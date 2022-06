Tendance du marché des outils électriques chirurgicaux, innovations technologiques et principaux fournisseurs (Stryker, Zimmer Biomet, OrthoPromed) | Prévision de croissance 2022-2029

Aperçu du marché mondial des outils électriques chirurgicaux :

Le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est en croissance avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 2 484,87 millions USD d’ici 2029 contre 1 763,10 millions USD en 2020.

Selon une étude de marché, les outils électriques chirurgicaux sont utilisés pour effectuer des interventions chirurgicales sur des os ou des fragments d’os, entre autres types. Ces outils électriques aident à aléser, scier, percer, visser et autres procédures. Il comprend une pièce à main, des consommables et des accessoires. Les pièces à main utilisées pour les chirurgies sont généralement de deux types de pièces à main électriques et de pièces à main pneumatiques; cependant, grâce à la recherche et au développement rapides, des pièces à main électriques à couple élevé ont également été découvertes. Les principales interventions chirurgicales où ces outils peuvent être utilisés impliquent la chirurgie orthopédique, la chirurgie ORL, la chirurgie neurologique, la chirurgie dentaire et la chirurgie cardiothoracique.

Certains des facteurs clés les plus importants qui stimulent la croissance du marché mondial des outils électriques chirurgicaux sont les progrès technologiques dans les outils électriques chirurgicaux multifonctionnels et le besoin croissant d’outils électriques chirurgicaux dans le monde.

Segmentation globale du marché Outils électriques chirurgicaux :

Sur la base du produit, le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est segmenté en pièces à main, consommables et accessoires .

Sur la base de la technologie, le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est segmenté en outils électriques, outils électriques à batterie, outils électriques pneumatiques, autres.

Sur la base du type d’appareil, le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est segmenté en gros outils électriques pour os, petits outils électriques pour os, outils électriques pour os moyens, autres.

Sur la base de l’application, le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est segmenté en chirurgie orthopédique, chirurgie ORL, chirurgie neurologique, chirurgie dentaire, chirurgie cardiothoracique, etc.

Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des outils électriques chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires (ASC), cliniques, autres.

Analyse régionale, les États-Unis dominent le marché en raison d’une augmentation de l’application des outils électriques chirurgicaux dans les chirurgies orthopédiques et des avantages des outils électriques chirurgicaux. En Europe, l’Allemagne devrait croître avec le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande et de la disponibilité croissantes d’outils électriques chirurgicaux, de l’augmentation des activités de R&D et de l’augmentation des troubles orthopédiques. Le Japon domine en raison de l’augmentation de la préférence pour les outils électriques et de l’augmentation de la prévalence des troubles neurologiques.

Principaux acteurs clés :

Medtronic Stryker Zimmer Biomet OrthoPromed NOUVAG SA Abeilles médicales Gmbh Exactech, Inc. DePuy Synthes (la société orthopédique de Johnson & Johnson Services, Inc.) Braun Melsungen SA Société CONMED Adeor Medical SA Arthrex, Inc. Shanghai Bojin Medical Instruments CO., Ltd Chongqing Xishan Science & Technology Co., Ltd Groupe Sharpline MatOrtho Limitée IMEDICOM et Plus………..

