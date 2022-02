Tendance du marché des logiciels de soins de longue durée, innovations technologiques et principaux fournisseurs (LTCG, Allscripts, Cerner, CVS Health) | Prévision de croissance 2022-2029

Synopsis du marché mondial des logiciels de soins de longue durée:

Des informations exploitables et des données de marché fournies dans le rapport persuasif sur le marché des logiciels de soins de longue durée aident à élaborer une stratégie de croissance de l’entreprise par une équipe DBMR astucieuse et faisant autorité. Le document se concentre sur des sujets, des problèmes ou des populations plus petits et singuliers, plutôt que sur un échantillon global du marché. Ce document d’analyse de l’industrie éclaire des détails plus précis sur l’entreprise exacte. Le rapport marketing contient des informations précieuses sur les personnalités des acheteurs, le public cible et les clients de l’entreprise afin de déterminer la viabilité et le succès du produit ou du service. Le rapport sur le marché mondial des logiciels de soins de longue durée donne une compréhension approfondie de qui sont les acheteurs, du marché spécifique et de ce qui influence les décisions d’achat et le comportement des membres du public cible.

Une meilleure compréhension du marché acquise grâce à l’utilisation du rapport de classe mondiale sur le marché des logiciels de soins de longue durée aidera à développer les produits et les campagnes publicitaires afin de répondre plus précisément au marché cible. Le rapport d’étude de marché permet non seulement d’économiser du temps et de l’argent, mais réduit également les risques commerciaux. Pour faire progresser les connaissances de l’industrie de l’entreprise, pour créer de nouvelles campagnes de publicité et de marketing, ainsi que pour identifier les besoins démographiques à cibler, ce rapport sur l’industrie sera très utile. Que les entreprises recherchent de nouvelles tendances de produits ou analysent la concurrence d’un marché existant ou émergent, le rapport d’activité du logiciel de soins de longue durée propose les meilleures offres d’études de marché et l’expertise nécessaire pour s’assurer que les entreprises obtiennent efficacement les informations critiques dont elles ont besoin.

Le marché mondial des logiciels de soins de longue durée devrait croître à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Selon l’analyse du rapport de marché, le logiciel de soins de longue durée est le type de service / solution technologique utilisé pour répondre aux besoins cliniques et non cliniques des patients et des prestataires de soins de santé dans les hôpitaux, les soins à domicile, les établissements de soins infirmiers et divers autres domaines de prestation de soins de santé. . Ces services offrent une facilité d’exploitation et une meilleure efficacité dans la fourniture des établissements de soins de santé, réduisant ainsi les coûts des soins de santé et atteignant l’efficacité.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des logiciels de soins de longue durée sont la croissance rapide du vieillissement de la population, le manque croissant de personnel qualifié et de professionnels pour la fourniture de services de santé appropriés, la pénurie croissante de personnel infirmier et de médecins, l’augmentation des réformes des soins de santé. et les initiatives gouvernementales, l’augmentation de la population gériatrique, le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé, la sensibilisation accrue aux maladies, l’amélioration des infrastructures de soins de santé, l’évolution des tendances démographiques et l’augmentation du financement gouvernemental.

Segmentation globale du marché des logiciels de soins de longue durée :

Sur la base du produit, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en logiciels cliniques et solutions non cliniques.

Sur la base du type de déploiement, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en Web, sur site et dans le cloud.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des logiciels de soins de longue durée est segmenté en agences de soins à domicile, établissements de soins palliatifs et maisons de retraite et soins assistés.

Principaux acteurs clés du marché mondial des logiciels de soins de longue durée :

LTCG Tous les scripts Société Cerner Solutions Inteltec Sunrise Senior Living Atria Senior Living, Inc Systèmes de données ADL, Inc SVC Santé Omnicell, Inc. Netsmart Technologies, Inc. ResMed McKesson Corporation DME Optimus PointClickCare MatrixCare BlueStrata DSE Kronos Incorporé

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché des logiciels de soins de longue durée comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur les logiciels de soins de longue durée, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché des logiciels de soins de longue durée, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial des logiciels de soins de longue durée : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des logiciels de soins de longue durée par régions

5 Analyse du marché mondial des logiciels de soins de longue durée par type

6 Analyse du marché mondial des logiciels de soins de longue durée par applications

7 Analyse du marché mondial des logiciels de soins de longue durée par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des logiciels de soins de longue durée

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des logiciels de soins de longue durée 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

