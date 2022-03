Tendance du marché des mastics de construction, croissance, taille, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel

The global construction sealants market is expected to be worth USD 12.32 billion by 2027, according to current analysis by Emergen Research. The construction sealants market is witnessing strong demand attributed to growing demand in residential buildings. The growing popularity and deployment of various coating styles on residential buildings is driving the demand for construction sealants to provide air and weather tightness while accommodating any movement or stress that buildings may be subjected to. post construction. Sealants improve the durability of repaired joints and provide an effective way to increase overall building durability without replacing existing building materials.

Growing demand for green building is an important factor in fueling the market demand. The use of building sealants improves the energy efficiency of buildings and thus reduces environmental stress. Green building standards such as LEED play an important role in promoting market growth.

The researchers considered all the factors influencing the growth of the Construction Sealants Market globally and regionally. The report considers the COVID-19 pandemic as one of the major influencing factors for the construction sealants market. The pandemic has disrupted the supply chains and economic scenario of the market and hampered the growth of the market. The report examines in detail the overall impact of the COVID-19 pandemic on the Construction Sealants market and its key segments. The report also offers current and future impact of the COVID-19 pandemic on the market.

Le rapport mondial sur les scellants de construction est une étude panoramique du marché global des scellants de construction publiée par Emergen Research et couvre une analyse approfondie des avancées technologiques et des développements de produits dans le Marché des mastics de construction. Le rapport fournit une analyse détaillée des facteurs clés du marché des scellants de construction qui devraient avoir un impact positif sur la croissance de l’industrie des scellants de construction.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial des scellants pour la construction est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans ce secteur. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial des scellants de construction étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Étendue du marché:

L’un des éléments centraux du rapport est la large segmentation du marché des scellants de construction qui comprend la gamme de types de produits, le spectre d’applications, le paysage de l’industrie des utilisateurs finaux, les régions géographiques importantes et les principaux concurrents du marché. Le rapport contient des opinions impartiales d’experts de l’industrie sur le scénario de marché actuel, les performances passées du marché, les taux de production et de consommation, le rapport de l’offre et de la demande et les prévisions de génération de revenus sur la période estimée. Les positions financières des principaux acteurs, ainsi que leurs bénéfices bruts, volumes de ventes, revenus des ventes, coûts de fabrication et autres ratios financiers, ont été évalués avec précision dans le rapport. De plus, plusieurs outils analytiques tels que l’évaluation des investissements, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ont été mis en œuvre par notre équipe d’analystes pour évaluer les capacités de production et de distribution des acteurs du marché des scellants de construction.

Quelques faits saillants du rapport

En septembre 2019, Sika a conclu un accord pour l’acquisition de Crevo-Hengxin, une entreprise impliquée dans la production d’adhésifs et de mastics à base de silicone déployés dans la construction et les applications industrielles.

Les mastics polysulfures sont largement utilisés dans la construction commerciale pour fournir une résistance aux conditions humides et froides en raison de leur imperméabilité.

Les mastics réactifs possèdent une élasticité améliorée, ce qui est avantageux pour les constructions confrontées à la dilatation et au retrait. En revanche, les mastics à base de solvants sont moins élastiques et pourraient subir une rupture prématurée.

Les principaux participants sont Sika AG, BASF SE, Mapei SPA, The Dow Chemical Company, 3M Company, Henkel AG & Co. KGaA, Wacker Chemie AG, Asian Paints Ltd., HB Fuller et Bostik SA, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des mastics de construction en fonction du type de résine, de l’utilisation, du type de produit, de l’application, des utilisateurs finaux et de la région :

Résine Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Silicone Polysulfure polyuréthane Émulsion Plastisol Autres



Perspectives d’utilisation (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Collage Protection Isolation Gestion des câbles Insonorisation



Type de produit Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) À base d’eau À base de solvant Réactif Autres



Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Vitrages Planchers et joints Sanitaires et cuisines Autres



Perspectives pour les utilisateurs finaux (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Résidentiel Commercial Industriel



Perspectives régionales (Revenus, USD milliards ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM MEA Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



