Tendance du marché de l’inhalation et des vaporisateurs nasaux, opportunités commerciales, défis, rapport de recherche sur les moteurs et les contraintes d’ici 2027

Le marché mondial des inhalations et des vaporisateurs nasaux vaudra 44,36 milliards de dollars d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Un nombre croissant de patients souffrent de MPOC et d’asthme, raison pour laquelle les chiffres de vente des vaporisateurs nasaux et des inhalateurs génériques sont susceptibles d’augmenter dans les délais prévus. Les consommateurs préfèrent la voie nasale comme alternative aux injections ou aux pilules. Les sprays nasaux sont principalement utilisés pour traiter les problèmes de santé locaux comme la rhinite et la congestion nasale.

De plus, il est également utilisé pour traiter les éternuements, le nez qui coule, le nez bouché ou agité, les yeux larmoyants causés par la rhinite allergique ou différentes allergies, ce qui en fait une option incontournable pour l’auto-assistance des consommateurs. Les vaporisateurs nasaux sont disponibles sous forme de médicaments sur ordonnance ainsi qu’en vente libre, ce qui les rend facilement disponibles et n’entrave donc pas la croissance du marché. De plus, les coûts élevés associés aux soins de santé, principalement dans les pays développés, attirent l’attention des patients vers les médicaments génériques, contribuant ainsi à l’expansion du marché des inhalations et des vaporisateurs nasaux.

Les entreprises clés décrites dans le rapport sont :

Nephron Pharmaceuticals Corporation, Allergan plc, Roxane Laboratories, Inc., Ranbaxy Laboratories Ltd. et Beximco Pharmaceuticals. entre autres.

Cependant, les politiques restrictives pour les médicaments génériques dans la plupart des pays en développement constituent une menace idéale pour freiner la croissance du marché à l’échelle mondiale. L’expiration des brevets de nombreux médicaments de qualité hospitalière offrirait de nouvelles opportunités aux fabricants de médicaments sur le marché des inhalations et des vaporisateurs nasaux, stimulant ainsi la croissance du marché vers de nouveaux sommets.

En septembre 2020, Marinomed Biotech, une organisation respiratoire et ophtalmologique basée en Autriche, a reçu l’approbation pour Carragelose, un premier médicament en vente libre de ce type. Il contient de la xylométazoline décongestionnante qui aide à réduire le gonflement des muqueuses, facilitant ainsi la respiration.

La plupart des médicaments génériques ont été approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis. En effet, ils ont satisfait à toutes les normes rigides en tant que médicament potentiellement efficace étiqueté à des prix très abordables. L’expiration du brevet d’un médicament de marque entraîne une concurrence entre les fabricants de médicaments génériques pour fournir des versions génériques à moindre coût.

Le principe derrière ces faibles coûts des médicaments génériques pour inhalation et pulvérisation nasale est qu’aucun investissement en R&D, marketing, promotion et publicité n’est concerné par la production de médicaments génériques. De plus, une grande variété de fabricants de médicaments génériques ont des approbations pour commercialiser et vendre un produit particulier.

Cela entraîne une concurrence sur le marché, ce qui entraîne des prix moins élevés pour les génériques. Par conséquent, le taux d’utilisation des médicaments devrait fortement augmenter au cours des prochaines années, car une poignée de médicaments par inhalation devraient être brevetés jusqu’en 2020. Cela est inévitable pour stimuler la croissance du marché des inhalations et des vaporisateurs nasaux.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des inhalations et des vaporisateurs nasaux en 2019 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’augmentation de la prévalence de la MPOC et d’autres troubles respiratoires. De plus, le nombre croissant de programmes de sensibilisation lancés par divers gouvernements dans les régions analysées concernant la fourniture de médicaments génériques pour inhalation devrait affecter positivement la croissance du marché.

Perspectives des types de médicaments (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Corticostéroïdes

Bronchodilatateurs

Antihistaminiques

Sprays décongestionnants

Autres

Perspectives d’application (revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Asthme

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)

Rhinite allergique

Autres

Les différentes régions analysées dans le rapport comprennent :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, Reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Introduction, portée du produit, aperçu du marché et opportunités

Analyse des fabricants avec analyse des ventes, des revenus et des prix

Analyse complète du paysage concurrentiel

Profilage détaillé des principaux concurrents ainsi que leurs stratégies commerciales et la taille du marché

Analyse régionale du marché ainsi que des ventes, des revenus, de la part de marché et de la position mondiale

Analyse du marché par pays avec les types, les applications et la fabrication

Recommandations stratégiques aux acteurs établis ainsi qu’aux nouveaux entrants

Analyse approfondie des risques, contraintes et limites de l’industrie Inhalation et vaporisateur nasal

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus de détails ou pour vous renseigner sur la personnalisation du rapport, veuillez nous en informer. Nous vous proposerons le rapport selon vos besoins.

