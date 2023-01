Tendance du marché des navires autonomes 2023 par demande à venir

Due augmentent le commerce maritime. Augmentation de la communication et de la connectivité navire-navire et navire-terre, augmentation de la demande de sécurité contre les menaces naturelles en mer. Ces technologies sont poursuivies avec la plus grande vigueur par les pays dotés d’armes nucléaires et les facteurs ont un impact plus important sur la croissance du marché des navires autonomes.

Sur la base de l’application, le segment commercial devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. Les tendances illustrent les deux faces d’une même médaille : à mesure que les navires grossissent et que les entreprises cherchent à réaliser des économies d’échelle. La hausse des revenus touristiques et la hausse des revenus sont quelques-uns des effets de la croissance de ce segment, des changements de décideurs politiques pour soutenir les progrès technologiques et les économies de coûts. Le rapport révèle que les 10 principales compagnies maritimes de ligne exploitaient plus de 61 % de la flotte mondiale de conteneurs. La CNUCED soutient qu’il s’agit d’une évolution positive pour la relance du commerce mondial car il n’y a pas de pénurie de capacité de charge et le coût du commerce continue de baisser à long terme. par exemple, à travers les économies, la Grèce est restée le premier pays propriétaire de navires, les entreprises grecques représentant plus de 16 % de l’industrie mondiale, viennent ensuite des entreprises du Japon, de Chine, d’Allemagne et de Singapour. Dans Autonomy, Fully Autonomous devrait également mener la croissance du marché.

Accédez à des exemples de pages de rapport : https://marketreporthub.com/sample.php?id=00413

Le rapport fournit une liste détaillée des moteurs et des contraintes du marché, qui influencent la croissance du marché.

Les principaux facteurs moteurs des navires autonomes sont une connectivité mondiale continue accrue, bénéficient de l’assistance d’un opérateur à distance, d’installations d’auto-conduite, de l’augmentation de l’exigence d’ajustement de la ligne pour les navires autonomes, éliminant environ 80% des accidents maritimes attribués à l’homme erreur et contribuer à une plus grande efficacité. Pertes de vie, conditions météorologiques défavorables et activités criminelles. Les progrès de la technologie des capteurs, la modernisation et la rénovation de l’ancienne technologie, l’analyse des données et la bande passante à terre changent fondamentalement la façon dont les travaux de navigation créeront plus d’opportunités sur le marché des navires autonomes. Des navires océaniques sans pilote entièrement autonomes pourraient exister d’ici 2035. Les calamités naturelles et les coûts d’investissement énormes freineront le marché.

En termes de région, l’Europe devrait détenir la plus grande part du marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses de sécurité, de l’évolution et du développement de la technologie, de l’expansion des économies et de l’augmentation de la population en Asie, exigeant également plus. Les gouvernements asiatiques augmentent leurs dépenses de défense à un rythme assez élevé, ils le font principalement en fonction de leur croissance économique, l’augmentation des dépenses dans les domaines militaire et de sécurité, une concurrence plus intense sont des facteurs clés de croissance, l’Alliance pour le développement des navires de charge sans pilote a été mise en place en Chine – comprenant également les partenaires étrangers ABS, RR et Wartsila – qui prévoit de livrer un cargo sans pilote d’ici octobre 2021.

Le rapport comprend une étude détaillée du modèle des cinq forces de Porter pour analyser les différents facteurs affectant la croissance du marché. En outre, l’étude couvre également une analyse de l’attractivité du marché, l’expansion du portefeuille de marques, les fusions, les collaborations, les coentreprises, les acquisitions, l’analyse PESTLE, l’analyse de la chaîne de valeur et l’analyse SWOT.

Acheter un rapport exclusif : https://marketreporthub.com/price.php?id=00413&price=3000

Portée du rapport pour le marché des navires autonomes

Marché mondial des navires autonomes, par autonomie

Entièrement autonome

Partiellement autonome

Marché mondial des navires autonomes, par application

Commercial

Defense

Marché mondial des navires autonomes, par structures logicielles de

systèmes de solutions

Marché mondial des navires autonomes, par région

Amérique du Nord

Europe

Asie Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique du Sud

Demande de table des matières du rapport : https://marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00413

Acteurs clés opérant sur le marché des navires autonomes

GenCorp ATC

One Network Enterprises

ManTech International

Claxton Logistics

Minrav Holdings Ltd.

AECOM

KBR

Fluor Corporation

ANHAM

Klinge Corporation

DynCorp International

Lockheed Martin

ASELSAN AS

Honeywell

ANHAM

FedEx Supply Chain

American International Contractors