Tendance du marché des encres conductrices, opportunités commerciales, fabrications, croissance, demande et méthodologie de recherche d’ici 2028

La taille du marché mondial des encres conductrices a atteint une valeur significative en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus à deux chiffres au cours de la période de prévision. Parmi les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché, citons les inquiétudes croissantes concernant l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone qui ont incité les agences gouvernementales à envisager des alternatives à faible émission de carbone. En conséquence, davantage de perspectives d’investissement pour les systèmes solaires photovoltaïques se sont ouvertes, ce qui devrait stimuler la demande globale de produits au cours de la période de prévision. La demande a augmenté en raison de l’augmentation des domaines d’application tels que l’électronique grand public et du besoin croissant d’énergie plus propre. La conductivité devrait continuer à remplacer les circuits encombrants et les câbles à forte consommation d’énergie, ce qui devrait soutenir la croissance du marché dans une large mesure.

Principaux acteurs du marché mondial des encres conductrices :

DowDuPont (États-Unis), Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne), Heraeus Holding GmbH (Allemagne), Johnson Matthey (Royaume-Uni), Poly-Ink (France), Sun Chemical Corporation (États-Unis), NovaCentrix (États-Unis), Creative Materials Inc (États-Unis), Applied Ink Solutions (États-Unis) et Vorbeck Materials (États-Unis)

Segmentation du marché basée sur Type Outlook :

Flocons d’argent

Carbone / Graphène

Nanoparticules d’argent

Nanofil d’argent

Nanoparticules de cuivre recouvertes d’argent

Encres à nanotubes de carbone

Flocons de cuivre

Nanoparticules de cuivre

Encres à nanoparticules d’oxyde de cuivre

Polymère conducteur

Perspectives d’application :

Photovoltaïque

Commutateurs à membrane

Affiche

Automobile

Bio-capteurs

RFID

Cartes de circuits imprimés

Chauffage thermique

Les autres

Formulation pharmaceutique

Alimentation et nutrition

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial Encre conductrice au cours de la période de prévision?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial des encres conductrices?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial des encres conductrices au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

