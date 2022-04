Tendance émergente du marché de la gestion de patrimoine 2021, principales entreprises, demande de l’industrie et analyse régionale d’ici 2030

Quadintel a publié le dernier rapport de recherche sur le marché de la gestion de patrimoine. Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’étude de marché sur la gestion de patrimoine présente un examen détaillé de l’état des affaires, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

Le marché de la gestion de patrimoine, qui fait partie intégrante du secteur des services financiers en Inde, était évalué à 113,32 tonnes INR en 2018 et devrait atteindre 338,67 tonnes INR d’ici 2024, en expansion à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 20,02 % au cours de la période 2019-2024. Depuis quelques années, l’Inde assiste à l’émergence d’offres de family office, ainsi que de services de planification successorale. Les Indiens sont progressivement devenus tolérants envers les instruments d’investissement du marché des capitaux que les instruments d’investissement traditionnels de l’or et de l’immobilier. Le club des millionnaires indiens a incorporé 7 300 personnes à la mi-2018, portant le nombre total de millionnaires à 3,43 000 en 2018. Les principaux acteurs qui opèrent actuellement sur le marché indien de la gestion de patrimoine comprennent Alpha Capital, Bajaj Capital Limited, Edelweiss Asset Management. Limité,

Principaux moteurs de croissance du marché

L’Inde devrait être l’une des économies les plus puissantes du monde dans les 10 à 15 prochaines années, en raison de ses liens bilatéraux solides. Avec la croissance de l’économie, les opportunités de revenus ont augmenté, donnant ainsi lieu au revenu disponible des personnes. En conséquence, un environnement d’affaires attractif s’est développé pour les sociétés de gestion de patrimoine.

Grâce à de solides avancées technologiques dans le domaine des services financiers sous la forme de robots-conseillers, d’intelligence artificielle, etc., les sociétés de gestion de patrimoine sont désormais capables de fournir des services hautement personnalisés qui peuvent répondre aux besoins individuels des investisseurs. Cela donne lieu à son tour à la satisfaction des clients et à des investissements importants dans le domaine des services financiers en Inde.

Les principaux freins à la croissance du marché

Avec l’utilisation accrue de la technologie, le risque de violation de données et de cyberfraude a augmenté. Entre juillet 2018 et avril 2019, les violations de données ont coûté aux organisations indiennes 128 millions INR. De tels cas d’escroqueries financières très médiatisées, de pratiques contraires à l’éthique de la part de conseillers ayant des objectifs à court terme et de l’absence de réglementation efficace en matière de protection des investisseurs ont contribué à l’insécurité des investisseurs. Ceci, à son tour, entrave la croissance des sociétés de gestion de patrimoine à travers l’Inde.

Entreprises couvertes

Alpha Capital

Anand Rathi Wealth Services Limited

Bajaj Capital Limited

Centrum Wealth Management Limited

Edelweiss Asset Management Limited

IIFL Wealth Management Limited

Karvy Private Wealth

Motilal Oswal Wealth Management Limited

Sanctum Wealth Management Limited

Waterfield Advisors Private Limited

Table des matières:

Aperçu du marché

Définition et portée du marché

Dynamique du marché

Analyse de l’industrie du marché

Marché, analyse régionale

Analyse des entreprises leaders

Veille concurrentielle

Processus de recherche

Analyse et prévision du marché, par types de produits

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

