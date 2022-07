Tendance du marché des applications médicales mobiles, croissance, taille, prévisions, acteurs clés et rapport de recherche sur le paysage concurrentiel

La dernière étude comprend une analyse approfondie de la situation économique du marché mondial des applications médicales mobiles et examine les régions les plus importantes constituant le marché mondialmarché. Il détaille davantage les régions les plus lucratives et axées sur la croissance, les principaux rivaux du marché, les types de produits diversifiés et un grand nombre d’industries d’utilisation finale. En outre, l’étude comprend un résumé détaillé du scénario de marché actuel, qui est largement impacté par la pandémie de COVID-19 en cours.

La taille du marché mondial des applications médicales mobiles était évaluée à 3,65 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 17,61 milliards USD d’ici 2027 avec un TCAC de 22,9 %. Le marché des applications médicales mobiles se développe car il donne aux patients les informations et la gestion de leur propre santé, aide à réduire les coûts et à augmenter l’accès dans tout le système, favorise l’amélioration des résultats grâce à une meilleure prise de décision et fournit des données pour la modélisation prédictive de l’at- population à risque.

Paysage concurrentiel :

le rapport sur les applications médicales mobiles met en lumière les principaux défis auxquels sont confrontés les principaux acteurs du marché mondial et les stratégies de croissance qu’ils adoptent actuellement. Le rapport est une évaluation granulaire de ce domaine d’activité particulier et couvre entièrement le paysage concurrentiel dynamique du marché. Le document offre des informations clés sur les positions de marché de ces acteurs ainsi que sur leurs revenus bruts. En outre, il élabore sur chacun des segments de marché, avec un examen détaillé de la portée du développement et du scénario concurrentiel des fragments régionaux du marché.

Les principales entreprises couvertes par le rapport sont :

AliveCor Inc., Patientkeeper Inc., Philips, IMS Health Inc., Samsung Electronics, Nike, Medtronic, AT&T, Qualcomm, Cerner

La dernière étude de recherche offre au lecteur une analyse complète du produit types du marché mondial Applications médicales mobiles, en classant les informations pertinentes en part de marché, taux de croissance de la production et évaluation des bénéfices de chaque type de produit. L’étude se concentre sur le vaste paysage d’applications du marché, en le segmentant en part de marché, en taux de croissance estimé et en prévision de la demande de produits pour chaque type d’application.

Les segments couverts par ce rapport sont les suivants :

Perspectives des spécialités (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Soins intensifs Cardiologie Médecine interne Médecine familiale Médecine d’urgence Autres



Perspectives d’abonnement (Revenus, USD Billion ; 2017-2027) Abonnement gratuit d’abonnement



payant Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Android iPhone iPad Blackberry Windows



Facteurs clés affectant la croissance du marché mondial des applications médicales mobiles :

Aperçu géographique :

Le dernier rapport classe globalement le marché mondial des applications médicales mobiles en plusieurs terrains géographiques, notamment l’Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L’étude comprend des informations essentielles pertinentes pour chaque région de ce vaste segment de l’industrie, ainsi que les principaux moteurs de la croissance du marché régional.

Le rapport estime en outre les revenus accumulés par ces régions au cours de la période de prévision.

Hiérarchie concurrentielle :

Le dernier rapport de recherche étudie les principaux acteurs du marché, leur présence régionale, leur part dans l’industrie et leurs installations de production.

Le rapport propose des données importantes concernant les profils d’entreprise, les types de produits et les perspectives d’application de ces concurrents du marché.

De plus, les modèles de tarification et les marges brutes de ces majors de l’industrie ont également été mentionnés dans le rapport.

