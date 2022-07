Tendance du marché du kaolin, opportunités commerciales, fabrication, croissance, demande et méthodologie de recherche d’ici 2030

La taille du marché mondial du kaolin était de 4,52 milliards USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 4,6 % au cours de la période de prévision. La croissance des revenus du marché mondial du kaolin est principalement due à des facteurs tels que l’adoption croissante de la kaolinite pour les formulations médicales et cosmétiques, la demande croissante de papier brillant et de haute qualité dans les établissements universitaires, les bureaux et les industries de l’impression, et l’utilisation constante du kaolin comme pesticide dans l’industrie agricole. En outre, l’utilisation du kaolin comme substitut ou ingrédient actif d’autres minéraux importants sur le plan commercial est un autre facteur qui stimule la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le kaolin est un minéral naturel, chimiquement inerte et insoluble dans l’eau, contenant principalement de la kaolinite ainsi que du feldspath, du quartz et de la muscovite en quantités variables. Les propriétés chimiques de l’argile, ajoutées à ses propriétés antimicrobiennes, en font un composant essentiel dans diverses industries d’utilisation finale, notamment l’agriculture et la pharmacie. L’Agence américaine de protection de l’environnement (US-EPA) a approuvé l’utilisation de suspensions de kaolin comme pesticide pour prévenir l’infestation par les insectes et les acariens et éviter les infections bactériennes et fongiques dans diverses cultures de fruits et légumes, telles que les pommes de terre, les agrumes, les pommes, les haricots, et betteraves, entre autres. Les agriculteurs et les éleveurs utilisent des minéraux en conjonction avec la pectine pour le traitement du bétail. Le minéral est également utilisé dans les fermes apicoles pour être utilisé comme auxiliaire de traitement pour l’extraction de la propolis.

Principaux acteurs du marché mondial du kaolin :

Imerys SA, BASF SE, EICL Limited, KaMin LLC, Minotaur Exploration Limited, I-Minerals, Inc., LB MINERALS, Ltd., 20 Microns Ltd., SCR-Sibelco NV et Active Minerals International, LLC.

Segmentation du marché basée sur Application Outlook :

Revêtement et remplissage de papier

Pesticides

Traitement des matières premières

Fibre de verre

Médicaments et cosmétiques

Peintures et revêtements

Les autres

Traiter Outlook :

Lavé à l’eau

Flotteur

calciné

Délaminé

Surface modifiée et non traitée

Perspectives d’utilisation finale :

Industrie du papier

Industrie Céramique

Industrie agricole

Industrie des peintures

Industrie pharmaceutique

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



