Tendance émergente, taille, part, portée et prévisions du marché des infrastructures de mesure avancées jusqu’en 2027

Le Global les infrastructures de mesure avancées ajouté par Emergen Research à son référentiel en expansion est un document complet contenant des données pertinentes sur le marché des infrastructures de mesure avancées et ses éléments clés. la mise en œuvre rapide d’appareils basés sur l’IdO dans diverses applications, telles que l’eau, l’électricité, le gaz et autres, dans différents pays, en particulier aux États-Unis et au Canada, le marché nord-américain devrait être le plus grand marché et dominera plus de la période prévue. Le rapport évalue le marché des infrastructures de mesure avancées à 24,68 milliards USD d’ici 2027, en croissance constante à un TCAC de 15,4 %.

Compteurs électriques intelligents, le secteur résidentiel devrait détenir la plus grande part de marché sur la période de prévision, car il offre une plus grande transparence que les compteurs électriques traditionnels.

Le rapport étudie également les principales entreprises du marché Advanced Metering Infrastructure ainsi que l’analyse de leurs stratégies commerciales, leurs activités de fusions et acquisitions, leurs plans d’investissement, leur portefeuille de produits, leur situation financière, leur bénéfice brut. la marge et les capacités de production et de fabrication. Certains acteurs analysés dans le rapport sont :IBM Corporation, General Electric, Schneider Electric SE, Elster Group Gmbh, Cisco Systems, Inc., Siemens AG, Itron, Inc., Eaton Corporation plc, Aclara Technologies LLC et Landis+Gyr, parmi lesquels les autres.

Le rapport divise en outre le marché des infrastructures de mesure avancées en segments clés tels que les types, les applications, les industries des utilisateurs finaux, les technologies et les régions clés du marché. Le rapport met également en lumière le segment et la région présentant une croissance prometteuse sur le marché des infrastructures de mesure avancées.

Segmentation du marché des infrastructures de mesure avancées

Emergen Research a segmenté le marché mondial des infrastructures de mesure avancées en fonction du type, du service, de la solution, de l’utilisation finale et de la région:

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

gaz

intelligent Compteur électrique

intelligent Compteur d’eau intelligent

Perspectives du service (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

déploiement de compteurs

intégration du système de

et de conseil du programme d’

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

de communication des

compteurs

gestion

Infrastructure

Perspectives)

Résidentiel

Industriel

Commercial

Segmentation régionale

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

