz naturel pour répondre à la demande publique. Ces pays comprennent la Corée, Taïwan, l’Indonésie et la Malaisie. Ainsi, cela alimentera la croissance du marché au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

La demande de gaz naturel a considérablement diminué pendant la pandémie. De plus, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont entravé la croissance du marché. En raison de restrictions de confinement strictes dans divers pays, les entreprises ont dû interrompre leurs activités pendant une courte période. Ainsi, cela a eu un impact négatif sur la croissance du marché.

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial du stockage de gaz naturel se concentre sur le type, le type de stockage souterrain et la région.

Tapez Outlook

Sous la terre

Au-dessus du sol

Perspectives du type de stockage souterrain

Réservoir de gaz épuisé

Réservoir aquifère

Cavernes de sel

Par région

Amérique du Nord

Les Etats Unis

Canada

Mexique

L’Europe 

Europe de l’Ouest

La Grande-Bretagne

Allemagne

France

Italie

Espagne

Reste de l’Europe occidentale

L’Europe de l’Est

Pologne

Russie

Reste de l’Europe de l’Est

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Australie et Nouvelle-Zélande

ASEAN

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Émirats arabes unis

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

Concurrents sur le marché

McDermott International, Inc.

ALENA AS

Trans Canada Corp.

Royal Vopak SA

Graphique Industries

Uniper

Enbridge, Inc.

Gazprom

Martin Midstream Partners LP

D’autres joueurs de premier plan

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

