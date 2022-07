Tendance du marché mondial de la technologie biomimétique, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2028

Le rapport de recherche sur le marché de la technologie biomimétique mondial offre une vue panoramique du marché de la technologie biomimétique, du cadre réglementaire et des facteurs macro et microéconomiques qui influencent la croissance de l’industrie. Le rapport s’efforce d’offrir des informations authentiques sur la taille, la part, le portefeuille de produits, les estimations de revenus et le taux de croissance du marché de la technologie biomimétique. Le rapport a été formulé grâce à des recherches primaires et secondaires approfondies ainsi qu’à des données vérifiées et fiables obtenues auprès d’experts et de professionnels de l’industrie.

La taille du marché mondial de la technologie biomimétique s’élève à 17,73 milliards de dollars d’ici 2027. Le marché croissant de l’ingénierie tissulaire et le vieillissement de la population augmentent la demande du marché. La taille du marché – 8,21 milliards USD en 2019, la croissance du marché – TCAC de 10,8 %, les tendances du marché – L’augmentation du taux d’insuffisance organique.

Les principales entreprises opérant sur le marché de la technologie biomimétique et présentées dans le rapport sont :

Société Hstar Technologies

Chas A Blatchford & Sons Ltd.

Biomimétique appliquée A/S

SynTouch LLC

Veryan Médical Ltée

Groupe médical Wright

Inc.

AéroVironment

Inc.

Systèmes d’implants Biohorizons

Inc

Laboratoires BioMimétiques

Inc.

Forschungszentrum Jülich GmbH

Le marché de la technologie biomimétique observe une forte demande attribuée à la réduction de la production de déchets lors de la production de dispositifs médicaux et d’implants. L’impression 3D dans le domaine de la santé est considérée comme une méthode de production durable principalement en raison de sa capacité à réduire la production de déchets et à être considérablement économe en énergie.

L’impression 3D utilise uniquement la quantité de matériau requise pour ajouter couche par couche afin de produire des structures imprimées garantissant un gaspillage de matériau au minimum. Les modèles anatomiques personnalisés imprimés en 3D et spécifiques aux patients deviennent progressivement des outils bénéfiques pour proposer des traitements personnalisés et une médecine de précision.

Segmentation globale du marché de la technologie biomimétique en fonction du type de produit et de l’application :

Type de produit :

Bionique moléculaire

Bionique d’information et de contrôle

Bionique Mécanique

Bionique énergétique

Autres

applications :

Livraison de médicaments

Cicatrisation des plaies

Prothèses

Ingénierie tissulaire

Surveillance

Sauvetage

Sécurité et Sûreté

Recherche sous-marine

Surveillance du trafic

Autres

Segmentation du marché des technologies biomimétiques par régions :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Objectifs du rapport :

Au cours de la période prévue, on estime que le segment de la bionique moléculaire détient le plus grand marché avec un TCAC de 10,9 %, car il est largement utilisé dans la régénération tissulaire, la génétique moléculaire et l’administration de médicaments.

Le plus grand marché au cours de la période de prévision est représenté dans le segment de la livraison de médicaments. La croissance du marché devrait être stimulée par une production de vaccins optimisée et l’administration de médicaments spécifiques de nanoporteurs par le biais de dispositifs biomimétiques.

En raison du nombre croissant de populations prothétiques, le segment des soins de santé devrait dominer la période de prévision.

En raison de l’augmentation des investissements des institutions gouvernementales dans différents organismes de recherche, le segment des instituts de recherche devrait connaître la croissance la plus rapide du marché.

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Analyse comparative du paysage concurrentiel

Analyse du marché de la technologie biomimétique basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial de la technologie biomimétique

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

