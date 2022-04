Tendance du marché de la vidéo intelligente, perspectives régionales par dernière analyse des tendances, aperçu de la croissance, état de progression et prévision de la dynamique commerciale jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché de la vidéo intelligente fournit des statistiques clés sur l’état du secteur et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché. Le rapport se concentre sur les grandes entreprises mondiales de premier plan fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, les ventes, le chiffre d’affaires, la part de marché et les coordonnées. Enfin, la commercialisation et la faisabilité de nouveaux projets d’investissement sont évaluées et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00003640/

L’analyse vidéo, également appelée analyse vidéo intelligente, est un logiciel qui surveille les flux vidéo en temps quasi réel. Lors de la surveillance des vidéos, le logiciel trouve des événements, des attributs ou des modèles de certains comportements grâce à l’analyse vidéo des environnements surveillés. L’analyse vidéo intelligente dans un grand nombre d’applications telles que la sécurité, la sécurité publique et la gestion des foules. La vidéo intelligente a commencé à connaître un grand boom dans le monde des affaires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Une augmentation du niveau des dépenses du gouvernement pour améliorer l’infrastructure de sécurité publique afin d’obtenir des informations approfondies à partir des données vidéo est responsable de la croissance du marché de la vidéo intelligente. De plus, la demande de logiciels d’analyse vidéo avancés devrait augmenter dans les secteurs non gouvernementaux, ce qui devrait en outre offrir d’énormes opportunités aux acteurs opérant dans la période à venir.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

Barco

GrosBoutonBleu

Ben Q

Samba numérique SL.

Electa Communications Ltd.

EDVANCE360

FLIR Systems Inc.

Impero Solutions Limitée

Logiciel Saba

SkyPrep Inc.

Cliquez ici pour bénéficier de remises lucratives sur nos derniers rapports. Nous offrons à notre clientèle des rabais pour étudiants, entreprises et périodiques spéciaux. Veuillez remplir le formulaire de demande ci-dessous pour en savoir plus – https://www.theinsightpartners.com/discount/TIPRE00003640/

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la vidéo intelligente est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. En fonction du type, le marché de la vidéo intelligente est segmenté en systèmes basés sur des caméras et en systèmes basés sur des serveurs. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la vidéo intelligente est segmenté en BFSI, industriel, secteur public, soins de santé, vente au détail et autres.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la vidéo intelligente en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché de la vidéo intelligente par région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00003640/

Merci d’avoir lu ce communiqué ; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876