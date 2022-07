Tendance du marché des compléments alimentaires, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2030

compléments alimentaires prévisionsanalyse par Emergen Research. La demande croissante de suppléments végétaliens et à base de plantes et la prévalence croissante de l’obésité et du diabète dans le monde sont des facteurs qui devraient soutenir la croissance des revenus du marché entre 2022 et 2030. La tendance croissante du véganisme stimule la demande de produits de compléments alimentaires à base de plantes. Les plantes ont certains nutriments essentiels qui ne se trouvent pas dans les sources animales. Les composés phytochimiques, les antioxydants, les vitamines et les minéraux présents dans les plantes peuvent aider à maintenir les cellules humaines en bonne santé, tout en équilibrant le système immunitaire

Les principaux acteurs du marché des compléments alimentaires comprennent Abbott, Archer Daniels Midland (ADM), Amway Corp., Procter & Gamble, Nestlé, Bayer AG, Herbalife International of America Inc., Glanbia PLC, Nature’s Sunshine Product, Inc., Solgar Inc., Lamberts, Universal Nutrition, Pfizer Inc. ., American Health, Capstone Nutrition, LLC, VitaminLab, Nuchido et Nuchido Time+, Truebasics.com, NUTRIBAND, Health Via Modern Nutrition Inc. (HVMN) et Persona Nutrition.

Le segment des suppléments à base de plantes a représenté une part de revenus significativement importante en 2021, en raison de l’adoption croissante des régimes végétaliens dans divers pays. Les suppléments à base de plantes sont produits à partir d’ingrédients tels que les racines des plantes, les graines, les baies, les feuilles, l’écorce et les fleurs, et sont très appréciés pour leurs bienfaits curatifs. Les suppléments à base de plantes aident à renforcer l’immunité sans aucun effet indésirable et sont plus efficaces pour soulager les symptômes, en particulier lors de la lutte contre les allergies.

Le segment de la gestion de l’énergie et du poids devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et du nombre croissant de programmes de gestion du poids. Les compléments alimentaires contiennent une variété d’ingrédients tels que des vitamines, des herbes, des minéraux, des fibres, de la caféine et autres, qui peuvent aider à stimuler l’énergie, à développer les muscles et à améliorer la nutrition.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait représenter une part de revenus considérablement importante en raison de la prévalence croissante du diabète et de l’obésité chez les adultes et les enfants en raison de l’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires. L’augmentation de la population et la prise de conscience croissante de la santé des consommateurs entraînent une augmentation des dépenses en produits améliorant la santé, ce qui stimule la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

L’étude de marché des compléments alimentaires sur les estimations historiques, actuelles et prévisionnelles pour chaque secteur, segment, sous-segment et régions. Le nouveau rapport est mis à jour avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des compléments alimentaires.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des compléments alimentaires en fonction du type de produit, de la fonction, de l’application, du consommateur cible et de la région :

Perspectives du type de produit (revenu, milliards USD ; 2019-2030)

Botaniques

Minéraux

Vitamines

Acides aminés

Enzymes

Probiotiques

Suppléments à base

Autres

Fonction Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Suppléments médicinaux

Nutrition sportive

Suppléments supplémentaires

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2019-2030)

os et des articulations

Gestion de l’énergie et du poids des

Diabète

Immunité

Autres

Perspectives des consommateurs cibles (Revenus, milliards USD ; 2019- 2030)

Nourrissons

Enfants

Adultes

Femmes enceintes

Gériatrie

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-Est

Inde

Nous pouvons également fournir des rapports régionaux ou nationaux personnalisés pour les régions suivantes :

Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Mexique, Asie-Pacifique, Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie, Indonésie, Singapour, Reste du Asie-Pacifique, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Reste de l’Europe, Amérique centrale et du Sud, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique, Arabie saoudite, Turquie, Reste du Moyen-Orient & Afrique

