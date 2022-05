Tendance du marché du gaz médical en Europe, innovations technologiques et prévision de croissance 2022-2028

Le rapport d’étude de marché sur les gaz médicaux en Europe est une analyse rigoureuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Avec un dévouement total, le rapport de marché supérieur, transparent et complet est offert au client qui étend sa portée vers le succès. Toutes les données, informations, statistiques, faits et chiffres mentionnés dans ce rapport sont très importants pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de marketing, de vente, de promotion, de publicité et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché à grande échelle du gaz médical en Europe est la solution la plus appropriée pour les besoins de l’entreprise à bien des égards, ce qui aide également à la prise de décision éclairée et au travail intelligent.

Analyse et aperçu du marché :

Les gaz médicaux désignent le type de gaz spécialisés utilisés à des fins médicales, plusieurs applications de la biotechnologie et du traitement des médicaments. Les gaz médicaux sont constitués de gaz et de gaz purs pour plusieurs procédés médicaux. L’hydrogène, le dioxyde de carbone, l’hydrure de bore, l’oxyde nitreux, l’oxygène, l’ammoniac et l’azote sont les principaux types de gaz médicaux inclus dans le segment pharmaceutique.

L’augmentation du nombre de personnes souffrant de maladies infectieuses dans la région est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des gaz médicaux. L’augmentation de la demande de nouveaux traitements spécifiques à la maladie pour les diverses complications de la maladie et l’augmentation de la demande du programme visant à prévenir la propagation de la transmission accélèrent la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’essais cliniques menés par de nombreuses industries pharmaceutiques et les initiatives d’organisations publiques et privées visant à développer des thérapies améliorées influencent davantage le marché. De plus, les progrès dans le secteur de la santé, la sensibilisation accrue, les fonds des organisations publiques et privées et l’augmentation de la population affectent positivement le marché des gaz médicaux. En outre,

Entreprises mentionnées sur le marché européen du gaz médical:

Air Products and Chemicals, Inc., Taiyo Nippon Sanso Corporation, The Linde Group, SOL-SpA, Praxair Technology, Inc., Air Liquide, Atlas Copco, GCE Holding AB, Messer Group, The Southern Gas Limited, Aims Industries Ltd., Amico Group, GCE Group, Crumpton Welding Supplies & Equipment, Zaburitz Pearl Co., Ltd., Ellenbarrie Industrial Gases, Uttam, SCI Analytical, Rotarex et Allied Healthcare Products Inc.

Étendue du marché du gaz médical en Europe et taille du marché

Sur la base du produit, le marché des gaz médicaux est segmenté en gaz médicaux, équipements de gaz médicaux. Le segment des gaz médicaux est sous-segmenté en gaz médicaux purs et en mélanges de gaz médicaux. Le segment des gaz médicaux purs est en outre segmenté en type et forme de livraison. Le segment type est en outre sous-segmenté en oxygène, dioxyde de carbone, protoxyde d’azote, azote, hélium et air médical. La forme du segment de livraison est en outre sous-segmentée en bouteilles haute pression, bouteilles de liquide et livraison en vrac. Le segment des mélanges de gaz médicaux est en outre segmenté en mélanges sang-gaz, mélanges de diffusion pulmonaire, mélanges dioxyde de carbone-oxygène, mélanges oxyde nitreux-oxygène, mélanges laser-gaz, mélanges gaz aérobies, mélanges gaz anaérobies, oxyde d’éthylène et mélanges hélium-oxygène. Le segment des équipements de gaz médicaux est sous-segmenté en accessoires d’équipement, concentrateurs d’oxygène, produits cryogéniques (congélateurs) et systèmes de distribution de gaz. Le segment des accessoires d’équipement est en outre sous-segmenté en tuyaux optiques, collecteurs, régulateurs, débitmètres, régulateurs d’aspiration, systèmes de vide, sorties, compresseurs d’air médical, systèmes de surveillance (alarmes et moniteurs) et vannes avec régulateurs de pression intégrés (VIPRS).

Sur la base de la méthode de séparation, le marché des gaz médicaux est segmenté en séparateurs physiques, distillation fractionnée, tamis moléculaire, membrane semi-perméable et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des gaz médicaux est segmenté en hôpitaux, soins de santé à domicile, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, institutions universitaires et de recherche, prestataires de services d’urgence et autres.

Le rapport sur le marché du gaz médical en Europe fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des concentrateurs d’oxygène portables Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché du gaz médical en Europe

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Europe Medical Gas dans ces régions, couvrant:

Aperçu du rapport : Il comprend les objectifs et la portée de l’étude et donne les points saillants des principaux segments de marché et acteurs couverts. Il comprend également les années considérées pour l’étude de recherche.

Résumé: Il couvre les tendances du secteur en mettant l’accent sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la part de marché de Gaz médical en Europe par région et la taille du marché. Il couvre également la part de marché et le taux de croissance par région.

Acteurs clés : ici, le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, la date de création des entreprises et les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition par segmentation : Cette section fournit des détails sur la taille du marché européen du gaz médical par produit et application.

Analyse régionale : Toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sont étudiés sur la base de la taille du marché par produit et application, des acteurs clés et des prévisions du marché.

Profils des joueurs internationaux : ici, les joueurs sont évalués sur la base de leur marge brute, de leur prix, de leurs ventes, de leur chiffre d’affaires, de leur activité, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché : il comprend l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs analysés dans le rapport.

Principaux résultats de l’étude de recherche

Annexe : Elle comprend des détails sur l’approche de la recherche et de la méthodologie, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

Faits saillants du rapport :

Changement de la dynamique de l’industrie

Segmentation approfondie du marché européen des gaz médicaux

Taille historique, actuelle et projetée de l’industrie Tendances récentes de l’industrie

Paysage clé de la concurrence

Prévisions des perspectives de croissance par le biais des prévisions

Stratégies pour les acteurs clés et offres de produits

Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse

Probabilités d’importation et d’exportation, évolutions des résultats des ventes et prévisions de génération de revenus.