Tendance future du marché des terminaux de point de vente 2021, stratégies commerciales, valeur des revenus, analyse complète et prévisions d’ici 2030

Les terminaux de point de vente ou terminaux PoS sont des appareils électroniques utilisés dans les points de vente pour effectuer des paiements par carte. Les terminaux PoS sont principalement utilisés par les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique, de l'hôtellerie, du divertissement, des entrepôts et de la santé.

Les terminaux de point de vente ou terminaux PoS sont des appareils électroniques utilisés dans les points de vente pour effectuer des paiements par carte. Les terminaux PoS sont principalement utilisés par les secteurs de la vente au détail, du commerce électronique, de l’hôtellerie, du divertissement, des entrepôts et de la santé. En 2020, les secteurs de la vente au détail et du commerce électronique étaient les principaux utilisateurs de solutions PoS en Inde. Ensemble, ils occupaient environ 40,10 % du marché total des terminaux PoS en termes de revenus du marché.

Aperçu du marché :

Le marché des terminaux PoS en Inde était évalué à 27.47 milliards INR en 2020. Il devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 13.29 % entre 2021 et 2025. Il pourrait atteindre une valeur de 50.01 milliards INR d’ici 2025. L’augmentation de l’utilisation des appareils de communication en champ proche, la préférence pour le paiement sans contact et la demande d’activités de commerce électronique pourraient influencer la croissance du marché indien des terminaux PoS. L’expansion du marché peut également être attribuée aux initiatives prises par le gouvernement indien (GoI) pour promouvoir le paiement numérique et donc l’économie sans numéraire dans le pays. Certaines de ces politiques mises en œuvre par le gouvernement comprennent la démonétisation, Jan Dhan Yojana, et la mise en place de micro-guichets automatiques à l’échelle nationale. De plus, les progrès technologiques et l’adoption croissante de nouvelles technologies, tels que les portefeuilles électroniques et les portefeuilles mobiles entraînent également une révolution sur le marché. Cependant, le manque de disponibilité de terminaux PoS adéquats sur le marché entrave la poursuite de la croissance du marché. Parallèlement, les frais d’installation et les coûts de maintenance élevés, ainsi que les problèmes de sécurité liés au vol perturbent la croissance stable du marché. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché sont ePaisa Services Private Limited, Ezetap Mobile Solutions Private Limited et MobiSwipe Technologies Private Limited.

Analyse d’impact COVID-19 :

La pandémie, suivie d’un verrouillage à long terme à l’échelle nationale, a eu un impact négatif sur le marché des terminaux PoS en Inde. A court terme, le marché des terminaux PoSen Inde a connu une baisse de sa valeur marchande. Les principales raisons de la perturbation du marché étaient la fermeture de magasins de détail pendant une durée considérable et les tensions financières existantes sur le marché, qui ont entraîné une baisse du pouvoir d’achat des gens. La mise en œuvre de restrictions strictes à l’importation a entraîné une pénurie d’approvisionnement en nouvelles machines PoS. Ils étaient indispensables car les commerces se tournaient vers les moyens de paiement sans contact. Les appareils anciens et défectueux étaient retirés ou remplacés. Cependant, à l’heure actuelle, en raison de la peur des contacts et des rassemblements sociaux, les gens préfèrent les méthodes de paiement sans espèces et sans contact. Avec la croissance du marché des paiements numériques au cours des prochaines années, le marché des terminaux PoS en Inde est également susceptible de se développer de plusieurs manières.

Entreprises couvertes

ePaisa Services Private Limited

Ezetap Mobile Solutions Private Limited

MobiSwipe Technologies Private Limited

Mswipe Technologies Private Limited

Pine Labs Finance Private Limited

Ingenico International India Private Limited

PAX Technologies Private Limited

PayU Payments Private Limited

Verifone India Sales Private Limited

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

