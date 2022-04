Tendance émergente du marché de la gestion du stationnement, analyse et suivi de la concurrence – Aperçu du marché mondial 2021 à 2028

Le rapport Global Parking Management Market évalue les données historiques et actuelles ainsi qu’une analyse approfondie de la dynamique du marché. Le rapport met également en lumière les facteurs déterminants et restrictifs de la croissance du marché qui devraient influencer la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché mondial de la gestion du stationnement étudie le scénario de marché pour offrir des projections de croissance pour l’industrie de la gestion du stationnement pour la période de prévision 2021-2028.

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance potentielles et les limites auxquelles les principaux acteurs de l’industrie pourraient être confrontés pendant toute la durée de la prévision. Le rapport accorde une attention particulière aux composants commerciaux émergents, aux secteurs de niche, aux lancements de produits et aux promotions de marques sur le marché pour aider les lecteurs à élaborer des stratégies d’investissement fructueuses.

La du marché mondial de la gestion du stationnement a atteint 3,77 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de 8,1 %, au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. Le besoin croissant d’une utilisation plus efficace des aires de stationnement devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement au cours de la période de prévision. En outre, le nombre croissant de véhicules dans le monde devrait propulser la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement à l’avenir. En outre, l’adoption croissante des services basés sur l’intelligence artificielle (IA) devrait stimuler la croissance du marché mondial de la gestion du stationnement.

Cependant, le coût de déploiement élevé des solutions de gestion du stationnement devrait entraver dans une certaine mesure la croissance du marché mondial de la gestion du stationnement au cours de la période de prévision.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que Amano Corporation, Siemens AG, Conduent Inc., T2 Systems, Inc., APCOA Parking AG, IPS Group, Inc., FlashParking, Inc., Q-Free ASA, ParkMobile. USA, Inc. et Cleverciti Systems GmbH ainsi que de nouveaux entrants sur le marché. Il se concentre sur les fusions et acquisitions récentes, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords de licence, les promotions de marques et les lancements de produits, entre autres. Le rapport fournit également des détails sur l’aperçu de l’entreprise, les plans d’expansion des activités, le portefeuille de produits, la capacité de fabrication et de production, la position sur le marché mondial, la situation financière et la base de consommateurs.

Informations clés présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial de la gestion du stationnement

Chiffre d’affaires des ventes par les principaux acteurs et les nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que l’aperçu de l’entreprise, spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le chiffre d’affaires du segment des solutions devrait augmenter à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des solutions de gestion du stationnement par les utilisateurs finaux devrait stimuler la croissance des revenus de ce segment.

Le segment de l’assistance et de la maintenance devrait représenter une part de revenus plus élevée au cours de la période de prévision en raison du partenariat croissant entre les fournisseurs de solutions de gestion du stationnement et les fournisseurs de services d’assistance et de maintenance pour renforcer l’agilité des solutions de gestion du stationnement.

La demande croissante de solutions de gestion des revenus devrait stimuler la croissance des revenus du marché mondial de la gestion du stationnement dans une large mesure au cours de la période de prévision.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la gestion du stationnement sur la base de l’offre, des services, des solutions, du déploiement, du site de stationnement, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives de l’offre (revenu, milliards USD ; 2018-2028)

services

Solutions

Perspectives du service (revenu, Milliards USD ; 2018-2028)

Assistance et maintenance

Intégration de système

Conseil

Solution Outlook (Revenus, Milliards USD ; 2018-2028)

Sécurité et surveillance

voiturier

Réservation de stationnement

Gestion des revenus

Contrôle d’accès

Autres

Perspectives de déploiement (Revenus, Milliards USD ; 2018-2028)

Cloud

sur site

Perspectives des sites de stationnement

hors rue

la rue

Perspectives d’utilisation finale

commercial

Transport

Gouvernement

L’analyse régionale du marché Gestion du stationnement comprend une analyse du ratio de production et de consommation, de la dynamique de l’offre et de la demande, des tendances régionales et des moteurs de croissance, des perspectives de croissance, de la présence des principaux fabricants et fournisseurs, ainsi que la taille et la part de marché dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport offre en outre des informations clés sur l’analyse par pays et les principaux facteurs de croissance des revenus de chaque marché régional.

La bifurcation régionale du marché Gestion du stationnement comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

