Tendance du marché de la thérapie cellulaire et génique, prévisions, moteurs, contraintes, profils d’entreprise et analyse des acteurs clés d’ici 2027

Le Global marché de la thérapie cellulaire et génique publiée par Emergen Research est une vaste collection d’informations pertinentes sur l’industrie de la thérapie cellulaire et génique. L’un des marchés à la croissance la plus rapide de l’industrie de la médecine régénérative est l’industrie mondiale de la thérapie cellulaire et génique. Au cours de la période de prévision, la demande devrait augmenter à un rythme plus rapide, en raison de l’incidence croissante de nombreuses maladies chroniques telles que l’obésité, les complications liées au cartilage, les brûlures, l’ulcère du pied diabétique, les anomalies génétiques et d’autres maladies inhabituelles dans le monde.

Le rapport couvre la segmentation du marché de la thérapie cellulaire et génique ainsi qu’un aperçu détaillé de la taille du marché de la thérapie cellulaire et génique en termes de volume et d’évaluation. Le rapport fournit une couverture complète du scénario de marché de la thérapie cellulaire et génique pour la période actuelle et le calendrier prévisionnel de 2020-2027. Le rapport sur le marché Thérapie cellulaire et génique contient une analyse approfondie des revenus historiques, actuels et prévus pour chaque secteur vertical, segment, industries d’utilisation finale, applications et régions.

Le rapport de recherche sur la thérapie cellulaire et génique comprend également une étude approfondie des principaux acteurs de l’industrie ainsi que leur aperçu des activités, la planification stratégique et les plans d’expansion des activités qu’ils ont adoptés. . Cela aide les lecteurs et les propriétaires d’entreprise à formuler des plans d’expansion et d’investissement stratégiques.

Les principales entreprises étudiées dans le rapport sont :

Spark Therapeutics LLC,

Novartis AG,

Gilead Sciences Inc.,

Bluebird Bio,

GlaxoSmithKline,

Celgene Corporation,

Shire PLC,

Sangamo Biosciences,

Voyager Therapeutics et

Dimension Therapeutics

Sur la base d’une analyse régionale, le marché est segmenté dans les régions suivantes : Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Le marché devrait être dominé par les pays nord-américains, suivis de près par les pays européens. L’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance significative en raison des progrès récents et de la hausse des investissements dans le secteur de la R&D.

Quelques points saillants du rapport

Par indication, le lymphome à grandes cellules B a contribué à une plus grande part de marché en 2019. Le lymphome à grandes cellules B est une forme très répandue de cancer du lymphome non hodgkinien chez les adultes. La thérapie génique utilise des cellules du système immunitaire des patients pour développer un traitement sur mesure pour lutter contre le cancer.

Par type de vecteur, les rétrovirus et les gammarétrovirus ont dominé le marché avec une taille de 390,6 millions USD en 2019. Les principaux avantages des vecteurs rétroviraux sont la capacité de modifier le génome ARN en un génome ADN qui s’intègre régulièrement dans la cellule cible. Ainsi, les vecteurs rétroviraux peuvent trouver une utilisation dans une modification permanente du génome du génome du noyau de la cellule hôte.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché en 2019. Le marché de la thérapie génique aux États-Unis est le principal marché des essais cliniques liés à la thérapie génique, avec environ 60 % de tous les essais cliniques mondiaux réalisés dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de la thérapie cellulaire et génique sur la base de l’indication, du type de vecteur et de la région :

Indication Outlook (revenu , milliards USD ; 2017-2027)

Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL)

Maladie rétinienne héréditaire

Lymphome à grandes cellules B

ADA-SCID

Autres

vecteurs Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Lentivirus

AAV

et gammarétrovirus

Virus herpès simplex modifié

Adénovirus

Non- Viral Plasmid Vector

La prévalence croissante du cancer et du diabète dans la population mondiale stimule de manière significative la demande du marché. La thérapie disponible a un besoin substantiel non satisfait et est remplie de thérapie cellulaire et génique. La demande augmente à mesure que le soutien de nombreuses sources publiques et privées devient plus disponible. De plus, il existe un soutien croissant pour l’autorisation des produits par les organismes de réglementation. Plusieurs gouvernements informent le public sur les thérapies cellulaires et géniques.

Le rapport aborde les points clés suivants :

Le rapport estime la taille du marché attendue de 2020 à 2027

Le rapport fournit une prévision des moteurs du marché, des contraintes et des opportunités futures pour le marché de la thérapie cellulaire et génique

Le rapport analyse plus en détail l’évolution de la dynamique du marché

Analyse régionale et segmentation du marché avec analyse des régions et des segments qui devraient dominer la croissance du marché

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

