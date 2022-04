Tendance du marché de la PCR numérique, innovations technologiques et principaux fournisseurs (BD, Promega, Abbott, QIAGEN, Roche) | Prévision de croissance 2022-2029

Synopsis du marché mondial de la PCR numérique :

Les facteurs clés discutés dans le rapport fiable sur le marché de la PCR numérique aideront sûrement l’acheteur à étudier le marché sur l’analyse du paysage concurrentiel des principaux fabricants, les tendances, les opportunités, l’analyse des stratégies marketing, l’analyse des facteurs d’effet de marché et les besoins des consommateurs par grandes régions, types, applications. sur le marché mondial de la PCR numérique compte tenu de l’état passé, présent et futur de l’industrie. L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport permet de connaître les mouvements des principaux acteurs du marché tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions. Le rapport commercial suprême sur la PCR numérique comprend également les profils détaillés des principaux fabricants et importateurs du marché qui influencent le marché.

Le rapport fiable sur le marché PCR numérique fournit non seulement des connaissances et des informations sur tous les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions par plusieurs acteurs et marques clés, mais agit également comme un synopsis de la définition, des classifications et des tendances du marché. . Les estimations concernant la hausse ou la baisse de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles sont évaluées dans le rapport. Le rapport premium PCR numérique donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents.

Le marché mondial de la PCR numérique devrait croître à un TCAC de 13,10 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de la PCR numérique sont la prévalence croissante des maladies infectieuses cibles, les progrès technologiques continus de la technologie PCR, le taux élevé de troubles génétiques, l’incidence croissante des maladies infectieuses, l’utilisation croissante du profilage des biomarqueurs pour le diagnostic des maladies. , la sensibilisation et l’acceptation croissantes des médicaments personnalisés, l’achèvement réussi du projet du génome humain ainsi que l’augmentation des fonds, des investissements et des subventions.

Segmentation globale du marché PCR numérique :

Basé sur la technologie, le marché de la PCR numérique est segmenté en PCR numérique par gouttelettes (ddPCR) et PCR numérique par faisceau.

Sur la base du type de produit, le marché de la PCR numérique est segmenté en équipements de PCR numérique, consommables et réactifs et logiciels et services.

Sur la base de l’application, le marché de la PCR numérique est segmenté en tests cliniques, oncologiques, dépistage sanguin, diagnostic de greffe et recherche.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de la PCR numérique est segmenté en hôpitaux et centres de diagnostic, laboratoires de recherche et instituts universitaires, laboratoires médico-légaux et sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord domine le marché de la PCR numérique en raison des progrès technologiques croissants, des dépenses plus élevées en recherche et développement ainsi que de l’amélioration des infrastructures de soins de santé dans la région, tandis que l’APAC devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2029 en raison de la forte adoption de la méthode PCR numérique pour compter les quantités d’acide nucléique dans cette région particulière.

Principaux acteurs clés sur le marché mondial de la PCR numérique :

Thermo Fisher Scientific

BD

Promega Corporation

Takara Bio inc.

Laboratoires Bio-Rad Inc.

Eppendorf SA

Merck KGaA

Abbott

Agilent Technologies Inc.

Sysmex

Société Fluidigm

STILLA Technologies

Danaher

Analyste Jena AG

QIAGEN

RainDance Technologies

JN Medsys

Formulatrice

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché PCR numérique comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur la PCR numérique, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Structure du marché de la PCR numérique, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de la PCR numérique : Table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial de la PCR numérique par régions

5 Analyse du marché mondial de la PCR numérique par type

6 Analyse du marché mondial de la PCR numérique par applications

7 Analyse du marché mondial de la PCR numérique par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial de la PCR numérique

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial de la PCR numérique 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

