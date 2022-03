Tendance du marché des engrais liquides, croissance, taille, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel

Le marché mondial des engrais liquides devrait atteindre une valeur de 3,07 milliards USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. En agriculture, les engrais sont l’une des dépenses les plus importantes et, par conséquent, il est crucial de déterminer l’engrais approprié et son processus d’application correct. L’un des plus grands avantages de l’utilisation d’engrais liquides est leur pénétration immédiate. Ils aident également la plante à accéder facilement aux nutriments. Plusieurs agriculteurs utilisent des engrais liquides pour obtenir une croissance racinaire immédiate en début de saison.

Les engrais liquides organiques sont principalement produits à partir de sources naturelles telles que les déchets verts et les déchets alimentaires, qui ne sont pas toxiques et ne sont nocifs pour aucun animal ou être humain. Étant donné que ces engrais sont organiques, ils fournissent au sol divers nutriments. Ceci, à son tour, améliore la qualité du sol.

Le rapport considère le COVID-19 comme un contributeur clé du scénario de marché dynamiquement modifié. Le rapport couvre une analyse complète de l’impact de la crise sanitaire mondiale sur la croissance globale du marché. En outre, le rapport couvre l’impact actuel et futur de la crise du COVID-19 sur le marché et ses segments clés.

Le rapport est une étude de recherche approfondie du marché mondial des engrais liquides, y compris les dernières tendances, les facteurs de croissance, les développements, les opportunités et le paysage concurrentiel. L’étude de recherche comprend une analyse approfondie du marché à l’aide de méthodologies de recherche avancées telles que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport est formulé à partir de données recueillies à partir de recherches primaires et secondaires examinées et validées par des experts de l’industrie. Le rapport donne un aperçu des leaders du marché, de la segmentation par type, application et région, et des avancées technologiques.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des engrais liquides est largement segmenté en fonction des différents types de produits, de la gamme d’applications, des industries d’utilisation finale, des régions clés et d’un paysage extrêmement concurrentiel. Cette section du rapport s’adresse uniquement aux lecteurs qui cherchent à sélectionner de manière stratégique les segments les plus appropriés et les plus lucratifs du secteur Engrais liquides. L’analyse segmentaire aide également les entreprises intéressées par ce secteur à prendre des décisions commerciales optimales et à atteindre les objectifs souhaités.

Paysage géographique du marché mondial des engrais liquides – Synopsis :

Le rapport étudie de près la trajectoire de croissance du marché mondial des engrais liquides. Il met en lumière la domination mondiale des principaux segments régionaux, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’étude détaille les informations cruciales relatives à la part de marché régionale. Il se concentre simultanément sur les détails significatifs des modèles de croissance de chaque marché régional.

De plus, le rapport contient une étude géographique exhaustive du marché, mettant l’accent sur les perspectives de croissance des entreprises et les obstacles au marché pour chacune des régions clés du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

En novembre 2020, AgroLiquid a introduit springuP, un produit à base de phosphore liquide. Cette invention aiderait à augmenter la productivité des cultures en fournissant du phosphore (P), du potassium et de l’azote à un stade précoce.

En mars 2019, Yara International ASA a lancé Yaralix, un outil utilisé dans l’agriculture de précision, qui aide les agriculteurs à mesurer l’azote nécessaire aux cultures à l’aide de leurs smartphones.

Le segment de l’azote domine le marché mondial des engrais liquides depuis des années et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Yara International ASA, AgroLiquid AD, Nutri–Tech Solutions PtyLtd, ICL Fertilizers, Haifa Chemicals Ltd, Plant Food Company Inc., K+S Aktiengesellschaft, Compo Expert GmbH, Kugler Company et Foxfarm Fertilizer.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des engrais liquides en fonction du type de nutriments, du processus de fabrication, des composés, du type de culture et de l’application d’engrais. méthode et région comme suit :

Perspectives du type de nutriments (Revenus : milliards USD ; Volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) phosphoreux azotés potassiques oligo



Perspectives du processus de fabrication des organiques synthétiques



Perspectives des composésChiffre d’affaires : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) CAN UAN MAP DAP Nitrate de potassium



Perspectives du type de culture (recettes : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Céréales Graines oléagineuses Fruits Légumineuses



Perspectives de la méthode d’application des engrais (Revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Application directe au sol Fertigation Folias Spray Application



Perspectives régionales (revenus : milliards USD ; volume : millions de tonnes métriques ; 2017-2027) Amérique du Nord Unis Canada Europe Allemagne Uni France BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Reste MEA



