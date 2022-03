Tendance du marché des matériaux pour batteries, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le marché mondial des matériaux pour batteries devrait atteindre 89,75 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. Le marché des matériaux pour batteries connaît un taux de croissance rapide attribuable à la demande croissante de batteries plomb-acide et lithium-ion, entre autres dans des applications telles que l’électronique grand public, l’automobile et le stockage en réseau, entre autres. La demande de batteries lithium-ion a connu une croissance fulgurante, en raison d’une forte augmentation de la demande d’ordinateurs portables et d’appareils intelligents tels que les smartphones et les tablettes ces dernières années. L’augmentation mondiale du nombre total d’unités d’expédition de smartphones alimente la vente de matériaux de batterie lithium-ion (Li-ion) pour ses caractéristiques rechargeables.

La demande croissante de batteries lithium-ion pour le stockage d’énergie et les énergies renouvelables est un facteur important dans la croissance du marché des matériaux pour batteries. Les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont déployés pour le stockage de l’énergie électrique générée dans les centrales électriques, principalement des centrales électriques renouvelables. Les batteries sont bénéfiques pour observer et réguler l’énergie électrique avec précision en aidant les clients à réduire les coûts encourus dans la consommation d’énergie et en offrant un pack d’alimentation pour les charges critiques. Les systèmes de stockage d’énergie sont largement utilisés dans les applications commerciales et industrielles.

Le rapport sur le marché mondial des matériaux de batterie couvre l’analyse des moteurs, des tendances, des limites, des contraintes et des défis survenant sur le marché des matériaux de batterie. Le rapport examine également l’impact de divers autres facteurs du marché affectant la croissance du marché dans divers segments et régions. Le rapport segmente le marché en fonction des types, des applications et des régions pour donner une meilleure compréhension du marché des matériaux de batterie.

Le rapport mondial sur les matériaux de batterie est une étude panoramique du marché global des matériaux de batterie publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits dans le Marché des matériaux pour batteries. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des matériaux de batterie qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des matériaux de batterie.

Le marché mondial des matériaux pour batteries est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Le rapport examine en détail la position actuelle de ces entreprises sur le marché, leurs performances passées, le graphique de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, le réseau de vente, les canaux de distribution et les opportunités de croissance sur le marché. Le rapport examine l’approche stratégique des principaux acteurs du marché pour élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché.

Aperçu régional :

Le marché mondial des matériaux de batterie a été classé en fonction de régions géographiques clés en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. Il évalue la présence du marché mondial des matériaux de batterie dans les principales régions en ce qui concerne la part de marché, la taille du marché, la contribution aux revenus, le réseau de vente et le canal de distribution, et d’autres éléments clés.

Principaux faits saillants du rapport

Par type de batterie, la batterie au plomb, en termes de taille de marché, détenait la plus grande part de marché en 2019. Ces batteries sont utilisées par plusieurs fin -utilisateurs en raison de l’offre d’avantages, y compris une meilleure résistance à la corrosion et au gazage, la surcharge et la protection contre l’autodécharge, ainsi que le coût et l’efficacité énergétique.

Par type de matériau, les métaux et les oxydes métalliques ont contribué à la plus grande part de marché des matériaux pour batteries en 2019 et devraient croître à un taux de 8,1 % au cours de la période de prévision. Ces matériaux sont principalement utilisés dans la fabrication de la cathode et de l’anode, qui doivent toutes deux posséder une bonne conductivité électrique, ainsi qu’une propriété oxydante ou réductrice, respectivement.

Par application, l’électronique grand public a contribué à la plus grande part de marché en 2019. La demande croissante d’ordinateurs portables, d’onduleurs et d’appareils intelligents, entre autres appareils électroniques grand public qui nécessitent des batteries pour fonctionner et/ou être portables, stimule la demande de matériaux pour batteries.

Les principaux participants sont Asahi Kasei Corporation, Hitachi Chemicals, Umicore, POSCO, Mitsui Mining & Chemical Company, Johnson Matthey, Kureha Corporation, Mitsubishi Chemical Holdings, Toray et Dow Chemical, entre autres.

pour batteries en fonction du type de batterie, du type de matériau, de l’application et de la région :

Perspectives du type de matériau (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027) Métal et oxydes métalliques Autres composés chimiques

Perspectives d’application (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027) Électronique grand public Automobile Stockage Autres

Perspectives régionales (Revenus, Milliards USD ; 2017-2027) Amérique du Nord S Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



