Tendance du marché de la transformation des semences, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2028

La taille du marché mondial de la transformation des semences a atteint 10,10 milliards USD en 2020 et devrait enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Recherche. Cette croissance régulière des revenus du marché peut être attribuée à l’utilisation croissante des méthodes de traitement des semences afin de répondre à la demande croissante de semences de haute qualité dans le secteur agricole. Une teneur élevée en humidité dans les graines nécessite l’utilisation d’un traitement des graines afin de sécher les graines pour obtenir un niveau d’humidité sûr. Le besoin croissant d’éliminer les matières indésirables, les semences indésirables d’autres cultures et les semences détériorées ou endommagées a stimulé la demande de traitement et de conditionnement des semences à l’échelle mondiale. Ces méthodes contribuent également à améliorer la productivité agricole. Les transformateurs utilisent de plus en plus des méthodes de traitement des semences pour réduire l’hétérogénéité des semences causée par la variabilité du sol en termes de propriétés chimiques, physiques et biologiques. La sensibilisation croissante des agriculteurs aux méthodes améliorées de traitement des semences contribue de manière significative à la croissance des revenus du marché.

Les facteurs influençant la croissance du marché du traitement des semences et ayant un impact sur la croissance de l’industrie sont étudiés en détail dans le rapport. Le rapport considère la pandémie de COVID-19 comme l’un des principaux facteurs d’influence du marché Traitement des semences. Le rapport examine en détail l’impact positif et négatif de la pandémie sur l’industrie Traitement des semences. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et la volatilité économique ont modifié la dynamique de l’industrie de la transformation des semences. Le rapport explore les effets de la pandémie sur le marché et ses segments et régions clés. Il offre également une estimation prévisionnelle de la croissance du marché dans un scénario post-COVID-19.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/472

Le rapport de recherche sur le traitement des semences comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu commercial, leur planification stratégique et les plans d’expansion commerciale qu’ils ont adoptés. Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques. Le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, etc. Le rapport parle également des expansions pour lesquelles ces acteurs de premier plan se disputent dans les régions clés du marché. Le rapport se concentre sur l’analyse détaillée des développements technologiques et de produits entrepris par ces entreprises.

Perspectives concurrentielles :

Le marché mondial de la transformation des semences est fortement consolidé en raison de la présence d’un grand nombre d’entreprises dans cette industrie. Ces entreprises sont connues pour investir massivement dans des projets de recherche et développement. De plus, ils contrôlent une part considérable de la part de marché globale, limitant ainsi l’entrée de nouveaux acteurs dans le secteur. Le rapport sur le marché mondial de la transformation des semences étudie les tactiques prudentes entreprises par les principaux acteurs du marché, telles que les partenariats et les collaborations, les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les coentreprises.

Des informations précieuses sur le marché :

le rapport met en évidence les dernières tendances observées dans le modèle de consommation de chaque segment régional.

La segmentation étendue du marché incluse dans le rapport permet de mieux comprendre les revenus et la croissance estimée des régions individuelles.

Le rapport met en lumière les scénarios de marché historiques et actuels et fournit un taux de croissance concis d’une année sur l’autre du marché mondial de la transformation des semences.

Le rapport présente en outre les tendances actuelles du marché, les avancées technologiques, la croissance des revenus et d’autres aspects affectant la croissance du marché.

Demander une remise sur le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/472

Quelques points saillants du rapport

En juillet 2020, Bayer a conclu un partenariat avec Prospera Technologies Inc., une entreprise leader dans les domaines de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données spécialisé dans l’apprentissage automatique. Bayer vise à développer des solutions numériques intégrées pour les producteurs de légumes sous serre avec l’aide de Prospera Technologies.

Le segment des céréales et grains représentait la plus grande part de marché en 2020. Des semences de haute qualité avec un potentiel de germination maximal sont obtenues en utilisant des méthodes de traitement des semences. Ce facteur est à l’origine de l’utilisation de méthodes de traitement des semences pour la production de céréales et de grains.

Les revenus du segment du traitement des semences devraient augmenter à un TCAC rapide au cours de la période de prévision. Le besoin croissant d’améliorer la germination des graines et d’augmenter la productivité et le rendement agricoles sont des facteurs clés qui stimulent la croissance des revenus de ce segment.

Les principaux acteurs du marché sont Bayer Cropscience, Lanxess, BASF, Syngenta, Corteva Agriscience, Nufarm, Incotec, Clariant, CIMBRIA et Sensient Technologies.

Pour en savoir plus sur le rapport, visitez @ https://www.emergenresearch.com/industry-report/seed-processing-market

Research a segmenté le marché mondial de la transformation des semences en fonction du type de culture, du type de traitement, de l’équipement et de la région comme suit :

Emergen, milliards USD ; 2018-2028) Graines oléagineuses et légumineuses Fleurs et plantes ornementales Céréales et grains Légumes Autres

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028) Matériau d’enrobage traitement des semences

Perspectives de l’équipement de Séparateurs par gravité Nettoyeurs Épierreurs Traitement des semences Séchoirs Calibreurs Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028) Amérique du Nord S. Canada Mexique Europe Allemagne K. France Italie Espagne BENELUX Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC Amérique latine Brésil Reste de LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Afrique du Sud Reste de MEA



Contactez-nous :

Eric Leec

Spécialiste des ventes

Emergen Research | La toile: www.emergenresearch.com

Ligne directe : +1 (604) 757-9756c

E-mail : sales@emergenresearch.com

Visitez pour plus d’informations : https://www.emergenresearch.com/insights

Explorez notre Services de renseignements personnalisés | Services de conseil en croissance

Lire le communiqué de presse complet @ https://www.emergenresearch.com/press-release/global-seed-processing-market