Tendance du marché des pompes industrielles, croissance, taille, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel 2030

L’augmentation de l’urbanisation et du développement des infrastructures, associée aux prix élevés du pétrole brut, à l’efficacité énergétique croissante grâce à l’utilisation de pompes, à la croissance des IDE dans les pays émergents, à l’augmentation du nombre d’usines de traitement de l’eau et des déchets et aux progrès technologiques des leaders du marché devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché

.mondial des pompes industrielles devrait atteindre 95,09 milliards USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les pompes industrielles trouvent leur application dans divers secteurs et aident principalement à transférer des liquides d’un endroit à un autre.

Les tendances technologiques telles que l’introduction des pompes à entraînement magnétique, les systèmes de pompes intelligents et l’automatisation industrielle de nouvelle génération stimulent la croissance de ce marché. Le développement rapide des infrastructures est un autre facteur déterminant. Les pays de l’APAC connaissent une construction rapide qui, à son tour, stimule le marché des pompes industrielles. La demande de pompes industrielles des industries de transformation et de fabrication est un facteur déterminant important. L’augmentation des pompes à énergie produit pour le transport et l’extraction de pétrole et de gaz naturel a un effet positif sur le marché. L’augmentation du prix du pétrole brut stimule également la demande du marché car elle alimente les revenus du secteur de l’énergie.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1015

L’adoption rapide de l’IA, du ML et de l’IoT et des processus de gestion des données robustes a rendu les hôpitaux et les établissements cliniques plus intelligents. Les nouvelles technologies et solutions ont amélioré les processus médicaux normaux tels que le diagnostic clinique, le traitement, la gestion des maladies et le suivi du rétablissement du patient après sa sortie. La numérisation rapide et l’adoption croissante des soins virtuels et de la télémédecine devraient en outre avoir un impact positif sur la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’émergence de nouvelles startups de soins de santé et de télémédecine, le nombre croissant de collaborations entre les établissements de santé et les instituts de recherche et l’attention croissante portée aux solutions d’engagement des patients ont encore alimenté la croissance des revenus du marché. Des entreprises clés forment des alliances stratégiques et des entreprises collaboratives telles que des fusions et acquisitions, des coentreprises, des partenariats, des accords de fabrication et de licence et des lancements de produits, entre autres.

Commandez ce rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-pricing/1015

Principaux acteurs analysés dans le rapport :

Flowserve Corporation (États-Unis), Grundfos Holding A/S (Danemark), ITT Inc. (États-Unis), Suzler Ltd. (Suisse) , Titan Manufacturing Inc. (États-Unis), Ebara Corp. (Japon), Weir Group PLC (Écosse), Schlumberger Ltd. (États-Unis), Baker Hughes Inc. (États-Unis) et Clyde Union Inc. (Écosse), entre autres.

De plus, pour offrir une meilleure compréhension du paysage concurrentiel, une analyse SWOT approfondie et une analyse des cinq forces de Porter sont incluses dans le rapport. Parallèlement à cela, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement sont également couvertes dans le rapport.

Le rapport examine en outre en détail la répartition régionale du marché mondial des pompes industrielles ainsi que l’analyse des modèles de production et de consommation, l’analyse des importations / exportations, le rapport de l’offre et de la demande, la part de marché et la taille en fonction du volume et de la valeur, des tendances et des demandes, du partage des revenus. , et présence des acteurs clés du marché.

Régions clés étudiées dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation basée sur les types :

Type Perspectives (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Pompes centrifuges Pompes

alternatives Pompes

rotatives Pompes

membrane

Perspectives de capacité (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

petite capacité Pompes

capacité moyenne Pompes

de grande capacité

Perspectives pour les utilisateurs finaux ( Chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Construction

Eau et eaux usées

Chimie

Pétrole et gaz

Production d’énergie

Autres

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1015

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour en savoir plus sur la personnalisation du rapport ou pour toute autre question sur le rapport, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté à vos exigences.

Parcourir plus de rapports:

Marché thérapeutique de la candidose @ https://www.biospace.com/article/candidiasis-therapeutics-market-trends-revenue-key-players-growth-share-and-forecast-till-2028/

Marché des antihistaminiques nasaux @ https://www.biospace.com/article/nasal-antihistamines-market-analysis-industry-size-share-leaders-current-status-by-major-key-vendors-and-trends-by-forecast-to- 2028/

Marché Hospice @ https://www.biospace.com/article/hospice-market-size-developments-status-trends-and-key-players-analysis-forecast-2028/

Marché du pyrithione de zinc @ https://www.biospace.com/article/zinc-pyrithione-market-size-share-industry-key-features-growth-drivers-key-expansion-strategies-upcoming-trends-and-regional-forecast-by- 2028/

À propos de Reports and Data

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | La toile: www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com