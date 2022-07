Tendance du marché du conseil en gestion 2022 par demande à venir

Les modèles commerciaux tels que le conseil en réseau et le crowdsourcing se développent désormais dans le conseil en gestion et sont acceptés par des acteurs tels que Wikistrat, HourlyNerd et Business Talent Group. L’Amérique du Nord et l’Europe sont des marchés très matures et contribuent à environ les trois quarts du chiffre d’affaires total du conseil. En plus de cela, les capacités des fournisseurs à répondre aux exigences des clients composites dans ces régions sont également élevées. Le marché APAC, en revanche, a une part de marché relativement moins importante. La demande de services de conseil est motivée par des facteurs tels que le besoin d’efficacité opérationnelle.

Les organisations essaient en permanence de réduire les coûts et d’accroître leur efficacité, afin que les économies de coûts puissent être transférées au consommateur comme un moyen de résister à une forte concurrence. Cela entraîne une croissance de la demande d’inventions de processus métier et de conseils liés à l’efficacité opérationnelle.

Il existe principalement trois types de services de conseil en gestion, notamment le conseil en opérations, le conseil en stratégie et le conseil en ressources humaines, et le conseil en opérations est le principal type de services de conseil en gestion, le conseil en opérations atteignant la valeur des ventes la plus élevée en 2017, avec 50 % de la valeur des ventes aux États-Unis.

Les consultants en gestion fournissent des conseils et une assistance à l’association sur la planification stratégique et organisationnelle, les objectifs et les politiques de marketing, la planification financière et la budgétisation, les politiques, les pratiques et la planification des ressources humaines, la planification de la production et la planification du contrôle. Bien que cette industrie n’englobe pas les technologies de l’information (TI) ou les services de conseil en informatique, tous les revenus générés par les services de stratégie informatique sont inclus.

Le conseil en management est une pratique consistant à encourager les organisations à améliorer leurs performances, opérant principalement par l’analyse des difficultés organisationnelles existantes et l’élaboration de plans d’amélioration. Les organisations peuvent faire appel aux services de consultants en gestion pour un certain nombre de raisons, y compris l’obtention de conseils externes (et probablement objectifs) et l’accès à l’expertise spécialisée du consultant.

Les principaux acteurs présents sur le marché sont Deloitte Consulting, PwC, EY, KPMG, Accenture, IBM

