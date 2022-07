Tendance du marché des produits chimiques de traitement de surface, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le marché mondial des produits chimiques de traitement de surface devrait valoir 19,90 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché connaît une demande accrue en raison de la demande croissante de produits durables et résistants à l’usure. Ces produits chimiques sont utilisés dans différents domaines, tels que le bois, le verre, les bijoux, le médical et autres. Le produit est très demandé dans les revêtements automobiles. Alors que le marché de l’automobile est en croissance, les produits chimiques de traitement de surface connaissent également une croissance accrue.

Le dernier rapport est la première étude englobant la situation actuelle du marché des produits chimiques de traitement de surface en ce qui concerne l’épidémie de COVID-19. Depuis le début de l’épidémie, le paysage économique mondial est aux prises avec des conséquences financières néfastes. Le rapport analyse l’impact drastique de la pandémie sur cette sphère d’activité. La pandémie a touché presque tous les segments du marché Produits chimiques de traitement de surface. Cela a encore entravé la portée du développement de divers fabricants et acheteurs engagés dans ce secteur. Ainsi, le rapport étudie la dynamique changeante de l’industrie pour examiner les bénéfices réalisés ou les pertes subies par différents segments.

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, AFFIX Labs a lancé un produit chimique de traitement de surface longue durée pour tuer le COVID-19. Si-Quat combine une technique de désinfection et de liaison chimique sûre et bien établie pour tuer les virus actifs tels que le SRAS-COV-2.

Les produits chimiques de placage sont réalisés par un processus de placage catalytique ou de galvanisation pour assurer une résistance à la traction forte et supérieure. C’est l’un des principaux générateurs de revenus et devrait générer un chiffre d’affaires de 7,42 milliards USD en 2027.

Dans le secteur industriel, le traitement de surface du plastique n’est pas un processus rare. D’innombrables plastiques sont traités avec les produits chimiques pour une meilleure mouillabilité conduisant à une bonne adhérence des encres, des peintures et des revêtements.

Le marché mondial des produits chimiques de traitement de surface comprend divers segments, y compris les perspectives du type de produit, le spectre d’applications, l’aperçu de l’utilisateur final, les principales régions et l’analyse concurrentielle. Le rapport fournit en outre des informations sur la chaîne de valeur, les secteurs des marchés émergents et les avancées technologiques de l’industrie au profit des lecteurs et des entreprises qui cherchent à investir dans cette industrie.

Principaux concurrents du marché présentés dans le rapport :

NOF Corporation, Platform Specialty Products Corporation, Chemetall Inc., Atotech Deutschland GmbH, Henkel AG & Co. KGaA, A Brite Company, Nihon Parkerizing Co. Ltd., PPG Industries Inc., Advanced Chemical Company , et DOW, entre autres.

Principales zones géographiques couvertes par le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la

MEA )

régionAux fins de ce rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des produits chimiques de traitement de surface en fonction du type de produit chimique, du type de matériau de base, de la verticale de l’industrie et de la région :

· Perspectives du type de produits chimiques (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Produits chimiques de placage

Nettoyants

Revêtement de conversion

· Perspectives du type de matériau de base (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Plastiques

Métaux

Autres

· Perspectives verticales de l’industrie (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Construction

Transport

Industrie générale

Autres

Public cible du rapport :

Entreprises leaders

Grandes, moyennes et petites entreprises

Investisseurs

Revendeurs à valeur ajoutée (VAR)

Capital-risqueurs

Fournisseurs de connaissances tiers

Le rapport considère le calendrier suivant pour l’estimation du marché :

Années historiques : 2017-2018

Année de référence : 2019

Année estimée : 2020

Années de prévision: 2020-2027

Pour plus de détails sur le rapport sur le marché des produits chimiques de traitement de surface, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/surface-treatment-chemicals-market

Le rapport sur le marché mondial des produits chimiques de traitement de surface évalue le dernier scénario économique en termes de valeur et de volume. Il met en évidence les principaux moteurs de croissance, les contraintes, la capacité de production, le rapport demande/offre, le statut des importations/exportations, le taux de croissance et d’autres aspects critiques. En outre, le rapport effectue également une analyse SWOT, une analyse des cinq forces de Porter, une enquête sur l’accessibilité des spéculations et une enquête sur le retour d’entreprise.

Merci d'avoir lu notre rapport.

