Tendance du marché des appareils de stimulation cérébrale profonde, analyse concurrentielle, perspectives de croissance future et prévisions 2028

La du marché mondial des appareils de stimulation cérébrale profonde devrait atteindre 2,48 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 10,2 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation du taux d’incidence des troubles neurologiques, le vieillissement rapide de la population et les progrès croissants des technologies d’imagerie sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4149

Les progrès récents de la neuroimagerie ont considérablement amélioré la visualisation des cibles de stimulation cérébrale profonde (DBS) et facilité une localisation plus efficace des dérivations. L’utilisation croissante de l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et de la tomodensitométrie (CT) avec DBS permet aux professionnels de la santé de créer une image 3D du cerveau pour localiser la zone ciblée pour placer l’électrode et réduire le risque de complications postopératoires. Ces nouvelles technologies d’imagerie ont permis des améliorations majeures dans le ciblage chirurgical et la programmation de la stimulation cérébrale profonde postopératoire tout en permettant une meilleure compréhension du mécanisme DBS. Par conséquent, les progrès de la technologie d’imagerie permettent de plus en plus aux professionnels de la santé d’effectuer une stimulation cérébrale profonde avec plus de précision et d’éviter également le risque d’enregistrement par microélectrode.

Le domaine de la stimulation cérébrale profonde évolue rapidement avec les progrès de la sélection des patients, de la technologie des générateurs d’impulsions, des électrodes et de l’identification des cibles, associés au développement de paradigmes de stimulation plus efficaces et améliorés tels que la stimulation en boucle fermée. L’augmentation du développement de produits et de l’approbation des dispositifs de stimulation cérébrale profonde devrait stimuler la croissance du marché. Actuellement, la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé les dispositifs de stimulation cérébrale profonde de trois fabricants ; à savoir Medtronic PLC, Abbott Laboratories et Boston Scientific Corporation pour traiter les troubles neurologiques.

Quelques faits saillants clés du rapport :

En janvier 2021, Medtronic PLC a annoncé le lancement de l’essai de stimulation cérébrale profonde adaptative (aDBS) chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. L’étude randomisée se déroulera dans 12 instituts de recherche de premier plan aux États-Unis, au Canada et en Europe. Grâce à cette piste, l’efficacité et l’innocuité de l’aDBS seront testées chez des patients atteints de la maladie de Parkinson.

Les revenus du segment de la stimulation cérébrale profonde à canal unique devraient augmenter à un TCAC robuste au cours de la période de prévision, en raison de la préférence croissante pour les neurostimulateurs à canal unique pour leur faible coût, leur facilité d’utilisation, leur simplicité, leur faible consommation d’énergie et leurs dimensions miniaturisées.

Le segment de la maladie de Parkinson devrait être en tête en termes de partage des revenus au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de personnes atteintes de MP dans le monde, de la sensibilisation accrue aux diverses procédures de traitement disponibles – y compris DBS – et de la disponibilité d’appareils DBS avancés pour le traitement de la MP.

Les revenus du segment des centres de chirurgie ambulatoire (ASC) devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de visites de soins ambulatoires pour traiter les troubles neurologiques et de la forte préférence des patients pour visiter ces établissements en raison de services rentables, pratiques et un accès facile aux services, la disponibilité d’équipements de pointe et un faible risque de contracter des infections du site opératoire.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison de la présence solide d’acteurs majeurs tels que Abbott Laboratories, Boston Scientific Corporation et Neuronetics Inc., entre autres, qui se concentrent sur le développement de systèmes DBS plus avancés et l’augmentation nombre d’approbations de produits par la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent :

Boston Scientific Corporation, Abbott Laboratories, Medtronic PLC, Neuronetics Inc., Beijing PINS Medical Co., Ltd., NeuroPace Inc., Functional Neuromodulation Ltd., Nevro Corporation, LinaNova PLC et NeuroOne Medical Technologies Corp.

Product Type Outlook (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Stimulateur cérébral profond à canal unique Stimulateur cérébral profond

à double canal

Perspectives d’application (Revenu, USD Billion; 2018-2028)

Maladie de Parkinson (MP)

Épilepsie

Tumeur essentielle

Trouble obsessionnel compulsif (TOC)

Dystonie

Autres

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/deep-brain-stimulation-devices-market

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Dispositifs de stimulation cérébrale profonde fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous-régions et pays/régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et le reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Résumé du rapport d’étude de marché sur les dispositifs de stimulation cérébrale profonde :

informations pertinentes concernant le marché mondial des dispositifs de stimulation cérébrale profonde

opportunités d’investissement

lesle rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Les tendances émergentes et l’analyse actuelle des segments de marché pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter avec analyse de faisabilité et analyse du retour sur investissement

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-for m/4149

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

Lire plus de rapports:

Marché des ventilateurs d’urgence @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/emergency-ventilator-market

Marché du peroxyde d’hydrogène @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/hydrogen-peroxide-market

Marché des emballages à paroi mince @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/thin-wall-packaging-market

Marché des revêtements de sol en bois et stratifiés @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/wood-and- Laminate-flooring-market

Bio-Based Polypropylene (PP) Market @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/bio-based-polypropylene-pp-market

À propos

Reports and Data est une étude de marché et de conseil société qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries, et aider les clients à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les points de contact, les produits chimiques, les produits et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché. Reports and Data dispose d’une base solide d’analystes expérimentés dans divers domaines d’expertise. Notre expérience de l’industrie et notre capacité à développer une solution concrète à tout problème de recherche offrent à nos clients la possibilité de s’assurer un avantage sur leurs concurrents respectifs.

Contactez-nous :

John W

Responsable des

rapports et des données sur le développement commercial | Web : www.reportsanddata.com

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com